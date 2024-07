Speyer- Verkehrsunfall mit Fahrrad

Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 36-jährige Radfahrerin den Zwischenweg des Schützenparks aus Richtung der Schützenstraße kommend. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte in einen Busch. Hierbei zog sich die 36-Jährige Verletzungen im Gesicht und an den Armen zu. Eine medizinische Behandlung erfolgte durch den hinzugerufenen Rettungsdienst. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Speyer- Nach Körperverletzung Widerstand geleistet, zwei Personen in Gewahrsam genommen

Am Mittwoch gegen 14:15 Uhr gerieten zunächst zwei Männer im Alter von 43 und 51 Jahren auf der Maximilianstraße in einen verbalen Streit. Hierbei provozierte der 43-Jährige und warf unter anderem eine Getränkedose in Richtung des 51-Jährigen. Anschließend eskalierte der Streit und der 43-Jährige schlug seinem Gegenüber unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Dieser ging zu Boden, woraufhin der 43-Jährige und ein weiterer Mann im Alter von 52 Jahren auf ihn eintraten. Der 51-Jährige wurde durch den Angriff im Bereich des Oberkörpers verletzt und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Da der 43-jährige Hauptaggressor auch beim Eintreffen der Polizeibeamten den Verletzten fortlaufend beleidigte, augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand und sich nicht beruhigen ließ, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. Hierbei leistete der Mann Widerstand, indem er sich gegen die Fesselung sperrte und später gegen die Tür des Streifenwagens trat, welche wiederum einen Polizeibeamten traf. Beim Verbringen in den Gewahrsamsbereich bedrohte und beleidigte er die Beamten fortlaufend. Außerdem trat er gegen den Arm eines Beamten. Der 43-Jährige verblieb bis zum Folgetag in den Gewahrsamszellen, zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurden unter anderem Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Zwei Polizeibeamte wurden durch den Einsatz leicht verletzt, waren jedoch weiterhin dienstfähig.

Da sich der 52-jährige Mittäter vor Ort zunächst umgänglich zeigte, wurde ihm ein Platzverweis für die Maximilianstraße ausgesprochen. Gegen 18:35 Uhr konnte der Mann jedoch erneut an der Tatörtlichkeit festgestellt werden. Da er sich weigerte die Örtlichkeit zu verlassen, wurde auch er in Gewahrsam genommen. Gegen den 52-Jährigen wurden ein Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Zuwiderhandelns gegen den erteilten Platzverweis eingeleitet.

Speyer- Verhindere Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Am Dienstag, gegen 16:15 Uhr, wurde ein 30-jähriger Mann auf dem Fahrradweg der K23, nahe des Otterstadter Kreisverkehrs, kontrolliert. Der Mann führte ein Fahrrad mit sich, war jedoch augenscheinlich stark alkoholisiert. Zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt wurde das Fahrrad durch die Polizeibeamten sichergestellt. Bei Nüchternheit kann der 30-Jährige sein Rad bei der Polizei in Speyer abholen.