Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Landau Nachtrag zum Brand in einer Fabrik

Herxheim-Hayna (ots)

Nachtrag zum Brand in einer Fabrik

Nachdem die Brandstätte von Brandermittlern der Kriminalinspektion Landau und einem von der Staatsanwaltschaft Landau beauftragten Brandsachverständigen in Augenschein genommen wurde, liegt nun ein vorläufiges Ergebnis zur Ursache vor.

Demnach dürfte der Brand durch einen technischen Defekt an der automatischen Trockenanlage für Küchenkräuter verursacht worden sein.

Die Maschine befand sich in einer Werkshalle im Zentrum des Produktionsbetriebes.

Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Steinfeld – L546 (ots)

Am Donnerstag, 24.07.24, kurz nach Mitternacht, wurde der Fahrer eines Rollers, auf der L 546 zwischen dem Bahnhof Schaidt und Steinfeld, auf Höhe des Ortseinganges Steinfeld angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test mit 2,5 Promille bestätigt den Alkoholkonsum. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann auch nicht vorweisen.

Dem 61-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Aus Frust Haustürklingel beschädigt

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch 24.07.2024, gegen 17:55 Uhr, wurde in der Weinstraße an einem Mehrfamilienhaus ein Mann an den dortigen Briefkästen beobachtet. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit stellten die Beamten eine mutwillig herausgerissene Klingel fest. Der Täter hatte sich zwischenzeitlich entfernt, konnte aber im Zuge der Fahndung angetroffen werden. Der Sachschaden wird auf 200.- Euro geschätzt.

Gegen den 58-Jährigen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Trunkenheitsfahrt

Oberotterbach (ots)

Am Mittwoch, 24.07.24, gegen 02:00 Uhr, wurde der 26-jährige Fahrer eines Pkw Citroen, in der Weinstraße angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten Hinweise auf Drogenkonsum durch den Mann festgestellt werden.

Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Gullydeckel ausgehoben – Zeugen gesucht

Oberotterbach (ots)

In den Morgenstunden zum Mittwoch 24.07.2024, gegen 04:25 Uhr, wurden in Oberotterbach, an der Weinstraße und der Karl-Meyer-Straße insgesamt 5 Kanaldeckel ausgehoben. Dadurch ist eine Gefahrenstelle für den Straßenverkehr entstanden. Gegen zwei bislang noch unbekannte dunkel gekleidete Jugendliche wird wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Die Kanaldeckel wurden von den Polizeibeamten eingesetzt und die Gefahrenstelle beseitigt.

Haben Sie in den Morgenstunden des heutigen Mittwochs (24.07.2024) etwas Verdächtiges in den genannten Straßen beobachtet? Können Sie Angaben zu den beiden dunkel gekleideten Jugendlichen machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter Telefonnummer 06343 9334-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de