Karlsruhe – Betrunkener mutmaßlicher Fahrraddieb leistet Widerstand und muss in Haft

Karlsruhe (ots) – Einer zivilen Fahrradsteife der Polizei gelang es in der Nacht

zum Freitag in der Karlsruher Innenstadt einen mutmaßlichen Fahrraddieb

festzunehmen.

Die Fahrradstreife wurde gegen 01:00 Uhr morgens in der Amalienstraße auf einen

35-Jährigen aufmerksam, der sich auf ein dort abgestelltes Damenfahrrad setzte

und anschließend in Schlangenlinien in Richtung Kriegsstraße davonfuhr. Als die

Polizeibeamten den Radfahrer kontrollieren wollten, warf er das Fahrrad zu Boden

und flüchtete zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung konnte die Streife den Flüchtigen

allerdings einholen. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 35-Jährige

körperlichen Widerstand. Ein später auf dem Polizeirevier durchgeführter

Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit knapp 2 Promille alkoholisiert war,

weswegen er eine Blutprobe abgeben musste.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass der

35-Jährige aufgrund von früher begangenen Straftaten zur Festnahme

ausgeschrieben war.

Der 35-Jährige sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt und muss

zusätzlich mit einer Strafanzeige unter anderem wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr rechnen. Die Ermittlungen zum

Eigentümer des mutmaßlich gestohlenen Fahrrads dauern an.

Karlsbad – Hinweis auf eine Bedrohung verursachte einen größeren Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – Zeugen berichteten der Polizei am Freitagmittag von einer

möglichen Bedrohungslage in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in

Karlsbad-Langensteinbach. Demnach habe ein 38-jähriger Mann gegen 11.40 Uhr

einen 31-jährigen Mitbewohner mit einem Messer bedroht. Der 31-Jährige verließ

daraufhin das Haus. Die Polizei war mit einem größeren Kräfteaufgebot am

Einsatzort und konnte den 38-Jährigen in einer Wohnung widerstandslos in

Gewahrsam nehmen.

Aufgrund vorliegender Hinweise auf eine psychische Ausnahmesituation des

38-Jährigen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Verletzt wurde niemand. Hinweise auf eine Gefährdung weiterer Personen bestanden

zu keinem Zeitpunkt.

Mann soll Reisende im Zug bestohlen haben – Haftbefehl

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat das Amtsgericht Karlsruhe

Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Ihm wird mehrfacher

Diebstahl in einem ICE vorgeworfen.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der 24-jährige marokkanische

Staatsangehörige am Donnerstag (25. Juli) gegen 8:00 Uhr im ICE 5 auf dem Weg

nach Karlsruhe.

Während der Zugfahrt soll der Tatverdächtige die Geldbörse der 33-jährigen

Geschädigten aus deren Handtasche entnommen haben. Ein weiterer Reisender soll

die Tat beobachtet und die Geschädigte auf die Wegnahme aufmerksam gemacht

haben. Nach Prüfung des Inhalts ihrer Geldbörse stellte die Geschädigte fest,

dass Bargeld entwendet wurde.

Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen am Karlsruher Hauptbahnhof vorläufig

fest und verbrachten ihn zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung seiner

mitgeführten Sachen fanden die Beamten ein Mobiltelefon auf, das einer weiteren

Person zugeordnet werden konnte. Dieses wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige in der Vergangenheit

bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Fälle polizeilich in Erscheinung

getreten sein soll.

Der Tatverdächtige wurde noch am gleichen Tag dem zuständigen Haftrichter am

Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 24-Jährigen erließ und diesen

antragsgemäß in Vollzug setzte. Der Mann wurde anschließend in eine

Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe dauern an.

