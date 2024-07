Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Diebstahl aus PKW

Edenkoben (ots)

Am Montag, 29.07.2024, zwischen 15.30 Uhr und 16.40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Hilschweiher die Beifahrerscheibe eines Mercedes A-Klasse eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnern ein Geldbeutel und eine Tasche entwendet.

Mögliche Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände sichtbar im Auto zurückzulassen, da dies ein Anreiz für entsprechende Taten sein kann.

Motorradfahrer schwerverletzt

Gleiszellen-Gleishorbach – B48 (ots)

Am Montag, 29.07.2024, um 17:40 Uhr, kam es auf der B48 zwischen Pleisweiler-Oberhofen und Klingenmünster zu einem schweren Verkehrsunfall.

Der 37-jährige Fahrer eines Pkw Renault befuhr die B48 in Richtung Klingenmünster und bog nach links in den Ortsbereich Gleishorbach ab.

Ein ebenfalls auf der B48 in Richtung Klingenmünster fahrenden Motorradfahrer stieß in die linke Heckseite des gerade abbiegenden Pkw-Fahrers. Der 21-jährige Motorradfahrer schlitterte mit dem Motorrad über die Fahrbahn in den Grünstreifen und kam dort zum Liegen. Er wurde durch den Unfall schwerverletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Der Pkw-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Ein 6-jähriges Kind im Pkw erlitt glücklicherweise keine Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachter beauftragt und die beiden Fahrzeuge sichergestellt.

Der Gesamtschaden wird auf 11.000.- Euro geschätzt.

Die B48 war in der Zeit der Unfallaufnahme bis 20:50 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

L534 bei Insheim (ots)

Am 29.07.2024 wurde gegen 12:27 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein schlangenlinienfahrender Nissan Micra auf der L543 von Herxheim kommend in Fahrtrichtung Ilbesheim gemeldet. Dabei kam es auch zur Gefährdung des Gegenverkehrs. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der 57-jährigen Fahrerin über 2 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig entzogen sowie eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Freitag, 26.07.24, gegen 21:10 Uhr kam in der Karl-Popp-Straße in Bad Bergzabern ein in Richtung Weinstraße fahrender 61-Jähriger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Pedelec zu Fall und zog sich Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

Steinfeld (ots)

Die Fahrerin eines Pkw VW Golf befuhr am 28.07.2024, um 16:20 Uhr, die L544 aus Richtung Niederotterbach kommend in Fahrtrichtung Steinfeld. An der Einmündung zur L546 missachtete die 26-jährige Fahrerin die Vorfahrt eines aus Richtung Schaidt kommenden Motorradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 31-jährige Motorradfahrer landete trotz Ausweichmanöver im gegenüberliegenden Straßengraben. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000.- Euro.

Versuchter Pkw-Diebstahl

Zwischen Donnerstagmittag (25.07.2024, 12 Uhr) und Sonntagmorgen (28.07.2024, 07:30 Uhr) schlugen bislang Unbekannte die Scheibe der Fahrertür an einem geparkten VW Polo ein und versuchten offensichtlich den Pkw zu entwenden, was nicht gelang. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe noch unbekannter Höhe.

Der Pkw stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisiert in der Verkehrskontrolle

Edenkoben (ots)

Am 26.07.2024, gegen 06:35 Uhr, wurde eine 59-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund von Alkoholgeruch, welcher von der Frau ausging, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,59 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihr drohen mindestens 500EUR Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot.