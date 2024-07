Erneut mehrere betrügerische Anrufe

Am Donnerstagmittag erhielten drei Ludwigshafener Anrufe von falschen Polizeibeamten. Unter dem Vorwand die Tochter des Angerufenen haben einen tödlichen Unfall verursacht, wollten die Betrüger an das Geld der Ludwigshafener gelangen. In allen Fällen wurden diese jedoch misstrauisch und fielen nicht auf die Masche herein.

Beachten Sie unsere Tipps, um sich auch vor Betrug am Telefon zu schützen:

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Säule beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen (25.07.2024), um kurz nach 8 Uhr, hörte ein Zeuge in der Hölderlinstraße einen Knall. Als er nachschaute, bemerkte er, dass eine Säule einer Tiefgarageneinfahrt beschädigt worden war. Der Zeuge konnte noch einen roten Pritschenwagen wegfahren sehen. Der Schaden an der Säule wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem roten Pritschenwagen geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Bei Auffahrunfall verletzt

In der Nacht auf Freitag (26.07.2024, gegen 00:30 Uhr) fuhr ein 20-jähriger Autofahrer an einer Ampel in der Heinigstraße auf ein stehendes Auto auf. Der Fahrer des stehenden Autos wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

Sicherheitsdienstmitarbeiter angegriffen

Am Donnerstagnachmittag (25.07.2024), gegen 16:45 Uhr, wurde ein 52-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in einem Einkaufszentrum Im Zollhoff angegriffen. Der Mann hatte zuvor zwei Jugendlichen im Altern von 15 und 16 Jahren ein Hausverbot erteilt. Da die Jugendlichen der Aufforderung das Einkaufszentrum zu verlassen nicht nachkamen, entfachte ein Streit. Als der Sicherheitsdienstmitarbeiter den 15-Jährigen am Arm packte, um ihn hinaus zu geleiten, riss dieser sich los und schlug den 52-Jährigen mit einem Gürtel. Der Mann wurde durch den Schlag leicht verletzt.

E-Scooter gestohlen – Zeugen gesucht

Am 25.07.2024 in der Zeit von 14 Uhr bis 14:30 Uhr stahlen Unbekannte einen E-Scooter in der Sternstraße. Der graue Roller war zu dieser Zeit auf dem Gehweg gegenüber des Spielplatzes in der Sternstraße an einer Regenrinne angeschlossen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Kleingartenanlage

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 21.07.2024 bis 25.07.2024 in eine Kleingartenanlage in der Brunckstraße ein. Von dem Dach eines Gartenhauses wurden Batterien einer Solaranlage entwendet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 530 Euro. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rollerfahrer nach Unfall verletzt – Verursacher flüchtet

Am Donnerstagmorgen (15.07.2024), kurz nach 7 Uhr stürzte ein 63-jähriger Rollerfahrer in der Lagerhausstraße. Der Mann verletzte sich leicht durch den Sturz. Er gab an zuvor durch einen VW Touran geschnitten worden zu sein. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 63-Jährige wurde von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise auf den flüchtigen VW Touran geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Gerangel wegen einem Einkaufswagen

Eine 71-Jährige wollte am Donnerstagmorgen (25.07.2024) auf einem Supermarktparkplatz in der Oderstraße einen Einkaufswagen holen, als sich in diesem Moment ein 64-Jähriger näherte, den Ellenbogen in die Rippen der 71-Jährigen stieß, eine Münze in den Einkaufswagen steckte und diesen an sich zog. Ein unbeteiligter Mann bekam den Vorfall mit und hielt den 64-Jährigen am Arm fest. Hierbei entstand ein Gerangel. Der 64-Jährige sowie die 71-Jährige wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Polizeieinsatz nach gefährlicher Körperverletzung

