BAB6 -Mannheim: Land Rover verliert Ladung; mehrere Fahrzeuge beschädigt

BAB6 – Mannheim (ots) – Am Mittwochabend um 22:45 Uhr fuhr ein 72-jähriger

Fahrer eines Land Rover die BAB 6 entlang. Zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim

und der Anschlussstelle Mannheim-Rheinau verlor der Fahrer seine auf dem

Fahrzeugdach angebrachte Ladung. Vermutlich aufgrund nicht ausreichender

Sicherung fielen mehrere Gegenstände, u.a. ein Fernseher und ein Teppich, auf

den linken Fahrstreifen der Fahrbahn. Gleich mehreren Fahrzeugen war es nicht

mehr möglich, rechtzeitig auszuweichen und überfuhren die Gegenstände. An

insgesamt drei Daimler-Benz, einem Audi und einem Peugeot entstand ein

Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand. Für die Fahrbahnreinigung musste der linke und rechte

Fahrstreifen voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte über den Standstreifen

vorbeigeleitet werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Mannheim: Zwei Personen durch Pfeffersprayeinsatz verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am späten Donnerstagabend gegen 22:20 Uhr gerieten in der

Herzogenriedstraße vor einer Hundewiese drei Personen aus bislang unbekannter

Ursache zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf des

Streitgesprächs sprühte der bislang unbekannte Mann aus der Personengruppe dem

25-Jährigen und dem 55-Jährigen unvermittelt mit einem Pfefferspray ins Gesicht,

wodurch beide starke Schmerzen verspürten. Der Täter flüchtete sodann mit seinem

Fahrzeug in Richtung Waldhofstraße. Die Identität des Mannes ist bislang noch

nicht bekannt und Teil der laufenden Ermittlungen.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 50-60 Jahre, ca. 185 cm groß, schmale Körperstatur, graue Haare,

westeuropäisches Erscheinungsbild

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Opel Astra mit Heidelberger Zulassung

gehandelt haben.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen wegen der

gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise, unter der

Tel.: 0621 / 3301-0, entgegen.

Mannheim: 10.000 Sachschaden beim Einparken verursacht

Mannheim (ots) – Eine 33-Jährige beschädigte am Donnerstag gegen 12:30 Uhr beim

Einparken ihres Seats einen vorschriftsmäßig am Fahrbahnrand der

Bürgermeister-Fuchs-Straße geparkten Fiat eines 67-Jährigen.

Durch die Kollision der beiden Autos wurde der Seat an der rechten Fahrzeugseite

zerkratzt und eingedellt, während der Fiat an der linken Seite im Bereich der

Frontstoßstange beschädigt wurde. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf

10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde hierbei niemand.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zu dem Unfall

aufgenommen.

Mannheim: Gestohlene Schmuckstücke sichergestellt – Eigentümer gesucht

Mannheim (ots) – Bei Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalpolizei in einer

Mannheimer Wohnung konnten am 09.07.2024 zahlreiche Schmuckstücke und

Wertgegenstände sichergestellt werden. Hierzu gehören unter anderem Armbänder,

Ringe, Uhren und Ketten. Die Herkunft ist bislang ungeklärt. Wer diese

Schmuckstücke vermisst oder Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben kann,

wird gebeten, sich an das kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 zu wenden.

Mannheim: Einbrecher bei der Tat überrascht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Mittwoch hebelte ein bislang unbekannter Täter die

Eingangstüre eines Hauses in der Waldkircher Straße auf und verschafft sich so

Zutritt ins Gebäude. Dabei wurde er durch eine Anwohnerin bemerkt, woraufhin der

Einbrecher sofort flüchtete. Das Polizeirevier Ladenburg übernahm die weiteren

Ermittlungen

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 35 Jahre alt, knapp 180 cm groß und mit

hagerer Statur beschrieben. Er hatte dunkelblonde kinnlange Haare, die zur Seite

gekämmt waren. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer ärmellosen braunen

Jacke. Er machte einen ungepflegten Eindruck. Er entsprach dem westeuropäischen

Phänotyp und sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203-9305-0 zu melden.

