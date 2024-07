Nicht auf Betrug hereingefallen

Eine bislang unbekannte Frau meldete sich m Montagabend (29.07.2024) telefonisch bei einer 82-Jährigen und gab sich als ihre Tochter aus. Die Tochter wäre angeblich in einen Unfall verwickelt gewesen und benötige nun Geld. Die Seniorin erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Wertsachen herauszugeben.

Wertsachen herauszugeben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen

Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste!

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst

über die Tasten ein.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Einbruch in Wohnung

Unbekannte brachen in der in der Nacht auf Montag (29.07.2024) in eine Wohnung in der Albertstraße in Frankenthal ein. Aus dem Apartment wurden 400 Euro Bargeld gestohlen. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Roller gestohlen

Unbekannte entwendeten im Zeitraum vom 11.07.2024 bis 25.07.2024 einen Roller. Das schwarze Kleinkraftrad war im Tatzeitraum vor einem Anwesen in der Mundenheimer Straße abgestellt. Der Roller hatte noch einen Sachwert von 650 Euro. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Explosion mit Folgebrand auf dem Werksgelände der BASF

Am 29.07.2024, kurz vor 12 Uhr, kam es in einer Anlage auf dem Werksgelände der BASF aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Explosion und in der Folge zu einem Brand. Durch das Geschehen wurden nach ersten Erkenntnissen fünfzehn Personen leicht verletzt. Diese wurden durch die Werksambulanz versorgt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Ursache der Explosion aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden durch das Geschehen 18 Personen, davon sieben Feuerwehrkräfte bei den Löscharbeiten, leicht verletzt.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Sonntagmittag (28.07.2024), gegen 12:00 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Maudacher Straße einen 30-jährigen Rollerfahrer. Der Mann konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen und er gab an, dass er circa zwei Stunden zuvor Cannabis konsumiert hatte. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Aus gegeneben Anlass möchten wir noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Zwischen Samstag (27.07.2024), 20:45 Uhr und Sonntag (28.07.2024), 11:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein in der Krügerstraße abgestelltes Auto, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 3.500 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Sonntag (28.07.2024), zwischen 08:30 Uhr und 21:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Leuschnerstraße auf Höhe der Scheffelstraße abgestellten Alfa Romeo und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

E-Bikes gestohlen – Zeugen gesucht

Zwischen Donnerstag (25.07.2024), 23:00 Uhr und Sonntag (28.07.2024), 12:00 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei E-Bikes im Wert von knapp 6.000 Euro aus einer an ein Einfamilienhaus angrenzenden Garage im Dammstückerweg.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 12.07.2024 und dem 28.07.2024 brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lenaustraße ein und entwendeten mehrere Elektronikgeräte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeiliche Prävention für Sie vor Ort – Unsere Experten informieren über Betrugsmaschen und wie Sie sich davor schützen können

Tagtäglich rufen Betrüger beispielsweise als „falsche Polizeibeamte“ oder „falsche Enkel“ lebensältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen.

Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, kommen unsere Experten der polizeilichen Prävention zu Ihnen.

Wissen Sie wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können?

Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Unsere Präventionsexperten sind gemeinsam mit dem Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen am Mittwoch, den 31. Juli 2024, von 9 Uhr bis 12 Uhr in der BB-Bank (Bahnhofstraße 1 a in Ludwigshafen).

Sprechen Sie uns an und geben Sie Betrügern keine Chance. Auch Angehörige älterer Menschen sind herzlich eingeladen, um sich zu informieren.

Sie können nicht persönlich vor Ort kommen? Kein Problem. Zu diesem Zweck haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline zum Schutz vor Betrug eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621 963-1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.