Am Mittwoch (24.07.2024), gegen 14:20 Uhr, alarmierte ein 16-Jähriger die Polizei, nachdem sein 25-jähriger Bruder die gemeinsame Mutter mit einem Messer verletzt hatte. Die Tatörtlichkeit, eine Wohnung im Stadtteil Hemshof, wurde durch starke Polizeikräfte angefahren. Vor Ort konnte der 25-jährige Beschuldigte angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Nach ersten Ermittlungen hatte dieser zunächst im Streit seinen 16-Jährigen Bruder geschlagen und als seine Mutter dazwischen ging sie und sich selbst mit einem Küchenmesser leicht verletzt. Nach medizinischer Versorgung brachten Polizeikräfte den Beschuldigten zu einer Polizeidienststelle, wo er in Gewahrsam genommen werden sollte. Da er sich jedoch in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Radfahrer bei Unfällen verletzt

Am Mittwochmorgen (24.07.2024), gegen 06:30 Uhr, war eine 60-jährige Autofahrerin auf der Saarlandstraße in Richtung Heinigstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Von-Weber-Straße nach rechts abbiegen. Hierbei bemerkte sie eine entgegengesetzt zur erlaubten Fahrtrichtung auf dem Radweg neben der Heinigstraße fahrende 40-Jährige zu spät und stieß im Einmündungsbereich mit ihr zusammen. Die 40-jährige Fahrradfahrerin verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochabend, gegen 17:50 Uhr, kam es an der Einmündung der Lichtenbergerstraße in die Rheinuferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 78-jährigen Autofahrerin und einem 22-jährigen Radfahrer. Die 78-Jährige missachtete beim Abbiegen in die Rheinuferstraße den Vorrang des auf dem Radweg der Lichtenbergerstraße in gleiche Richtung fahrenden 22-Jährigen. Der Radfahrer stürzte, verletzte sich leicht und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Diebstahl aus Auto – Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch (24.07.2024), 12:30 Uhr und Dienstag (25.07.2024), 02:20 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem in der Lisztstraße abgestellten grauen Citroen eine Tasche.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Diebstahl aus Fahrzeug – Zeugen gesucht

Zwischen Montag (22.07.2024), 18:30 Uhr und Dienstag (23.07.2024), 08:40 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem in der Windthorststraße abgestellten Mitsubishi Kleingeld.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfallfluchten im Stadtgebiet – Zeugen gesucht

Am Montag (22.07.2024), zwischen 15 und 17 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz am Goerdelerplatz abgestellten VW Tiguan. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro

Zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen (23.07.2024), 7 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand des Schwalbenweges abgestellter BMW beschädigt. Auch in diesem Fall kümmerte sich der Unfallverursacher nicht um den entstandenen Schaden.

Wer kann Hinweise auf die Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Nicht auf Betrüger hereingefallen

Am Dienstag (23.07.2024) erhielt ein 63-Jährige eine SMS, deren Verfasser sich als seine Tochter ausgab und ihn darum bat, ihre vermeintlich neue Nummer einzuspeichern. Im weiteren Verlauf forderte die angebliche Tochter circa 1.700 Euro, woraufhin der Geschädigte die Polizei informierte.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach. Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden. Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes. Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

In der Nacht zum Mittwoch (24.07.2024), gegen 01:00 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Kanalstraße einen 22-Jährigen auf einem Motorroller. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann alkoholisiert war (über 0,8 Promille) und unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin und THC.

Der 22-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Am Dienstagmorgen (23.07.2024), gegen 08:20 Uhr, standen eine 64-jährige Radfahrerin und der 23-jährige Fahrer eines Transporters an der roten Ampel der Kreuzung Stifterstraße / Saarlandstraße. Als die Ampel auf Grün schaltete, wollte die 64-Jährige nach links von der Stifterstraße auf die Saarlandstraße abbiegen. Der 23-Jährige bog jedoch nach rechts ab und kollidierte mit der Radfahrerin, wodurch diese stürzte und sich verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Betrunken und telefonierend am Steuer

Am Dienstag (23.07.2024), gegen 14:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Maudacher Straße einen 63-jährigen Autofahrer, nachdem dieser während der Fahrt telefonierte. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 63-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.