Oberhausen-Rheinhausen – Pkw mutmaßlich in Brand gesetzt

Karlsruhe (ots) – Unbekannte zündeten offenbar am Donnerstagabend ein geparktes

Auto in der Ostendstraße in Rheinhausen an. Es entstand Sachschaden im

fünfstelligen Bereich.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein Passant gegen 20:00 Uhr auf den

brennenden Pkw aufmerksam und wählte den Notruf. Dank des frühzeitigen

Eingreifens des Passanten und weiteren Zeugen konnte wohl ein Übergreifen der

Flammen in den Motorraum verhindert werden. Der eintreffenden Feuerwehr gelang

es schnell, den Brand zu löschen. An dem Fahrzeug entstand nach ersten

Schätzungen ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Zu den Hintergründen der mutmaßlichen Brandstiftung hat die Kriminalpolizei die

Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter

der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Linkenheim-Hochstetten – Nach Auseinandersetzung mit zwei Fahrkartenkontrolleuren – Vorläufige Festnahme eines 26-jährigen Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe (ots) – Ein 26 Jahre alter Mann steht im dringenden Verdacht, am

Mittwochabend zwei Fahrkartenkontrolleure angegriffen und verletzt zu haben.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge weigerte sich der Tatverdächtige gegen 19:30

Uhr in einer Straßenbahn der Linie S11, zunächst seine Personalien gegenüber

einer 24-jährigen Kontrolleurin der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zu nennen. Der

26-Jährige war zuvor offensichtlich ohne gültigen Fahrschein angetroffen worden.

An der Haltestelle Linkenheim Schulzentrum versuchte der Mann aus der Bahn zu

flüchten und stieß dabei die 24-Jährige zur Seite. Als die Frau den Verdächtigen

festhalten wollte, kam es offenbar zu einer Rangelei, bei der die 24-Jährige

leichte Verletzungen erlitt. Ein zu Hilfe eilender zweiter Kontrolleur folgte

dem Flüchtenden. Als er ihn zum Anhalten aufforderte, attackierte der

Tatverdächtige den 22-jährigen auf der Straße mit Schlägen und Tritten und

verletzte ihn am Körper und am Kopf. Anschließend entkam der Aggressor in

unbekannte Richtung. Der 22-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die eingeleitete Fahndung

führte gegen 20:15 Uhr zur Festnahme des Verdächtigen vor einem Einkaufsmarkt in

der Karlsruher Straße in Linkenheim.

Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde der 26-Jährige am Nachmittag des

25.07.2024 wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die

weiteren Ermittlungen übernommen.

Karlsruhe – Unfall wegen offenstehender Tankdeckelklappe

Karlsruhe (ots) – Aufgrund einer offenstehenden Tankdeckelklappe ereignete sich

am Mittwochnachmittag in Karlsruhe-Knielingen ein unglücklicher Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei wartete gegen 16:20 Uhr ein

Mercedes mit geöffneter Tankdeckelklappe an der Kreuzung Anweilerstraße /

Neureuter Straße, um dort links abzubiegen. Zwei dahinterstehende

Verkehrsteilnehmer – die Insassen eines Peugeot sowie der Fahrer eines

Motorrollers – bemerkten diesen Umstand und wollten den Mercedes-Fahrer darauf

aufmerksam machen. Der 20-jährige Beifahrer des Peugeot stieg hierfür aus,

allerdings ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Zeitgleich fuhr der

67-jährige Rollerfahrer rechts an dem Peugeot vorbei. Dabei kollidierte der

Rollerfahrer mit der sich öffnenden Beifahrertür des Peugeot. Der Rollerfahrer

stürzte hierbei derart unglücklich, dass er sich trotz getragenen Helms

erheblich im Gesicht verletzte. Außerdem wurde bei dem Unfall die Kuppe eines

Fingers abgetrennt. Der Rollerfahrer musste anschließend im Krankenhaus

behandelt werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von

2.600 Euro.

Der Fahrer des Mercedes bemerkte den hinter sich geschehenen Unfall offenbar

nicht und setzte seine Fahrt mit offenstehender Tankdeckelklappe fort.

Karlsruhe – Polizistin auf dem Weg zum Dienst stoppt betrunkenen Autofahrer

Karlsruhe (ots) – Ein mutmaßlich betrunkener Pkw-Fahrer rammte am

Mittwochnachmittag in der Karlsruher Oststadt mehrere Autos und entfernte sich

anschließend von der Unfallstelle. Die Flucht wurde jedoch von einer

Polizeibeamtin auf ihrem Weg zum Dienst unterbunden.

