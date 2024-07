Landau: Die Polizei-News

Unfall nach Alkoholkonsum

Ein 63-Jähriger verursachte am 29.07.2024, um 13:55 Uhr, in der Lindenbergstraße mit seinem Leichtkraftrad einen Verkehrsunfall und wurde durch den Sturz verletzt. Er wurde mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Zum Unfallzeitpunkt stand er unter Alkoholeinfluss, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,98 Promille. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrollen

Offenbach / Ilbesheim / L509 (ots)

Am 29.07.2024, wurden zwischen 08:00 und 13:09 Uhr, an mehreren Örtlichkeiten im Dienstbezirk Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Es kam insgesamt zu 43 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Höchstgeschwindigkeit betrug in Ilbesheim 94 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Versuchte räuberische Erpressung – Zeugen gesucht

Am heutigen Morgen, Montag den 29.07.2024 gegen 07:20 Uhr kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung in der Dammühlstraße hinter dem Kaufland in Landau. Der 19-Jährige Geschädigte war fußläufig unterwegs. Unter Vorhalt eines Messers forderten die unbekannten Täter die Herausgabe von Bargeld. Im Rahmen des Geschehens wurde der Geschädigte zu Boden gestoßen. Die Täter ließen ohne Tatbeute von ihm ab und entfernten sich Richtung Kauflandparkplatz.

Die Männer konnten wie folg beschrieben werde: 1. Rote, lange Adidas Hose, schwarzes Tanktop, ca. 2m groß, dunkelhäutig, kurze schwarze Haare 2. dunkel gekleidet (Pullover und kurze Hose), ca. 1,80m, dunkelhäutig

Die Landauer Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k43@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Widerstand nach Straßenverkehrsgefährdung

Ramberg (ots)

Nachdem ein 75-Jähriger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße am 28.07.2024, gegen 17:25 Uhr, alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursachte, wurde ihm die Mitnahme zur Dienststelle zum Zwecke der Blutentnahme erklärt. Damit war er offensichtlich nicht einverstanden, da er sich wehrte und schließlich gefesselt werden musste. Des Weiteren beleidigte er einen Polizeibeamten, verletzt wurde niemand. Die Blutprobe wurde ihm entnommen sowie entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Kreative Ausrede wird zum Bumerang

Folgenschwere Kreativität bewies ein 36-jähriger Mann, nachdem er in Landau in Spielplatznähe illegal grillte und Speisereste sowie sonstige Abfälle entsorgte. Als er Gefahr lief, durch den vorbeifahrenden Vollzugsdienst der Stadt Landau erwischt zu werden, rannte er davon. In unmittelbarer Nähe wurden daraufhin Glutnester sowie ein Fahrzeug mit diversen Grillutensilien festgestellt. Im Anschluss an diese Feststellung meldete sich der Fahrzeughalter bei der Polizei Landau und gab an, dass sein zuletzt vor einer Woche genutztes Fahrzeug entwendet worden sei. Der Fahrzeughalter geriet in Erklärungsnot, als man ihn damit konfrontierte, dass der städtische Vollzugsdienst sein Fahrzeug und eine flüchtende Person nur wenige Minuten vor seiner Diebstahlsmeldung feststellte.

Schließlich räumte er ein, illegal gegrillt und seine Abfälle entsorgt zu haben. Um von sich selbst abzulenken, täuschte er den Diebstahl seines Fahrzeugs vor und handelte sich hiermit nicht nur eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen illegaler Müllentsorgung ein, sondern auch ein Strafverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat.

Zahlreiche Verkehrsdelikte führten zu Verlust des Fahrzeugs

Den richtigen Riecher bewiesen Polizeibeamte aus Landau am frühen Morgen des 28.07.2024 gegen 03:05 Uhr, als sie einen Verkehrsteilnehmer in der Weißquartierstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 33-jährige Fahrzeugführer äußerte daraufhin ungefragt, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen, was sich im weiteren Verlauf der Kontrolle nur als Spitze des Eisbergs herausstellte. Neben einer akuten Beeinflussung mit Amphetamin wurden im Fahrzeug weitere Betäubungsmittel aufgefunden und Manipulationen an den angebrachten Kennzeichenschildern festgestellt. Weitere dahingehend durchgeführte Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug bereits am 16.07.2024 stillgelegt wurde und somit nicht mehr für eine Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen war.

Das Fahrzeug wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt und abgeschleppt. Diese polizeiliche Maßnahme dient dem Zweck, eine weitere Begehung von Straftaten mit diesem Fahrzeug zu verhindern.

Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Rettungskräfte auf Weinfest angegriffen

Ilbesheim bei

Am Abend des 27.07.2024 gegen 20:19 Uhr wurde der Polizei Landau eine betrunkene und aggressive Person auf dem Weinfest in Ilbesheim gemeldet. Als Rettungskräfte auf einen Sturz des 40-jährigen Mannes aufmerksam wurden und ihm zur Hilfe eilten, stieß er sie unter Aussprache diverser Beleidigungen zu Boden. Hilfsbereite Besucher des Weinfestes griffen ein und hielten die aggressive Person bis zum Eintreffen der Polizei fest, welche den Mann über Nacht in Gewahrsam nahm.

Die Rettungskräfte blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.