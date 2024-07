Mann leistet Widerstand und muss in Gewahrsam

Mainz (ots) – Am 29. Juli 2024 gegen 18:30 Uhr informierte die DB AG das

Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Mainz darüber, dass sich im ICE 2409 eine

aggressive männliche Person befindet. Eine Streife der Bundespolizei konnte

einen 43-jährigen Rumänen antreffen. Nach der Kontrolle bekam der Mann einen

Platzverweis für den Hauptbahnhof Mainz, dem er Folge leistete. Eine Stunde

später meldete sich die DB Sicherheit bei der Bundespolizei und teilte mit, dass

ein Mann am Hinterausgang des Hauptbahnhofs Passanten anschrie und diese

bedrohte. Mitarbeiter der DB Sicherheit versuchten den Mann zu beruhigen,

woraufhin sich die Aggressionen gegen diese richteten. Beamte der Bundespolizei

begaben sich zum Ereignisort, vor Ort konnten die Polizisten feststellen, dass

es sich um den 43-jährigen Rumänen handelt. Da der Mann sich nicht beruhigen

ließ und stetig aggressiver wurde, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der

Mitnahme zur Dienststelle leistete der Rumäne Widerstand gegenüber den Beamten,

weshalb er gefesselt werden musste. Durch die Handlungen wurde kein Beamter

verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille.

Ein Gericht ordnete die Ingewahrsamnahme des Mannes bis 06:00 Uhr am 30. Juli

2024 an.

Gegen den 43-jährigen Rumänen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Mainz – Innenstadt Fahrradfahrer stiehlt Rucksack im Vorbeifahren

Mainz – Innenstadt (ots) – Am Freitagnachmittag erlebte eine 76-jährige

Mainzerin eine böse Überraschung, als sie gerade an der Bushaltestelle

„Rheingoldhalle“ stand. Ein Fahrradfahrer hatte im Vorbeifahren ihren Rucksack

gestohlen und war damit auf der Rheinstraße weggefahren und wenig später in die

Straße „Am Rathaus“ eingebogen. Im Rucksack der 76-Jährigen befand sich u.a.

Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Laut Angaben der Mainzerin war der

männliche Täter ca. 20 Jahre alt und hatte gebräunte Haut und dunkle Haare. Er

trug einen türkisfarbenen Jogginganzug und eine Basecap. Polizeiliche

Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mannes.

Wer hat die beschriebene Person am Freitag gegen 14:00 Uhr im Bereich der

Rheinstraße gesehen? Wer sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall

geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der

Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Innenstadt Betrunkener Autofahrer versucht vor Polizei zu flüchtet

Mainz – Innenstadt (ots) – Am Samstagmorgen, gegen 06:33 Uhr fiel Einsatzkräften

ein Autofahrer auf, welcher auf der Holzhofstraße fuhr. Noch vor der Einfahrt zu

einem Parkhaus wurde der Fahrer, mittels Zeichen (Blaulicht, Schriftzug) zum

Anhalten aufgefordert. Der Fahrer fuhr jedoch in das Parkhaus hinein und wollte

zusammen mit seiner Beifahrerin bereits das Auto verlassen, als die

Einsatzkräfte ihn daran hinderten. Im anschließenden Gespräch konnte beim

25-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ein

Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Das Ergebnis belief sich auf 1,32 Promille.

Als dem Fahrer das weitere polizeiliche Vorgehen erklärt wurde, rannte er

plötzlich weg. Aufgrund des Wetters war der Boden jedoch nass und der Mann

stürzte zu Boden und zog sich leichte Schürfwunden zu. Er wurde schließlich

gefesselt, wonach er sich wieder losreißen konnte und erneut versuchte zu

fliehen. Die Einsatzkräfte stellten sich dem aggressiven Mann in den Weg und

rangen mit ihm, bis er letztlich zum Altstadtrevier gebracht werden konnte. Zwei

Polizeibeamte wurden während des Einsatzes leicht verletzt. Der Beschuldigte

muss sich nun nicht nur wegen der Trunkenheitsfahrt, sondern auch wegen dem

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Bei Aquaplaning zu schnell in die Ausfahrt

A 63/Kirchheimbolanden (ots) – Zu schnell bei starkem Regen war ein 28-Jähriger

mit seinem PKW, der am 27.7.2024 gegen 15:30 Uhr an der Abfahrt

Kirchheimbolanden in die Schutzplanke schleuderte. Der Mann befuhr dabei die A

63 aus Fahrtrichtung Mainz kommend und wollte an der Anschlussstelle

Kirchheimbolanden die Autobahn verlassen. Bei Aquaplaning kam er ins Schleudern.

Den Schaden an seinem Auto schätzt die Polizei auf ca. 2000 Eur. Der 28-Jährige

blieb unverletzt.

Sattelzüge aus dem Verkehr gezogen

A 61/Rheinhessen (ots) – Gleich drei Sattelzüge, die am Samstag dem 27.7.2024

trotz Verbot nach der Ferienreise-Verordnung auf der A 61 unterwegs waren, zogen

Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zwischen 8:30 und 13:00 Uhr aus

dem Verkehr. Die jeweiligen Fahrer konnten keine Ausnahmegenehmigen vorlegen.

Ihnen und auch den Fahrzeughaltern drohen nun Bußgelder. Die Weiterfahrt wurde

den Truckern bis 20 Uhr untersagt.

Fahrzeugbrand auf der BAB60, Fahrtrichtung Bingen

Wörrstadt (ots) – Der 40-jährige Fahrer des Audi A6 und sein 38-jähriger

Mitfahrer befuhren die BAB60 in Fahrtrichtung Bingen. Ca. 1000m nach der

Anschlussstelle Ingelheim-West wurde er, durch andere Verkehrsteilnehmer, auf

einen Brand im Bereich des Motors, aufmerksam gemacht. Der Fahrer hielt sofort

auf dem Standstreifen an und konnte sich, zusammen mit dem Beifahrer aus dem

Fahrzeug retten. Das Fahrzeug ging sofort in Flammen auf. Die Flammen breiteten

sich über die gesamte Fahrbahn aus und drohten auch auf die Gegenfahrbahn

überzugreifen. Daher musst die BAB60 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt

werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde

niemand. Der Pkw Audi A6 brannte vollständig aus und die Fahrbahn wurde durch

die Flammen beschädigt. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt am

Fahrzeug.