Nach bisherigem Stand setzte sich ein 51-Jähriger gegen 12:30 Uhr in der

Veilchenstraße hinter das Steuer seines Autos. Hier rammte er beim Ausparken

offenbar mehrfach insgesamt drei geparkte Fahrzeuge. Aufgrund des Lärms wurde

eine Polizeibeamtin der Verkehrspolizei Karlsruhe auf den Sachverhalt

aufmerksam. Die Beamtin war zu dem Zeitpunkt zu Fuß auf dem Weg zum Dienst. Sie

sprach den Autofahrer an und wies sich als Polizeibeamtin aus. Nachdem sie ihn

aufforderte, sein Fahrmanöver zu beenden, fuhr der 51-Jährige jedoch davon.

Glücklicherweise erkannte ein weiterer Verkehrsteilnehmer die Situation und

blockierte mit seinem Fahrzeug die Weiterfahrt. Die Flucht endete somit nach

wenigen Metern, wo der Fahrer mit Unterstützung von zwischenzeitlich

hinzugeeilten Polizeibeamten vorläufig festgenommen wurde.

Ein Atemalkoholtest bei dem 51-Jährigen erbrachte ein Ergebnis von circa 2,2

Promille, weshalb dieser neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben

musste.

Nach einer ersten Schätzung entstand Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro. Es ist

jedoch nicht auszuschließen, dass der Unfallfahrer bei seiner Fahrt auch andere

Fahrzeuge beschädigte, weshalb mögliche weitere Geschädigte und Zeugen des

Vorfalls gebeten werden, sich unter 0721 944840 bei der Verkehrspolizei zu

melden.

Karlsruhe – Fahrradfahrerin kollidiert mit Fußgänger

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochabend ereignete sich im Citypark ein Verkehrsunfall

zwischen einem Fußgänger und einer Fahrradfahrerin, bei dem beide Beteiligten

verletzt wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lief der 14-jährige Fußgänger gegen 20:00 Uhr vom

Gehweg auf die Fahrbahn der Henriette-Obermüller-Straße und übersah hierbei

offensichtlich die in Richtung Ludwig-Erhardt-Allee fahrende 24-jährige

Velofahrerin. In der Folge kam es zur Kollision und die 24-Jährige stürzte mit

ihrem Fahrrad zu Boden. Die junge Frau wurde mit einem Rettungswagen zur

Behandlung ihrer Sturzverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche

erlitt glücklicherweise nur leichte Hautabschürfungen.

Karlsruhe – Mehrere Brände in der Waldstadt

Karlsruhe (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache brachen in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag in der Waldstadt drei Brände aus.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge brach das erste Feuer gegen 23:00 Uhr aus. Zwei

Altpapiertonnen brannten in der Kösliner Straße. Gegen 23:50 Uhr brannte es in

der Elbinger Straße. Bei einem Supermarkt fingen vermutlich außerhalb gelagerte

Kartonagen Feuer. Der Supermarkt wurde nicht beschädigt. Der dritte Brand brach

am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:20 Uhr aus. In der Neisser Straße brannte

das Gewächshaus sowie der Werkraum einer Schule. Das Gewächshaus wurde

vollständig zerstört, der Werkraum brannte offenbar nur teilweise aus. Das

Schulgebäude selbst wurde nicht beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden

von mehr als 250.000 Euro. Verletzte gab es offenbar nicht.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Nach derzeitigem Stand ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen.

Karlsruhe – Haftbefehle nach Raub vor Tankstelle – Zwei Männer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 32-jähriger Mann und ein 20-jähriger Heranwachsender stehen in dringendem

Verdacht, am Abend des 21.07.2024 einen 26-jährigen in der Karlsruher Oststadt

geschlagen, mit einem Messer bedroht und sein Handy und Geldbeutel gewaltsam

entwendet zu haben. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erlassen und die Untersuchungshaft

angeordnet.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich der Geschädigte am vergangenen

Sonntag gegen 22:30 Uhr an einer Tankstelle in der Durlacher Allee auf, als er

auf zwei ihm bekannte Männer traf. Der 32-jährige Tatverdächtige soll den

26-Jährigen wohl unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen und im

