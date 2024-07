Bei Party Security angegriffen

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagmorgen meldete sich ein

Security-Mitarbeiter von einer Veranstaltung in der Paul-Ehrlich-Straße bei der

Polizei. Nach seinen Angaben verwehrte er zwei Männern den Zugang zu einer

Party, da beide alkoholisiert waren. Der abgewiesene 19-jährige Partygast

diskutierte zunächst mit dem Angestellten und schlug ihm letztendlich ins

Gesicht. Der Sicherheitsmitarbeiter setzte daraufhin Pfefferspray gegen den

Angreifer ein. Alle Beteiligten wurden verletzt und mussten durch

Rettungssanitäter behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der

wechselseitigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

Streitigkeiten enden mit Widerstand gegen Polizeikräfte

Kaiserslautern (ots) – Wegen Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau

in einem Mehrfamilienhaus im östlichen Stadtgebiet rückte am Sonntagmorgen eine

Polizeistreife aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 26-Jährige seinem

ebenfalls 26-jährigen Opfer zunächst drohte und ihr dann auf die Brust schlug.

Nachdem die Beamten den Mann aufforderten, das Haus zu verlassen, richtete sich

dessen Aggressivität gegen die Uniformträger. Mit Schlägen und Tritten leistete

er zunächst Widerstand. Als die Polizisten ihn letztendlich in den Streifenwagen

setzen konnten, versuchte der 26-Jährige, die Seitenscheibe mit Kopfstößen zu

zerstören. Da er auf der Wache bereits ankündigte, sich über den Platzverweis

hinwegsetzen zu wollen, musste der Mann den Rest des Tages in einer Zelle

verbringen. Beim Gang zum Zellentrakt wehrte sich der Angreifer erneut mit

Leibeskräften. Drei eingesetzte Kräfte wurden durch die Attacken verletzt,

konnten aber im Anschluss ihren Dienst fortsetzen. Der 26-Jährige muss sich

jetzt wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und des

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechtfertigen. |kfa

Aggressiver „Wildpinkler“ landet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Eine Streife wurde am Sonntagmorgen auf einen Mann im

Bereich des Stiftsplatzes aufmerksam. Dieser war gerade dabei, sich an einer

Mauer zu erleichtern. Als die Beamten den 25-Jährigen kontrollierten, wurde er

immer aggressiver, weswegen der Unruhestifter einen Platzverweis erhielt. Ein

Begleiter des Mannes sicherte zu, ihn sicher nach Hause zu bringen. Ein Taxi

wäre bereits auf dem Weg. Als die Polizisten den Mann wenig später erneut

antrafen und er dieses Mal auch Passanten anpöbelte, nahmen die Gesetzeshüter

den 25-Jährigen bis zur Mittagszeit zur Durchsetzung des Platzverweises in

Gewahrsam. |kfa

Bekämpfung von Diebstählen an und aus Kraftfahrzeugen

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamten der Polizeidirektion Kaiserslautern führen in den nächsten Tagen

verstärkt Kontrollen zur Bekämpfung von Diebstählen an und aus Kraftfahrzeugen

durch. Insbesondere im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landstuhl und der

Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 werden Fahrzeuge durch Polizeikräfte – sowohl

uniformiert als auch in zivil – auf deren Schließzustand geprüft.

Neben den Kontrollen in den jeweiligen Dienstgebieten wird am Donnerstag, den 1.

August 2024, von 11 Uhr bis 14 Uhr ein Präventionsstand im Bereich des

Globus-Parkplatzes in der Merkurstraße eingerichtet. Hier stehen

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte für Fragen bereit und geben bei Bedarf

Tipps, wie man sich vor Diebstählen an und aus dem eigenen Fahrzeug schützen

kann. Die Polizeidirektion Kaiserslautern wird hierbei durch die Kräfte der

amerikanische Security Police sowie Military Police unterstützt.

Hintergrund der Kontrollaktion ist: Unverschlossene Fahrzeuge stehen bereits

seit Jahren im Fokus von Kriminellen. Diese streunen regelmäßig, insbesondere in

den Abend- und Nachtstunden, durch die Straßen und halten die Augen nach

potenziellen Zielen offen. Besonders interessant sind für die Täter Fahrzeuge,

bei denen von außen ersichtlich ist, dass sich Wertgegenstände darin befinden.

