Oldtimer fängt Feuer

Wörrstadt (ots)

Am Mittwoch, den 23.07.2024 gegen 19:30 Uhr gelang es dem 23-jährigen Fahrer eines Leyland-Oldtimers das bereits qualmende Fahrzeug von der B 420 in die Talstraße in Wörrstadt zu lenken. Bevor das Fahrzeug Feuer fing konnten sich die beiden Insassen in Sicherheit bringen. Es wurde niemand verletzt. Nach Aussage des Fahrers habe das Schaltgetriebe während der Fahrt blockiert woraufhin sich Rauch entwickelte. Weitere Ursachen sind bis dato unbekannt. Das Fahrzeug musste durch die Feuerwehr gelöscht und anschließend abgeschleppt werden.

Diebstahl eines E-Bikes – Zeugen gesucht

Saulheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 20.07.2024, 08:00 Uhr bis Dienstag, den 23.07.2024, 08:00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein hochwertiges E-Bike aus dem umfriedeten Kita-Gelände in Saulheim. Das grau/schwarze E-Bike der Marke Cube, Modell Kathmandu, stand mittels Rahmenschloss an einem nicht einsehbaren Unterstand der Kita „Fuchsbau“. Wer kann sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen? Oder hat das E-Bike gesichtet? Bitte unter der Rufnummer 06731 9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dintesheim (ots)

Aufmerksame Bewohner hörten am Mittwochabend, den 24.07.2024 gegen 21:30 Uhr einen lauten Knall, wodurch sie eine aktuelle Verkehrsunfallflucht auf der B 271 Höhe der Einmündung der K 28 bei Dintesheim wahrnahmen. Weiterhin sahen sie wie ein schwarzer Pkw in Schlangenlinien Richtung Flomborn davon fuhr. Offensichtlich hatte der Pkw ein Kennzeichen an der Unfallstelle verloren, als er die vor Ort befindliche Verkehrsinsel überfuhr. An der Halteranschrift stand der schwarze Pkw mit korrespondierenden Unfallschäden. Die zweifelsfrei identifizierte 52-jährige Fahrerin stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zudem wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Kontrollstelle in Alzey

Alzey (ots)

Am Mittwoch, den 24.07.2024 richtete die Polizeiinspektion Alzey auf dem Parkplatz der Ostdeutschen Straße in Alzey eine Kontrollstelle ein. Im Zeitraum von 08:30 – 14:30 Uhr konnten neun Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Geahndete Verstöße in Form von Ordnungswidrigkeiten waren es 12. Eine 31-jährige musste sich neben dem Verstoß ein Mobiltelefon während der Fahrt geführt zu haben, auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Osthofen

Osthofen (ots) – Am 23.07.2024 gegen 11:30 Uhr parkte ein Mann aus Osthofen

seinen PKW auf einem Parkplatz in der Schwerdstraße in Osthofen. Bei der

Rückkehr an sein Fahrzeug nach etwa 15 Minuten musste er feststellen, dass sein

Fahrzeug augenscheinlich durch ein unbekanntes, anderes Fahrzeug beschädigt

wurde.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in

Worms zu melden.