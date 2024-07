Polizeieinsatz am Landgericht

Am Nachmittag des 24.07.2024 kam es am Landgericht Frankenthal im Zusammenhang mit einer Gerichtsverhandlung zu einem größeren Polizeieinsatz. Da Hinweise auf eine geplante Flucht eines bereits verurteilten Mannes vorlagen, wurde die Polizei zum Schutz einer Verhandlung am Landgericht um Amts- und Vollzugshilfe ersucht. Der Schutz der Verhandlung konnte gewährleistet werden und diese konnte wie geplant durchgeführt werden. Zu einem Fluchtversuch kam es nicht.

Die Polizeiinspektion Frankenthal wurde für den Einsatz von Spezialkräften und -einheiten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.