Zurückgelassene Taschen und Rücksäcke verstärken dabei, ebenso wie Geldbeutel,

Sonnenbrillen, Handys und Navigationsgeräte, welche im Fahrzeuginnern vergessen

und gut erkennbar herumliegen, das Interesse der Diebe. Sowohl die Sorglosigkeit

als auch Leichtsinnig- und Vergesslichkeit der Eigentümer werden dann schamlos

ausgenutzt.

Deshalb appelliert das Polizeipräsidium Westpfalz an Sie: Lassen Sie keine

Wertgegenstände, Dokumente oder gar Bargeld in Ihrem Fahrzeug liegen und

schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab!

Allein im laufenden Jahr 2024 wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektionen

Kaiserslautern bislang Diebstähle aus Kraftfahrzeugen im unteren dreistelligen

Bereich angezeigt.

Die Vergangenheit zeigt allerdings, dass alleine die Präventionsmaßnahmen der

Polizei nicht zum Erfolg, das heißt zum Verhindern solcher

Gelegenheitsdiebstähle, führen. Hier sind Autobesitzerinnen und Autobesitzer

aufgerufen, selbst aktiv zur eigenen Sicherheit – durch das Verschließen der

jeweiligen Fahrzeuge – beizutragen und es potenziellen Dieben hierdurch so

schwer wie möglich zu machen.

Das eigene Auto unverschlossen abzustellen, kann als „grob fahrlässig“ angesehen

werden. In einem solchen Fall stellt das fehlende Handeln, beziehungsweise das

Unterlassen der Fahrzeughalter eine Ordnungswidrigkeit dar. Deshalb behält sich

die Polizei Kaiserslautern dieses Jahr im Einzelfall vor, die Ordnungswidrigkeit

des „nicht Sicherns seines Fahrzeugs gegen unbefugten Zugriff“ mit

Verwarngeldern zu ahnden. |bfe

Nach misslungenem Fahrmanöver ins Krankenhaus

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich mit einem misslungenen Fahrmanöver hat sich

ein junger Motorradfahrer am späten Freitagabend selbst ausgehebelt. Den

bisherigen Ermittlungen zufolge, nutzte der 20-Jährige gegen 22.50 Uhr den

großen Parkplatz eines Fachmarktes in der Merkurstraße für seine „Fahrübungen“.

Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über seine Maschine. Die Folge: Das

Motorrad „schoss“ mit hoher Geschwindigkeit quer über die Merkurstraße, wobei

der Fahrer von der Maschine fiel und schwer verletzt am Boden liegen blieb – das

Zweirad selbst landete in der nächsten Böschung und schlug am Zaun eines anderen

Fachmarktes ein.

Während der verletzte 20-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht

wurde, kümmerten sich seine Eltern um die Bergung des Motorrads. Der Sachschaden

wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

E-Scooter und Fahrrad geklaut

Kaiserslautern (ots) – Einen E-Scooter haben sich Diebe in der Augustastraße

unter den Nagel gerissen. Wie der Eigentümer am Wochenende bei der Polizei

anzeigte, verschwand der Elektroroller der Marke „SoFlow“ bereits am vergangenen

Donnerstag (25. Juli) in der Zeit zwischen 12.50 und 18 Uhr.

Nach Angaben des 36-Jährigen hatte er den Scooter in Höhe eines Supermarktes an

einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Bügelschloss gesichert. Als er

rund fünf Stunden später zurückkehrte, waren sowohl der Roller als auch das

Schloss nicht mehr da.

Ein Fahrrad wurde am Freitagabend innerhalb weniger Minuten in der Pariser

Straße gestohlen. Tatort war auch hier das Umfeld eines Einkaufsmarktes.

Ein 43-jähriger Mann berichtete der Polizei, dass er sein Rad gegen 19.50 Uhr

vor dem Markt abstellte und mit einem Schloss sicherte. Bei seiner Rückkehr eine

Viertelstunde später war es verschwunden. Es handelte sich um ein schwarzes

Mountainbike mit blauen Applikationen.

