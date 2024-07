Landau: Die Polizei-News

Zeugen gesucht – Einbruchdiebstahl in Bauwagen in südlicher Ortsrandlage

Wernersberg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 23. bis Donnerstag, 25. Juli brachen noch unbekannte Täter in einen Bauwagen auf einem Feld-/Gartengrundstück in der Gewanne Altenberg (südlich des Ortsbereiches). Dort wurde Musik-Equipment entwendet. Es kann vermutet werden, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler.

Marienkirche beschmiert

Im Zeitraum vom 24.07.2024, 09:00 Uhr, bis 25.07.2024, 09:00 Uhr, wurde das Portal der Marienkirche durch bislang unbekannte Täter mit dem roten Schriftzug „Kein Gott, kein Staat“ besprüht. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet

Am gestrigen Abend kam es gegen 22:00 Uhr in der Innenstadt in Landau in der Pfalz zu einer Verfolgungsfahrt. Eine Streife wollte einen E-Scooter-Fahrer einer Kontrolle unterziehen, da dieser deutlich schneller als erlaubt fuhr. Trotz sämtlicher Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten den E-Scooter-Fahrer zu stoppen, setzte der Fahrer seine Fahrt weiter fort. Bei der Verfolgungsfahrt verstieß der E-Scooter-Fahrer gegen jegliche Verkehrsregeln und dürfte hierdurch mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Verfolgungsfahrt gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Landau entweder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-2870 zu melden.

Neulauterburg – Verkehrskontrollen

Neulauterburg (ots)

Bereits am 23.07.24 in der Mittagszeit kontrollierten Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik in Neulauterburg. Im Fokus stand hier das Durchfahrtsverbot aufgrund der Baustellensituation und die verkehrswidrige Benutzung der Radwege. Im Kontrollzeitraum konnten keine Verstöße festgestellt werden. Am 24.07.24 wurde der Bereich nochmals durch Polizeibeamte der Polizei Wörth zur Mittagzeit überwacht. Hierbei ergaben sich zwei Verstöße wegen unerlaubter Benutzung der Rad- und Gehwege. Weitere Kontrollen im Berufsverkehr werden folgen.

Mehrere Trunkenheitsfahrten an einem Abend

Vier verkehrsuntüchtige Fahrzeugführer wurden am Abend des 24.07.2024, zwischen 17:50 und 23:50 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer, ein 37-jähriger Mofafahrer und ein 34-jähriger PKW-Fahrer standen unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Der PKW-Fahrer verursachte obendrein einen Verkehrsunfall, bei welchem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Abschließend kam es durch einen alkoholisierten PKW-Fahrer zu einem Verkehrsunfall. Der 30-Jährige fuhr beim Rückwärtsfahren einem Fußgänger über den Fuß und verletzte diesen dabei leicht. Allen vier Verkehrssündern wurde eine Blutprobe entnommen sowie entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Bedrohung in Jobcenter

Am 24.07.2024, gegen 11:43 Uhr, bedrohte ein 29-jähriger Mann Mitarbeiter des Jobcenters. Dieser fühlte sich zu Unrecht behandelt und befand sich deshalb in Rage. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und Hausverbot sowie ein Platzverweis erteilt.

Sittlichkeitsdelikt in Landau – Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen, dem 21.07.24 gegen 03:30 Uhr, kam es in der Almendgasse in Landau, in der Nähe des Obertorplatzes, zu einem Sittlichkeitsdelikt zum Nachteil einer jungen Frau.

Die junge Frau schaffte es jedoch, sich aus der Lage zu befreien und vor dem Täter zu flüchten. In unmittelbarer Nähe zur Almendgasse traf sie dann auf bislang namentlich unbekannte Passanten und machte diese auf ihre Situation aufmerksam. Daraufhin floh auch der Täter unerkannt vom Tatort.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 180 cm groß, gebräunter Teint, kurze dunkle und gegelte Haare. Zum Alter des Mannes können keine Angaben gemacht werden. Er soll mit einer Jeans und einem schwarzen T-Shirt mit weißem Logo bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail, unter kilandau.k42@polizei.rlp.de, an die Polizei übermittelt werden. In diesem Zusammenhang werden insbesondere die namentlich unbekannten Passanten dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.