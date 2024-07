Rollerfahrt ohne Führerschein unter Drogeneinfluss

Sprendlingen (ots)

Am Donnerstagabend wurde gegen 21:20 Uhr ein 39-jähriger Rollerfahrer in Sprendlingen durch eine Streife angehalten. Bei der Verkehrskontrolle konnte der Fahrer zwar keine gültige Fahrerlaubnis für seinen Roller vorlegen, jedoch wies er Anzeichen für einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln auf. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte die Annahme. Ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Betäubungsmitteleinfluss in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Mit Joint am Steuer erwischt

Bingen Büdesheim (ots)

Im Rahmen der Streife kann durch die Beamten am frühen Abend des 24.07.2024 ein Fahrzeug mit Kreuznacher Kennung im Bereich der Hitchinstraße in Bingen festgestellt werden. Hierbei fällt auf, dass der 31-jährige Fahrzeugführer und spätere Beschuldigte scheinbar während der Fahrt einen Marihuana-Joint konsumiert. Das Fahrzeug wird einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der sich herausstellt, dass der Fahrzeugführer offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagiert letztendlich nicht nur auf den Wirkstoff Cannabis sondern auch auf die Stoffgruppe „Amphetamin“ und „Metamphetamin“ positiv, weshalb der Beschuldigte im Anschluss auf hiesige Dienststelle verbracht und eine Blutprobe entnommen wird. Zu allem Überfluss kann beim Beschuldigten noch eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden, was eine Strafanzeige aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes nach sich zieht.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger

Bingen (ots)

Auf dem Parkplatz des alldrink-Getränkemarktes in der Saarlandstraße in Bingen kam es am Montag den 22.07.2024 gegen 14:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte ein Personenkraftwagen einen vorbeilaufenden Fußgänger. Nach dem Zusammenprall entfernte sich das Fahrzeug vom Unfallort, ohne sich nach dem verletzten Fußgänger zu erkundigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen roten Personenkraftwagen. Mögliche Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber zu dem geflüchteten Fahrzeug werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

Mainz – Hartenberg-Münchfeld Tatverdächtige nach Einbruch gefasst!

Mainz – Hartenberg-Münchfeld (ots) – Freitag 26.07.2024, 02:41 Uhr

In den frühen Morgenstunden wurden Anwohner in der Saarstraße durch ein lautes

Geräusch auf eine kleine Personengruppe vor ihrem Wohngebäude aufmerksam. Die

Gruppe hielt sich an einem geparkten PKW auf. Als die Anwohner die Personen

ansprachen, flüchteten diese in Richtung einer nahgelegenen Tankstelle. Wenig

später erschienen andere Personen an dem geparkten PKW und beluden den

Kofferraum. Anschließend gingen sie ebenfalls in Richtung Tankstelle weg.

Nachdem die aufmerksamen Zeugen die Polizei informiert hatten, konnte eine

verdächtige Personengruppe in der Straße „Am Taubertsberg“ angetroffen werden.

Wie sich herausstellte, war in unmittelbarer Nähe die Scheibe eines Geschäfts

eingeworfen und Waren daraus gestohlen worden. Entsprechendes Diebesgut konnte

im Fahrzeug der Tatverdächtigen aufgefunden werden. Das Fahrzeug selbst war

zudem bereits als „gestohlen“ gemeldet worden. Die Ermittlungen hinsichtlich des

Einbruchs und des Fahrzeugdiebstahls wurden aufgenommen.

Mainz-Innenstadt, dreister Fahrraddieb klaut Fahrrad vor der Nase weg

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag entwendet ein dreister Täter

vor den Augen des Besitzers dessen Fahrrad in der Lotharstraße in Mainz. Der

32-jährige Fahrradbesitzer aus Mainz aß gerade in einem Restaurant in der

Lotharstraße, mit Blick auf sein vor dem Laden abgestelltes und unverschlossenes

Fahrrad. Ein der Beschreibung nach 40-50-jähriger Mann nahm das Rad, ein rotes

Mountainbike, unvermittelt an sich und fuhr davon. Der rechtmäßige Besitzer

rannte dem Dieb noch hinterher, mit Unterstützung einer hinzukommenden

Zeugin/Radfahrerin, die den Dieb ebenfalls verfolgte. Dieser konnte sich jedoch

unerkannt entfernen und nicht eingeholt werden. Wieder zurück am Restaurant

stellte der Mainzer fest, dass der dreiste Dieb sein eigenes Fahrrad, mit dem er

scheinbar angefahren kam, zurückgelassen hatte. Dieses wurde durch die Mainzer

Polizei sichergestellt und Abriebspuren daran gesichert.