Zeugen, die in einem der Fälle Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2

zu melden. |cri

61-Jähriger kassiert zwei Anzeigen

Kaiserslautern (ots) – Gleich zweimal hatten Polizeibeamte am Samstag mit einem

61-Jährigen aus dem Stadtgebiet zu tun. Seiner Liste an Strafanzeigen fügte der

Mann an diesem Tag zwei weitere wegen Körperverletzung und Ladendiebstahls

hinzu.

Zunächst fiel der 61-Jährige am Nachmittag gegen 16.45 Uhr auf dem

Guimaraes-Platz auf. Zeugen hatten sowohl den Rettungsdienst als auch die

Polizei verständigt und eine hilflose, offensichtlich alkoholisierte Person auf

dem Bahnhofsvorplatz gemeldet.

Als ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes den Mann vor Ort ansprach, schlug

dieser dem Sanitäter unvermittelt gegen den Kopf. Die kurz darauf eintreffenden

Polizeibeamten legten dem 61-Jährigen vorsorglich Handfesseln an. Ein

Atemalkoholtest bescheinigte dem Mann einen Pegel von 2,46 Promille. Ihm wurde

ein Platzverweis für die nächsten 24 Stunden erteilt.

Wenige Stunden später hatte es ein Streifenteam auf der anderen Seite des

Bahnhofs, in der Zollamtstraße, mit demselben Mann zu tun. Hier fiel der

61-Jährige in einem Supermarkt beim Stehlen von alkoholischen Getränken auf.

Als der Hausdetektiv den Langfinger ansprach und ihn bat, ihm ins Büro zu

folgen, weigerte sich der Mann. Stattdessen legte er sich an Ort und Stelle auf

den Boden und wartete in dieser Position auf die alarmierte Polizei.

Auch hier erhielt der 61-Jährige nach Abschluss aller Maßnahmen einen

Platzverweis. Um die beiden Strafanzeigen kommt er aber nicht herum. |cri

Leblose Person unter Auto aufgefunden

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Zeugin meldete am

Sonntagvormittag, dass sie bei ihrem Spaziergang in einer Hauseinfahrt eine

leblose Person gefunden habe. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits tot und

lag unter einem Auto. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde die Leiche geborgen. Die

Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der 81-Jährige das Auto für

Reparaturarbeiten aufgebockt hatte, das Fahrzeug sich dann aber löste und den

Mann unter sich begrub. Die genauen Todesumstände sind weiterhin Inhalt der

polizeilichen Ermittlungen. |kfa

Illegaler Shoppingversuch endet mit Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung hat sich eine

Frau aus dem Landkreis am Samstag eingehandelt. Die 47-Jährige wollte offenbar

in der Innenstadt auf die illegale Art „shoppen“ – sie wurde gegen 14.20 Uhr in

einem Modemarkt dabei beobachtet, wie sie an einem hochwertigen Marken-Shirt die

Diebstahlsicherung gewaltsam entfernte. Weil das Kleidungsstück dabei beschädigt

wurde, überlegte es sich die „Kundin“ anders und legte das Shirt zurück auf den

Stapel. Anschließend wollte sie das Geschäft verlassen. Der Hausdetektiv folgte

der Frau und sprach sie an. Die 47-Jährige muss sich nun strafrechtlich

verantworten. |cri

Zweijähriger Ausreißer allein unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein Kleinkind hat am frühen Samstagmorgen im südlichen

Stadtgebiet einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Junge war gegen 5 Uhr dem Leiter

eines Einkaufsmarktes aufgefallen, weil er nur eine Windel trug und offenbar

allein unterwegs war.

Eine Streife sammelte den „Steppke“ vor Ort auf. Er war offenbar noch nicht

lange „on Tour“, denn seine Körpertemperatur war trotz der kühlen Morgenstunden

in Ordnung. Weil der Junge nicht sagen oder zeigen konnte, wo er wohnt, wurde er

zunächst mit zur Dienststelle genommen. Parallel versuchten die Beamten, die

Eltern ausfindig zu machen.

