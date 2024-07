Speyer- Einbruch in Maschinenbaufirma

Montagnacht, im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Maschinenbaufirma An der Hofweide ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten unter anderem mehrere hundert Kilo Kupfer und Messing. Zum Abtransport der Tatbeute dürften die Täter ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben. Durch das kriminalpolizeiliche Fachkommissariat wurde eine qualifizierte Spurensicherung betrieben. Der derzeitige Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Täter sich über einen längeren Zeitraum am Tatort aufgehalten haben und lautstark wahrnehmbare Geräusche verursacht haben. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße An der Hofweide in der Nacht zum Montag festgestellt haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Speyer- Nach Missbrauch von Notrufen und Körperverletzung in Gewahrsam genommen

Am Sonntag gegen 20:40 Uhr meldete sich ein 26-jähriger Mann mehrfach über den Notruf der Polizei und schilderte verschiedene gerade stattfindende körperliche Auseinandersetzungen. Die beschriebenen Szenarien konnten durch die anfahrenden Polizeibeamten nicht verifiziert werden. Der 26-jährige Anrufer konnte in der Schützenstraße angetroffen und kontrolliert werden. Für den Bereich eines Restaurants erhielt er einen Platzverweis, welchem er nicht nachkam. Stattdessen geriet er mit seinem 47-jährigen Vater in Streit, woraufhin Stühle und Tische geworfen wurden. Sowohl Vater als auch Sohn wurden hierdurch leicht verletzt. Der 26-Jährige wurde schlussendlich in polizeilichen Gewahrsam genommen. Außerdem wurden gegen ihn Strafanzeigen wegen des Missbrauchs von Notrufen und der Körperverletzung aufgenommen.

Speyer- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagabend gegen 19:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Pkw das Gelände einer Tankstelle in der Bahnhofstraße. Hierbei beschädigte der Fahrer ein Werbeschild und einen anderen Pkw. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme räumte der 26-Jährige den Konsum von Alkohol ein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsgefährdung eingeleitet.

Speyer- Nach Einbruchdiebstahl festgenommen und Widerstand geleistet

Am Sonntag gegen 04:14 Uhr wurde ein Einbruchalarm in einem Museum in der Allerheiligenstraße ausgelöst. Bei der Begehung des Objekts durch die Polizei, konnte eine flüchtende Person festgestellt werden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte ein 26-jähriger Tatverdächtiger in der Paul-Egell-Straße festgenommen werden. Der Mann schlug zuvor in dem Museum ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt zu dem Gebäude. Hier durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete diverse Gegenstände. Der Täter wurde zur Durchführung weiterer polizeilichen Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht. Außerdem wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Mann vorerst entlassen. Anschließend warf der Mann das Inventar eines Cafés und eines Restaurants in der Maximilianstraße umher und beschädigte so die jeweilige Frontverglasung. Der 26-Jährige wurde daraufhin erneut in Gewahrsam genommen. Hier zeigte der Mann sich aggressiv und unkooperativ gegenüber den Beamten. Im Gewahrsamsbereich beleidigte er die Polizisten und schlug mehrfach mit seiner Faust nach ihnen. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, war jedoch weiterhin dienstfähig. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.700 Euro.

Einbruchdiebstahl Kebaphaus

Am frühen Morgen des 27.07.2024 zwischen 01:00 Uhr und 08:30 Uhr verschaffte sich bislang unbekannter Täter durch Aufbrechen eines Fensters widerrechtlich Zutritt zum Kebaphaus im Weißdornweg in Speyer. Anschließend wurden diverse Spielautomaten aufgehebelt. Ob und wie viel Geld sich in besagten Geldkassetten befunden hat ist unklar.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Weißdornwegs gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.