Möglicherweise betrunken Auto gefahren

Neuhofen (ots)

Nach einem Hinweis auf einen möglicherweise alkoholisierten Verkehrsteilnehmer konnte der 71-jährige von Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schifferstadt am frühen Donnerstagabend zuhause angetroffen werden. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Da es unterschiedliche Angaben zum Zeitpunkt des Alkoholkonsums und auch der Nutzung eines Kraftfahrzeuges gab, wird der Sachverhalt zur Prüfung an die zuständige Bußgeldstelle abgegeben.

Heckscheibenwischer abgerissen

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Scheinbar völlig ohne Grund beschädigte ein 51-jähriger Mann aus Dannstadt-Schauernheim am Mittwochabend einen in der Riedstraße geparkten Pkw, in dem er an diesem den Heckscheibenwischer abriss. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann kurze Zeit später im Viehbachweg angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei zeigte sich der sichtlich alkoholisierte Mann sehr aggressiv und unkooperativ. Nachdem er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung gestürzt war und er sich dadurch leichte Verletzungen am Kopf zugezogen hatte, wurde er zunächst vor Ort durch einen Rettungsdienst versorgt. Da im weiteren Verlauf Hinweise auf eine psychische Erkrankung vorlagen, wurde er in eine Fachklinik nach Frankenthal verbracht. Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Am geparkten Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.

Betrunkene Frau meldet Unfall

Schifferstadt (ots)

Nachdem sie selbst telefonisch einen Verkehrsunfall bei der Polizei gemeldet hatte, erschien die 62-jährige vermeintliche Unfallverursacherin am Mittwochmittag gegen 12:00 Uhr persönlich auf der Polizeiinspektion in Schifferstadt. Hierbei gab sie dann an, dass sie in beim Einparken in der Lillengasse an einen dort geparkten Pkw gefahren sei. Nachdem sie in der Nachbarschaft erfolglos nach dem Eigentümer des geparkten Fahrzeuges gefragt habe, habe sie sich bei der Polizei gemeldet. Während des Gesprächs mit der 62-jährigen konnte bei der Dame Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,3 Promille. Da sie zuvor mit ihrem Pkw zur Dienststelle gefahren war und sie zudem offensichtlich unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hatte, wird gegen die Frau nun wegen einer Trunkenheitsfahrt und wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Eigentümerin des geparkten Fahrzeuges konnte ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Kontrollstelle

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am vergangenen Mittwoch (24.07.2024), in der Zeit zwischen 11:00 und 13:00 Uhr in Straße Im Keltenfeld mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten ein Handyverstoß, drei Gurtverstöße sowie ein abgelaufener TÜV (über ein halbes Jahr) festgestellt und geahndet werden.

(Neuhofen) – Person mit Waffe am Fenster

Neuhofen (ots)

Am Mittwoch, den 24.07.2024, gegen 20 Uhr wurde der Polizei Schifferstadt eine männliche Person gemeldet, welche an einem Fenster ihres Anwesens in Neuhofen stehe und einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand halte. Die Örtlichkeit wurde mit einem Großaufgebot an Polizeikräften aufgesucht und gesichert. Die Person konnte in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Sie befand sich offenkundig in einem psychisch labilen Zustand. Im Rahmen der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden.

Widerstand geleistet – Zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 15:45 Uhr, meldeten Passanten einen in der Waldseer Straße randalierenden, herumschreienden und herumpöbelnden Mann. Vor Ort konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einen offensichtlich stark alkoholisierten 32-jährigen aus Speyer antreffen, der nicht mehr selbstständig gehen konnte und immer wieder drohte umzufallen. Während der Wartezeit auf einen Krankenwagen, aufgrund des stark alkoholisierten Zustands war ein medizinischer Notfall nicht auszuschließen, änderte sich das zunächst kooperative Verhalten des 32-jährigen derart, dass er in der Folge zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen werden musste. Nachdem er dann noch versuchte, sich der Maßnahme durch Flucht zu entziehen, wurde er zu Boden gebracht. Erst durch weitere Unterstützungskräfte und durch den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock konnte der Mann schließlich gefesselt werden. Bei der Maßnahme wurden eine 28-jährige Polizeibeamtin sowie ein 35-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt, waren aber weiterhin dienstfähig. Nach dem Verbringen des 32-jährigen auf die Dienststelle erlitt dieser einen Krampfanfall, so dass er zwecks medizinischer Versorgung zunächst in ein Speyerer Krankenhaus verbracht wurde. Dort verdichteten sich dann die Hinweise auf das Vorliegen einer psychischen Erkrankung, so dass er im Anschluss in eine Fachklinik verlegt wurde. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Poller gestreift

Schifferstadt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme am Dienstmorgen in der Hauptstraße konnte bei dem 69-jährigen Unfallverursacher aus Speyer Alkoholgeruch festgestellt werden. Zuvor hatte der Mann beim Rangieren einen Poller gestreift und dadurch einen Schaden an seinem Fahrzeug verursacht. Ein vor Ort durchgeführter Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert von 0,49 Promille. Im Anschluss wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro. An dem Poller entstand offensichtlich kein Schaden. Gegen den 69-jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Dudenhofen- E-Scooter unter dem Einfluss von Kokain geführt

Am Dienstag, gegen 10:10 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Speyer auf einem Feldweg zwischen Dudenhofen und Harthausen eine Verkehrskontrolle bei einem E-Scooter-Fahrer durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass kein gültiger Versicherungsschutz für den Roller bestand. Außerdem konnten bei dem 22-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wird eine Strafanzeige wegen des fehlenden Versicherungsschutzes und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet. Zusätzlich wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, welche die Geeignetheit des 22-Jährigen prüfen wird.