Während der Suche im Umfeld des Ortes, an dem das Kind aufgegriffen wurde,

machte schließlich ein Mann die vorbeikommende Streife auf sich aufmerksam. Es

handelte sich um den Vater des kleinen Ausreißers, der selbst auf der Suche nach

seinem Sohn war. Wie der Mann den Beamten erklärte, hatte er geschlafen und

nicht bemerkt, dass der Zweijährige alleine die Wohnungstür öffnete und

ausbüxte. Sofort nach dem Aufwachen sei ihm dann aufgefallen, dass der Kleine

verschwunden war. Der erleichterte Vater und sein Sohn konnten wieder

zusammengebracht werden… |cri

Unter Drogen und mit gefälschtem Führerschein

Kaiserslautern (ots) – Ein junger Mann aus dem nördlichen Landkreis hat sich am

Sonntagnachmittag Ärger eingehandelt. Der 20-Jährige geriet gegen 17 Uhr im

Burggraben in eine routinemäßige Verkehrskontrolle. Schon gleich zu Beginn der

Kontrolle stieg den Polizeibeamten aus dem Inneren des Fahrzeugs ein

„verräterischer Geruch“ in die Nase. Der junge Fahrer legte zudem

drogentypisches Verhalten an den Tag und räumte schließlich auch ein, in den

vergangenen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Doch nicht nur das: Der

Führerschein, den er auf Nachfrage aushändigte, zeigte deutliche

Fälschungsmerkmale.

Nachdem ein erster Urintest vor Ort positiv auf zwei verschiedene Gruppen von

Betäubungsmitteln verlief, musste der 20-Jährige für weitere Maßnahmen mit zur

Dienststelle kommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung ermittelt. Außerdem kommen auf den

Fahrzeughalter rechtliche Konsequenzen zu, weil er die Fahrt geduldet hat. |cri

Vorfahrt genommen – Unfallbeteiligter verletzt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am

Montagnachmittag verletzte sich eine Autofahrerin. Zu dem Unfall kam es, als ein

32-jähriger Mann mit seinem Lkw von der Fischbacher Straße nach links in die

Hochspeyer Straße einbiegen wollte. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte

33-Jährige in ihrem VW, die in Richtung B48 unterwegs war, und stieß gegen sie.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau. Ein Rettungswagen brachte die

VW-Fahrerin in ein Krankenhaus. Der Pkw und der Lkw wurden bei dem Aufprall

beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |kfa

Wer hat den Ford Transit beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Eine Zeugin hatte alles ganz genau beobachtet: Eine

Unfallflucht am Montagnachmittag in der Galappmühler Straße, bei der ein

Transporter beschädigt wurde. Die Frau informierte zwar umgehend den Besitzer

des Ford Transits, aber da war es schon zu spät und der Unfallverursacher über

alle Berge. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei ergab sich

folgender Ablauf: Ein grauer SUV fuhr gegen 17:20 Uhr in Richtung

Kaiserslautern, als ihm auf Höhe der Hausnummer 53 ein Linienbus entgegenkam.

Der unbekannte Fahrer musste deshalb hinter dem geparkten Firmenfahrzeug warten.

Sobald die Straße wieder frei war, fuhr der Pkw an und stieß gegen die

Heckstoßstange des Fords, wodurch diese beschädigt wurde. Ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrzeugführer einfach weiter. Die

Ermittlungen zu der Unfallflucht dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem grauen

SUV oder seinem Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Renitenter Ladendieb – Polizeibeamter verletzt

Kaiserslautern (ots) – Ein Mitarbeiter eines Supermarkts am Stiftsplatz rief am

Montagmittag die Polizei zur Hilfe. Der Grund: Ein Ladendieb hatte Lebensmittel

und Alkohol gestohlen und war nun, nachdem er erwischt wurde, aggressiv. Bei der

Ankunft der Beamten fing der 39-jährige Langfinger direkt an, die Polizisten zu

beleidigen. Da er Anweisungen nicht Folge leistete und immer wieder versuchte,

nach einer Glasflasche zu greifen, wurden dem Unruhestifter Handschellen

angelegt. Der Mann war mit der Maßnahme nicht einverstanden und schlug daraufhin

mehrmals mit seinem Kopf gegen eine Bürotür des Marktes. Auch auf dem Weg zum

Streifenwagen zeigte sich der 39-Jährige renitent. Hier schlug er mehrfach

seinen Kopf auf die Motorhaube des Wagens. Beim Versuch, dies zu unterbinden,

verletzte der mutmaßliche Ladendieb einen Polizeibeamten, der seinen Dienst im

Anschluss aufgrund der Verletzung beenden musste. Da sich der Mann in einer

psychischen Ausnahmesituation befand, brachten ihn die eingesetzten Kräfte in

ein Krankenhaus. Auf den 39-Jährigen kommen jetzt Strafanzeigen wegen des

Verdachts des Ladendiebstahls und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

