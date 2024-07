Germersheim: Die Polizei-News

Wörth – Nötigung auf der Autobahn

Wörth am Rhein (ots)

Eine 56-jährige Frau aus den Kreis Südliche Weinstraße informierte die Polizei Wörth, dass ihr ein LKW-Fahrer auf der A 65 dicht auffahre und Lichthupe betätige. Sie fühle sich genötigt. Der beschriebene LKW konnte in Wörth durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 27-jährige LKW-Fahrer schilderte, dass die Frau mit ihrem PKW knapp vor ihn gezogen sei und mit langsamerer Geschwindigkeit vor ihm herfuhr. Beide bezichtigten sich der gegenseitigen Nötigung. Gegen beide wurden ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Ottersheim/Knittelsheim – Geschwindigkeitsmessungen

Ottersheim/Knittelsheim (ots)

Gestern Morgen führten Germersheimer Polizisten in Ottersheim und Knittelsheim eine Geschwindigkeitsmessung durch. In Ottersheim waren insgesamt drei Fahrzeuge zu schnell, in Knittelsheim hielten sich insgesamt zwölf Fahrzeuge nicht an die erlaubte Geschwindigkeit.

Neuburg am Rhein – Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich an Schranke

Neuburg am Rhein (ots)

Am 23.07.24 gegen 18.15h wurde die Polizei zu einem Unfall auf dem Radweg zwischen Neuburg am Rhein und Lauterburg gerufen. Ein 81-jähriger Radfahrer aus Baden-Württemberg ist dort gegen Schranke gefahren und verletzte sich bei dem Sturz im Gesicht. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, war der Radfahrer betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Seine Wunden wurden im Krankenhaus versorgt. Wegen der Trunkenheit im Verkehr wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Rülzheim- Polizisten beleidigt

Rülzheim (ots)

Gestern Mittag kontrollierten Germersheimer Polizisten in der Rheinzaberner Straße in Rülzheim einen 21-jährigen Fahrradfahrer, der während seiner Radtour mit dem Handy am Ohr telefonierte. Auf ihn kam ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro zu. Doch damit nicht genug. Nach der Kontrolle zeigte er den Beamten noch den Mittelfinger, weshalb er sich zusätzlich in einem Strafverfahren für sein Verhalten verantworten muss.