Der Fahrraddieb konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 40 – 50 Jahre alt, weiß gräuliche Haare, türkisch/arabisch

gebräunter Teint, Brille, weißes T-Shirt, lange Hose

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Neustadt, Trickdiebstahl, unbekannter Täter bestiehlt 80-Jährigen

Mainz-Neustadt (ots) – Nachdem ein 80-jähriger Mainzer am Dienstagvormittag

gegen 09:45 Uhr an einem Geldautomaten am 117er Ehrenhof Bargeld abhob, wurde er

Opfer eines Trickdiebstahles. Der 80-Jährige wurde von einem bislang unbekannten

Mann angesprochen, nachdem er vom Automaten kam.

Der Mann gab vor, dass dem 80-Jährigen Kleingeldgeld zu Boden gefallen sei und

übergab ihm Münzgeld. Als der 80- jährige Mainzer wenig später auf einer Bank

saß, kam der Unbekannte erneut auf ihn zu und bat ihm wiederum um ein wenig

Kleingeld.

Er warf noch im Gesprächsverlauf dem Senior eine Münze in dessen Geldbeutel und

entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Im Anschluss stellte der

Mainzer das Fehlen eines 50 Euro-Scheines in seinem Geldbeutel fest.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, laut dem geschädigten Mann „südländisch“, ca. 170cm groß, etwas

kräftige Statur, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer beigen Hose und einem

weißen Langarmshirt.

Budenheim- Einbruch in Einfamilienhaus

Budenheim (ots) – Bislang unbekannte Täter begeben sich vermutlich im Zeitraum

zwischen 14:30 und 15:30 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der

Mombacher Straße in Budenheim. Im rückwärtigen Bereich des Hauses hebeln der

oder die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf und nutzen die lediglich kurze

Abwesenheit der Bewohner aus um in das Innere des Hauses zu gelangen. Hier

durchwühlen sie nach bisherigen Erkenntnissen einen Raum und entwenden mehrere

Wertgegenstände. Durch die Mainzer Kriminalpolizei wurde eine Spurensuche am

Tatort durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.

Mainz – Obduktionsergebnisse in den Todesermittlungsverfahren von Freitag liegen vor – gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des PP Mainz

Mainz (ots)

Im Zuge der Todesermittlungsverfahren von Freitag, den 19.07.2024, erließ das Amtsgericht Mainz – Ermittlungsrichter – auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz Obduktionsbeschlüsse bezüglich der beiden tödlich verletzten Personen. Zwischenzeitlich liegen die Kurzprotokolle der Obduktionsergebnisse des Instituts für Rechtsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität vor. Demnach erlitt die 26-jährige Frau mehrere Stich- und Schnittverletzungen im Bereich des Halses und des Bauches. Nach der vorläufigen rechtsmedizinischen Beurteilung ist als Todesursache ein Verbluten in Kombination mit einer Luftembolie infolge der Verletzungen anzunehmen. Weiterhin wies sie Abwehrverletzungen an ihren oberen Extremitäten auf.

Laut des vorläufigen Obduktionsergebnisses verstarb der 30-jährige Mann aufgrund des Blutverlustes durch eine etwa 10 cm lange Schnittverletzung am Hals. Nach der rechtsmedizinischen Beurteilung sind die Verletzungen des Mannes mit einer Selbstbeibringung plausibel vereinbar. Typische Abwehrverletzungen konnten an ihm nicht festgestellt werden.