|kfa

46-Jähriger steht „neben sich“

Kaiserslautern (ots) – Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen

Mann aus dem westlichen Stadtgebiet. Der 46-Jährige steht im Verdacht, in der

Slevogtstraße ein geparktes Auto mutwillig beschädigt zu haben.

Anwohner verständigten gegen 15.40 Uhr die Polizei und meldeten einen Mann, der

grundlos schreiend durch die Straße lief. Zeugenangaben zufolge soll derselbe

Mann auf seinem Weg gegen den Außenspiegel eines abgestellten VW Passat getreten

und diesen dadurch beschädigt haben.

Dank der Zeugenhinweise, wohin der Mann anschließend lief, konnte der 46-Jährige

an seiner Wohnadresse ausfindig gemacht werden. Auch hier stand er

offensichtlich nach wie vor „neben sich“ und fiel dadurch auf, dass er

Gegenstände aus dem Fenster seiner Wohnung nach draußen warf. Weil sich der Mann

ganz offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und den Eindruck

machte, unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu stehen, wurde die Ordnungsbehörde

verständigt, die weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit veranlasste. |cri

Brand eines Durchlauferhitzers

Kaiserslautern (ots) – Anwohner zögerten nicht lange, als sie am

Montagnachmittag Rauch aus einem Mehrfamilienhaus kommen sahen, und riefen den

Notruf an. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten umgehend in die

Eisenbahnstraße aus. Die Entwarnung kam dann schnell: Ein Durchlauferhitzer

hatte in einer Wohnung Feuer gefangen. Durch das schnelle Eingreifen der

Brandbekämpfer konnten die Flammen schnell gelöscht und Schlimmeres verhindert

werden. Lediglich der Küchenschrank, in dem das Gerät montiert war, wurde durch

den Brand beschädigt. Ein weiterer Gebäudeschaden oder verletzte Anwohner waren

glücklicherweise nicht zu vermelden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf einen

mittleren dreistelligen Betrag belaufen. Wie es genau zu dem Feuer kommen

konnte, ist weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |kfa

Böse Überraschung bei der Rückkehr – Einbruch in Wohnung

Kaiserslautern (ots) – Als sie wieder nach Hause kam, erlebte eine Seniorin am

Montagnachmittag eine böse Überraschung: Unbekannte hatten sich während ihrer

Abwesenheit Zugang zu der Wohnung in der Schumannstraße verschafft. Aus dem

Inneren der Wohnräume entwendeten die Gauner Schmuck und Bargeld. Die genaue

Schadenssumme steht derzeit nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Wem ist rund um das Mehrfamilienhaus zwischen 13:30 Uhr und 16 Uhr

etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

Wer nicht hören will, muss fühlen…

BAB 6 – Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Bereits am Montagmorgen kontrollierten

Kräfte der Schwerverkehrsüberwachung einen Sattelzug. Bei der Kontrolle wurden

am Sattelauflieger mehrere brüchige Quertraversen am Rahmen festgestellt. Da zum

Zeitpunkt der Kontrolle der Auflieger nur leicht beladen war, wurde die

Weiterfahrt allerdings zur nahegelegen Abladestelle genehmigt. Jedoch mit der

Auflage,nur noch LEER zur Halteradresse fahren zu dürfen. Am heutigen Morgen

wurde der gleiche Sattelzug auf dem Weg in Richtung Osteuropa erneut

kontrolliert. Diesmal jedoch mit einem Ladungsgewicht von 12640 kg und den

natürlich NICHT behobenen Mängeln. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt nun an

Ort und Stelle untersagt. Zur Sicherheit wurde der Sattelauflieger mit einem

„King-Pin-Lock“ versehen, sodass dieser nicht mehr aufgesattelt werden konnte.

Gegen den Fahrer und Halter erfolgen entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung

einbehalten.