Anschluss sein Handy entrissen haben. Weiter soll er ihm ein Klappmesser mit der

stumpfen Griffseite an den Hals gedrückt und die Herausgabe seines Geldbeutels

gefordert haben. Unmittelbar hierauf sollen beide Tatverdächtige mehrfach auf

den Kopf des zwischenzeitlich zu Boden gegangenen Geschädigten eingeschlagen und

-getreten haben. Hierbei soll der 20-Jährige einen Geldbeutel aus der

Hosentasche des Opfers gezogen haben.

Im Anschluss an die Tat begab sich der Geschädigte zurück zu seiner Unterkunft

in der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, wo durch einen Mitarbeiter

der Pforte die Polizei verständigt wurde.

Die beiden ebenfalls in der Unterkunft wohnhaften Tatverdächtigen konnten durch

den 26-Jährigen identifiziert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe wurden durch den Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Karlsruhe

Durchsuchungsbeschlüsse für die Unterkünfte der beiden Tatverdächtigen erlassen,

die noch in der Nacht durch polizeiliche Einsatzkräfte vollzogen wurden. Bei den

Durchsuchungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen festgenommen und

mutmaßliche Tat- und Beweismittel sichergestellt werden. Der Geschädigte wurde

aufgrund seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Karlsruhe – Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein mutmaßlich betrunkener 50-jähriger Autofahrer verursachte

am Dienstagabend auf der Südtangente einen Verkehrsunfall.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der 50-Jährige gegen 20.00 Uhr in einem

Hyundai auf der Südtangente in Richtung Pfalz unterwegs war. Auf Höhe der

Honsellstraße fuhr er aus bislang unbekannter Ursache einem vorausfahrenden

Mercedes auf. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem

Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab etwa

2,4 Promille. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste der 50-Jährige anschließend

mit auf ein Polizeirevier, wo er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein

abgeben musste.

Bei dem Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 7.000 Euro.

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Karlsruhe – 16-Jähriger nach Gefährdung im Straßenverkehr vorläufig festgenommen – Polizei sucht Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Ein 16-jähriger Autofahrer gefährdete am Dienstagmittag im

Ortsteil Oberreut mit seiner offensichtlich gefährlichen Fahrweise mehrere

Passanten. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 16-Jährige gegen 11:30 Uhr auf

dem Schwimmschulweg mit einem schwarzen BMW X5 mit rumänischem Kennzeichen ohne

im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis zu sein. Hierbei soll er mit deutlich

überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Fahrmanövern aufgefallen sein.

Mehrere Fußgänger mussten laut Zeugenangaben offenbar zur Seite springen, um

eine Kollision mit dem Fahrzeug zu vermeiden. Die von Passanten alarmierte

Polizei eilte an die Örtlichkeit und auch ein Polizeihubschrauber war kurzzeitig

im Einsatz. Der Jugendliche hielt daraufhin sein Fahrzeug eigenständig an und

setzte seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch umgehend von Polizeibeamten auf

der Straße festgenommen werden.

Nach aktuellem Erkenntnisstand hatte sich der Jugendliche den Fahrzeugschlüssel

unrechtmäßig aus seinem Bekanntenkreis angeeignet. Beim derzeitigen

Kenntnisstand kam es offenbar zu keinen körperlichen Schäden von Passanten.

Die Ermittlungen wurden durch das Haus des Jugendrechts Karlsruhe übernommen.

Die Polizei bittet weitere Geschädigte, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter

der Rufnummer 0721 666-5555 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe-Durlach – Unbekannte dringen über gekipptes Fenster in Wohnung ein

Karlsruhe (ots) – Über ein gekipptes Fenster sind am Dienstag in der Zeit

zwischen 07:50 Uhr und 16:00 Uhr unbekannte Täter in eine Wohnung in der

Durlacher Schinnrainstraße eingedrungen. Auf der Suche nach Wertgegenständen

durchwühlten die Einbrecher das Mobiliar und entwendeten diverse Schmuckstücke.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.