Es wurden bezüglich beider Personen weitere rechtsmedizinische Untersuchungen in Auftrag gegeben. Die Leichen der beiden Verstorbenen wurden durch die Staatsanwaltschaft bereits freigegeben.

Nach den bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 30-Jährige seine Ehefrau am Morgen des 19.07.2024 in einem Hotelzimmer im ersten Obergeschoss des Hotels angegriffen hat. Sie konnte sich in den Hotelflur flüchten, wurde jedoch dort weiter attackiert.

Beim Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte wies der Mann noch leichte Vitalzeichen auf. Bei der Frau waren keine Vitalzeichen mehr wahrnehmbar. Bei beiden Personen wurden ca. 40 Minuten lang Reanimationsmaßnahmen – im Ergebnis erfolglos – durchgeführt.

Die Tatwaffe, ein Messer, wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei unmittelbar beim Erreichen des Tatorts in der Nähe der beiden Personen auf dem Boden aufgefunden und sichergestellt.

Unter welchen Umständen sich der Mann seine tödliche Halsverletzung gegebenenfalls selber zufügte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Mainz – Oberstadt Arbeitsmaschine aus Fahrzeug gestohlen

Mainz – Oberstadt (ots) – Am gestrigen Morgen, gegen 05:30 Uhr bemerkte ein

Mitarbeiter einer Handwerksfirma einen frischen Schaden an seinem

Firmenfahrzeug. Eines der Seitenfenster war eingeschlagen und das gesamte

Fensterglas entfernt worden. Wie sich herausstellte, hatten unbekannte Täter

neben einer Arbeitsmaschine noch andere Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen.

Das Fahrzeug war über Nacht in der Straße „Am Fort Hechtsheim“ abgestellt.

Mainz – Oberstadt Diebstahl auf Baustelle

Mainz – Oberstadt (ots) – Am Dienstagmorgen, gegen 07:30 Uhr wurde von einem

Bauarbeiter auf einer Baustelle „Am Rodelberg“ eine beschädigte Tür an einem

Baucontainer festgestellt. Bei der Überprüfung der Räumlichkeit fiel ihm das

Fehlen verschiedener Arbeitsmaschinen auf. Offenbar hatten sich unbekannte Täter

im Verlauf der Nacht widerrechtlich Zugang zum Baustellengelände verschafft und

den o.g. Baustellencontainer aufgebrochen. Der Schadenswert liegt im unteren

vierstelligen Bereich.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten LKW (wir berichteten vorab)

A 61/Stromberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten LKW kam es

heute gegen 11:10 Uhr auf der A 61 in Höhe der Tank- und Rastanlage

Hunsrück-West. Dort musste ein 37-jähriger Fahrer eines der beteiligten Laster

aufgrund der Verkehrslage abbremsen. Ein nachfolgender 50-Jähriger konnte hinter

ihm ebenfalls seinen LKW verlangsamen. Ein weiterer 42-jähriger LKW-Fahrer

jedoch erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den LKW des vorausfahrenden

50-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser zudem auf den ersten

LKW geschoben. Durch den Unfall wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Er wurde

lediglich vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und musste nicht weiter

behandelt werden. Den Sachschaden am LKW des auffahrenden Unfallverursachers

schätzt die Polizei auf ca. 2.500 Euro, den Sachschaden am mittleren LKW auf

10.000 Euro. Dieser wurde im Front- und im Heckbereich beschädigt. Dieser LKW

musste abgeschleppt werden. Am ersten LKW ganz vorne entstand lediglich leichter

Sachschaden im Heckbereich in Höhe von ca. 1.000 Euro. Da die rechte Fahrbahn

blockiert war, kam es zu einem erheblichen Rückstau bis über die Anschlussstelle

Rheinböllen hinaus. Gegen 12:20 Uhr war die Fahrbahn nach der Unfallaufnahme

wieder frei. Der Rückstau hatte sich gegen 12:40 Uhr aufgelöst. Neben einer

Streife der Polizei Gau-Bickelheim war die Feuerwehr Stromberg mit zwei

Fahrzeugen und acht Kräften im Einsatz, sowie ein Rettungswagen des

Rettungsdienstes.