Wer hat die Autos beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Stein haben unbekannte Täter in der Vogelweher

Straße ein geparktes Auto beschädigt. Am Montagmorgen stellte der Fahrzeughalter

fest, dass an seinem Honda Civic über Nacht die Heckscheibe eingeworfen wurde.

Das mutmaßliche „Tatwerkzeug“ – ein großer viereckiger Pflasterstein – lag

mitsamt den Scherben im Kofferraum des Fahrzeugs. Der Sachschaden wird auf

mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr. Woher

der Stein stammt, konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen, die Hinweise auf

mögliche Täter und/oder die Herkunft des Steins geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu

melden.

Gesucht wird auch nach den Tätern, die sich in etwa im gleichen Zeitraum in der

Deutschherrnstraße an einem Mercedes zu schaffen gemacht haben. Hier stellte der

Eigentümer des Pkw am frühen Montagmorgen fest, dass Unbekannte den „Stern“ von

der Motorhaube abrissen und mitnahmen. Das Fahrzeug wurde dabei beschädigt. Die

Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum

zwischen Sonntagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, eingegrenzt werden. Die

Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die

etwas beobachtet haben, unter der oben angegebenen Nummer Kontakt aufzunehmen.

|cri

Zu schwer aber dafür ungekühlt unterwegs…..

Kaiserslautern (ots) – Am Montagmorgen kontrollierten die Spezialisten der

Schwerverkehrsüberwachung auf der BAB 6 einen augenscheinlich überladenen

Kleintransporter. Das Augenmaß der Kollgen wurde bestätigt. Die Wiegung ergab

eine Überladung von 12 Prozent bzw. 440 kg. Bei der genaueren Begutachtung der

Ladung, trat dann allerdings weit Schlimmeres zu Tage. Neben Obst und

Gemüse,wurden ebenso Frischware unter anderem tiefgekühltes Geflügelfleisch

sowie Meeresfrüchte -ohne Kühlung- transportiert! Die vorgeschriebene

Lager-/Transporttemperatur lag bei -18 Grad! Diese dürfte bei den sommerlichen

Tempertauren deutlich überschrittten gewesen sein. Die Weiterfahrt wurde deshalb

an Ort und Stelle untersagt. Nach Rücksprache mit der zuständigen

Überwachungsbehörde (Stadtverwaltung Kaiserslautern

-Lebensmittelkontrolle-)erschienen zwei Behördenvertreter vor Ort. Nach

Begutachtung der mitgeführten Fracht, wurde die komplette Ladung des

diesbezüglich bereits in Erscheinung getretenen Unternehmens sichergestellt und

auf städtisches Gelände verbracht. Weitere Maßnahmen erfolgen durch die

zuständige Behörde. Somit erwarten nun Fahrer und Halter des Kleintransportes

als auch den Firmeninhaber entsprechende Bußgeldverfahren.

Geben Sie Einbrechern keine Chance!

Landstuhl/Kreis Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben zwei

„Lieblingssituationen“: Wenn es dunkel ist oder wenn niemand zu Hause ist und

sie sich in aller Ruhe nach Wertgegenständen umschauen können. Das heißt: Sie

sind nicht nur nachts auf Beutezug, sondern oft auch am helllichten Tag, wenn

alle Bewohner eines Hauses „ausgeflogen“ sind. Auf ihren Streifzügen halten sie

Ausschau nach günstigen Gelegenheiten. Die Chance darauf ist natürlich gerade

während der Sommerferien sehr groß, denn die meisten Familien nutzen die

Ferienzeit für ihren gemeinsamen Jahresurlaub.

Wer sich in Wohngebieten umschaut erkennt oft auch mit „ungeübten Augen“ auf den

ersten Blick, welche Häuser gerade unbewohnt sind und wo jemand zu Hause ist.

Über Tag heruntergelassene Rollläden und volle Briefkästen sind dabei nur zwei

unverkennbare Merkmale, die potenziellen Einbrechern verraten, wo sie ungestört

agieren können. Dass ungebetene Besucher da waren, wird oft erst Tage später

entdeckt. Die Täter sind dann natürlich längst über alle Berge…

Viele unterschätzen auch den Wert ihres Besitzes und denken, ihr Haus oder ihre

Wohnung wäre für Einbrecher uninteressant. – Irrtum! Einbrecher hoffen immer auf

lohnende Beute und schauen dafür gerne genauer nach. Und auch wenn bei Ihnen zu

Hause nichts Wertvolles zu holen ist, so kann Ihnen bei einem Einbruch auf jedem

Fall eines abhanden kommen: Ihr Sicherheitsgefühl!

