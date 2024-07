Bad Kreuznach: Die Polizei-News

Sachbeschädigung – Hinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots)

Am Vormittag des 27.07.24 wurde erneut die Beschädigung eines Abwasserrohres in der Unterführung am Bahnhof Bad Sobernheim festgestellt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn 06752-1560 erbeten.

Streugutkasten zerstört und Baum beschädigt

Hüffelsheim (ots)

Am Mittwoch, 24. Juli, zwischen 7 Uhr und 14.25 Uhr, zerstörte ein unbekanntes Fahrzeug einen Streugutkasten und beschädigte einen Baum in der Powundener Straße in Hüffelsheim. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher an die Polizei Bad Kreuznach unter 0671-88110.

Betrunkener Autofahrer schlafend hinterm Steuer angetroffen

Bad Kreuznach (ots)

Am Montagmorgen (29.07.2024) wurde gegen 00:50 Uhr der Polizei Bad Kreuznach ein schlafender Fahrzeugführer gemeldet. Dieser hatte einen SUV der Marke Mercedes-Benz vor einer Schrankenanlage (Einfahrt zu einem öffentlichen Parkplatz) in der Kurhausstraße in Bad Kreuznach abgestellt. Das Fahrzeug wurde bereits zuvor gesucht, da andere Verkehrsteilnehmer den Verdacht hatten, dass der Autofahrer betrunken gewesen sein könnte. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten tatsächlich Alkoholgeruch, ausgehend von dem 36-jährigen Fahrzeugführer, wahrnehmen. Der Fahrzeuglenker beatmete daraufhin ein Atemalkoholtestgerät mit einem Wert von 1,9 Promille. Der nunmehr Beschuldigte, welcher zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Sachbeschädigung an 10 Leitpfosten – Zeugenaufruf

Staudernheim/Boos (ots)

In der Nacht von Samstag (27.07.2024) auf Sonntag (28.07.2024, 06:30 Uhr) kommt es auf der K61, zwischen Boos und Staudernheim zu einer Sachbeschädigung. Durch den oder die unbekannten Täter werden insgesamt 10 Leitpfosten durch Gewalteinwirkung, zum Teil mitsamt der Verankerung, aus dem Boden gerissen. Hierdurch entsteht ein Sachschaden in zur Zeit noch unbekannter Höhe.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn (06752-1560) in Verbindung zu setzen.

Frontalzusammenstoß mit flüchtigem Verursacher

Windesheim, L236 (ots)

Am Samstag, 27.07.2024, gegen 22.42 Uhr befährt ein Pkw mit auswärtigem Kennzeichen die L236 aus Richtung Waldlaubersheim kommend in Richtung Hargesheim. In Höhe der Windesheimer Brücke überholt der Pkw-Fahrer im Kurvenbereich ein vorausfahrendes Fahrzeug und kollidiert hierbei mit dem entgegenkommenden PKW einer 49-jährigen Frau. Der unfallverursachende Fahrer und sein Beifahrer flüchten fußläufig von der Unfallstelle. Die Fahrerin wird bei dem Unfall leicht verletzt; ihr 35-jähriger Beifahrer bleibt glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Sie sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die L236 vollgesperrt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führen nicht zum Auffinden der Fahrzeuginsassen.

Zeugen bzw. der Fahrer*in des überholten Fahrzeuges werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.