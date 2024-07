Diebstahl einer Handtasche aus einem unverschlossenen PKW

Am 27.07.2024 gegen 15:00 Uhr lud die 81 – Jährige Geschädigte ihre Einkäufe aus dem Kaufland in der Wormser Straße in Frankenthal in ihren PKW ein. Hierbei platzierte sie ihre Handtasche im geöffneten Kofferraum ihres PKWs. Nachdem sie ihre Einkäufe fertig eingeladen hatte, bemerkte sie den Diebstahl ihrer Handtasche samt Bargeld und diverser persönlicher Dokumente Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal – Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Am 27.07.2024 ereignete sich auf der B9 von Ludwigshafen kommend, Gemarkung Frankenthal in Fahrtrichtung Speyer im Kurvenbereich gegen 09:50 Uhr ein Verkehrsunfall als ein 25-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße aufgrund zu schneller Geschwindigkeit in Anbetracht der nassen Witterung von der Straße abkam. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug musste jedoch durch einen Abschleppdienst von der Grünfläche gezogen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.