Die Polizeiinspektion Landstuhl führt deshalb speziell während der Sommerferien

eine Präventionsaktion zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstählen durch. In

ihrem Zuständigkeitsbereich werden Streifen – sowohl erkennbar als auch in Zivil

zu den unterschiedlichsten Uhrzeiten unterwegs sein und ein besonderes

Augenmerk auf beispielsweise verlassene Häuser, leicht erkennbare

Wertgegenstände in Gärten, auf Balkonen und Terrassen, gekippte Fenster oder

andere „Einstiegshilfen“ legen. Dabei versuchen die Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamten auch, mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen, um sie auf solche

„Missstände“ aufmerksam zu machen und ihnen Tipps zu geben, wie sie sich ganz

leicht vor Einbrechern schützen können.

Die Tipps sind nicht neu – und doch alle Jahre wieder hochaktuell:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit –

schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

Verschließen Sie auch Fenster, Balkon-, Terrassen-, Kellertüren

und Garagen. Für Einbrecher gilt: Gekippte Fenster sind offene

Fenster. Und nicht verriegelte Türen sind in Sekundenschnelle

geöffnet.

Wertvoller Schmuck ist am besten in einem Bankschließfach

aufgehoben! Heben Sie auch keine größeren Bargeldbeträge zu

Hause auf!

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen im Umfeld des

Hauses. Einbrecher finden jedes Versteck.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel

in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Bitten Sie eine Person Ihres Vertrauens, regelmäßig den

Briefkasten zu leeren und auch die Position von Rollläden und

dergleichen öfter zu verändern.

Wenn möglich, positionieren Sie eine Lampe mit Zeitschaltuhr in

der Nähe eines Fensters, um abends den Eindruck zu erwecken,

dass jemand zu Hause ist.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem

Nachbargrundstück und informieren Sie bei verdächtigen

Beobachtungen sofort die Polizei unter 110. – Nicht zuletzt sind

„wachsame Nachbarn“ ein ganz wichtiger Aspekt in Sachen

Einbruchschutz!

Weitere Informationen zum Nachlesen finden Sie im Internet unter

www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de. Das Beratungszentrum des

Polizeipräsidiums Westpfalz steht Ihnen bei Fragen zum Thema Einbruchschutz auch

gerne per Telefon unter 0631 369-1444 oder E-Mail unter

Beratungszentrum.Westpfalz@polizei.rlp.de zur Verfügung. Auf Wunsch können auch

Termine für eine kostenlose sicherungstechnische Beratung für das Eigenheim

vereinbart werden.

Wir wünschen Ihnen eine entspannte und sorglose Urlaubszeit! |cri

Rücksichtslos über die Autobahn Zeugen gesucht

A 63 / A 6 (ots) – Aufgrund seiner Fahrweise meldete eine Verkehrsteilnehmerin

am 29.07.2024, kurz nach 12:04 Uhr noch auf der A 63 bei Wörrstadt den Fahrer

eines schwarzen Pkw Opel über Notruf der Polizei. Der Fahrer würde durch dichtes

Auffahren und Lichthupe drängeln und auch andere Fahrzeuge rechts überholen.

Anhand der Beschreibung konnte durch die Zivilstreife der Zentralen

Verkehrsdienste Kaiserslautern die Verfolgung des Fahrzeuges aufgenommen werden.

Auch während dieser Nachfahrt beging der Fahrer mehrere erhebliche

Verkehrsverstöße. So überschritt er auf der A 6 bei Kaiserslautern die zulässige

Höchstgeschwindigkeit um 50 km/h, unterschritt den erforderlichen

Sicherheitsabstand, überholte verbotswidrig rechts und fuhr beim Überholen über

eine Sperrfläche. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 58jährige

Fahrer uneinsichtig. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Nötigung und

Verkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen oder weitere Geschädigte des Vorfalles

werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden. Tel:

0631-35340 |ZVD