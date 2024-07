Jockgrim – Einbruch in Tankstelle und Einkaufsmarkt

Jockgrim (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum 30.07.24 gewaltsam Zutritt zur einer Tankstelle in Jockgrim im Mittelwegring. Dabei konnten sie eine geringe Menge Bargeld entwenden. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt flüchten. Vermutlich versuchten die Täter zuvor in einen Einkaufsmarkt in Jockgrim einzubrechen. Hierbei scheiterten sie allerdings und richteten nur Sachschaden an Fenstern und Türen in Höhe von ca. 1000 Euro an. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Kandel – Maskierte Jugendliche auf dem Dach

Kandel (ots)

Ein Zeuge meldete am 29.07.24 gegen 22.30h maskierte Personen auf seinem Dach, die anschließend auf einen Parkplatz eines Mehrparteienhauses in Kandel in der Rheinstraße gelaufen seien. Die umgehend entsandten Polizeistreifen konnte trotz sofortiger Fahndung keine Personen mehr antreffen. Bei den maskierten Personen soll es sich um Jugendliche im Alter von ca. 14-15 Jahre handeln. Da keine Hinweise auf einen Einbruch erlang werden konnten, wird derzeit wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Lingenfeld – Fahrzeuge beschädigt

Lingenfeld (ots)

Am 29.07.2024, gegen 22:45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter gleich drei geparkte Fahrzeuge in der Straße „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld. Laut Zeugenangaben handelt es sich bei den Tätern um drei junge Männer, die mit einem weißen Tesla vom Tatort flüchteten. An den geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder über pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Knittelsheim/Germersheim – Verkehrskontrollen

Knittelsheim/Germersheim (ots)

Am Montagmorgen führte die Germersheimer Polizei Verkehrskontrollen in Knittelsheim und Germersheim durch. Dabei wurden fünf Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt. Zudem gingen den Beamten neun „Gurtmuffel“ ins Netz.

Wörth: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Wörth am Rhein (ots)

Sonntagnacht wurde in der Pfortzer Straße ein 21-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm konnten betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Verfahren wurden eingeleitet.

Hagenbach: Verkehrsunfall mit verletzter Rennradfahrerin

Hagenbach (ots)

Sonntagnachmittag überholte ein Motorradfahrer eine 56-jährige Rennradfahrerin aus Mannheim auf der L556 von Neuburg kommend in Richtung Hagenbach. Als sich der Motorradfahrer auf gleicher Höhe befand, scherte die Radfahrerin ebenfalls nach links aus, um auf den Fahrradweg auf der anderen Straßenseite zu gelangen. Es kam zum Zusammenstoß und die Mannheimerin wurde in den Grünstreifen geschleudert. Sie kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.

Verkehrsunfall aufgrund Rotlichtverstoß in Kandel

Kandel (ots)

Am 27.07.2024 ereignete sich um 21:45 Uhr an der Ampelkreuzung Marktstraße/ Landauer Straße ein Verkehrsunfall aufgrund Rotlichtmissachtung. Auf der Markstraße fuhr ein 28-jähriger, französischer Staatsangehörige mit seinem PKW und wollte aufgrund seiner Grünphase auf die Landauer Straße ordnungsgemäß abbiegen. Auf der Landauer Straße in Richtung Ortsausgang fuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer und Missachtete wiederum seine Rotphase. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise es nur zum Sachschaden kam, es wurde keine Person verletzt. Der Kradfahrer stürzte trotz des Anstoßes nicht zu Boden. Der betroffene Motorradfahrer wurde bezüglich des Rotlichtverstoßes (Ordnungswidrigkeit) angehört, der Vorgang wird an die zentrale Bußgeldstelle in Speyer weitergeleitet. Es entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen nach ersten Schätzungen von 3000 Euro

Unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in Wörth unterwegs

Wörth (ots)

Am 27.07.2024 führte die Streife der PI Wörth um 21:05 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Es wurde ein 16-jähriger Jugendlicher fahrend auf einem Elektrokleinstfahrzeug zwecks allgemeine Verkehrskontrolle angehalten. Der E-Scooter was versichert und wies keine Auffälligkeiten auf. Jedoch konnten beim jugendlichen Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Nach Belehrung räumte der Jugendliche ein, am Vortrag eine nicht unerhebliche Menge Cannabis geraucht zu haben. Die Fahrt wurde untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein freiwilliger Urinvortest wollte der Verkehrsteilnehmer nicht mehr durchführen. Eine Blutprobe wurde von einem verständigten Arzt entnommen.