Mannheim: Großkontrolle gegen Drogen im Straßenverkehr

Mannheim (ots) – In der Casterfeldstraße richtete am Dienstag das Polizeirevier

Mannheim-Neckarau eine Kontrollstelle zur Bekämpfung von Verkehrsstraftaten ein.

Der Fokus der von 9 Uhr bis 15:30 Uhr andauernden Maßnahme lag auf der Ahndung

von Verkehrsteilnehmenden, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln,

Medikamenten oder Alkohol ein Kraftfahrzeug führten. Dabei wurde das

Polizeirevier durch die speziell geschulten Beamtinnen und Beamte des

Kompetenzteams Drogen im Straßenverkehr unterstützt. Im besagten Zeitraum

konnten 65 Fahrzeuge und 87 Personen kontrolliert werden. Dabei gelangten 11

Personen wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss zur

Anzeige. Neben mehreren geringfügigen Verkehrsverstößen, ergab sich auch der

Verdacht einer Trunkenheitsfahrt unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Ein

Fahrer versuchte die Polizei durch sogenanntes Fake-Urin zu täuschen. Dies wurde

jedoch rechtzeitig entdeckt. Der nachfolgende, ordnungsgemäß verlaufende

Urinvortest zeigte bei dem Mann ein positives Ergebnis auf Cannabis an. Er muss

nun mit einer Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter

Drogeneinfluss rechnen.

Mannheim: Essensauslieferer wird von Smart angefahren – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr parkte ein 34-jähriger

Essensauslieferer seinen Transporter in einer Parkbucht entlang der

Steubenstraße. Als der Mann gerade in sein Fahrzeug einsteigen wollte, näherte

sich ein Smart, welcher den Mann im Bereich des Rückens touchierte und hierdurch

verletzte. Erst nachdem andere unbeteiligte Fahrzeugführer die Smart-Fahrerin

durch Hupen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht hatten, hielt diese kurz

an, stieg aus und rannte zu dem Verletzten. Die Unbekannte erklärte, dass sie

ein Baby im Auto habe und weiterfahren müsse. Danach fuhr die Frau davon, ohne

ihre Personalien zu hinterlassen. Der Verkehrsdienst Mannheim hat nun die

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen des Unfalls,

insbesondere die Fahrzeugführer bzw. -führerrinnen, welche die Smart-Fahrerin

durch Hupen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht haben, werden gebeten, sich

mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.

Mannheim: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Dienstag war eine 36-Jährige auf ihrem Fahrrad mit einem

Fahrradanhänger auf der Talstraße unterwegs. Auf der linken Fahrbahnseite

parkten mehrere Fahrzeuge, sodass die verfügbare Restfahrbahnbreite erheblich

eingeschränkt war. Gegen 16:30 Uhr kam ihr plötzlich ein Auto der Marke Mini

entgegen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 44-jährige Autofahrerin ihre

Wartepflicht vor den geparkten Autos nicht beachtet und fuhr deshalb auf die

Radfahrerin zu. Mutmaßlich um Platz zu machen, lenkte die 36-Jährige weiter nach

rechts und geriet so mit dem Fahrradanhänger an die Bordsteinkante. Dies brachte

sie in Verbindung mit dem regennassen Kopfsteinpflaster der Fahrbahn aus dem

Gleichgewicht, sodass sie zu Boden stürzte. Die Frau zog sich bei dem Unfall

lebensbedrohlichen Verletzungen zu und kam zur sofortigen Behandlung in ein

Krankenhaus. Ob die Verletzungen alleinig auf das Sturzgeschehen zurückzuführen

sind oder ob die Frau von dem abbremsenden Auto erfasst wurde, ist Gegenstand

weiterer Ermittlungen, die vom Verkehrsdienst Mannheim geleitet werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden

gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621/

174-4222 zu melden.

Mannheim: Unfall mit hohem Sachschaden nach Missachtung einer roten Ampel

Mannheim (ots) – Am Dienstag fuhr ein 22-jähriger Audi-Fahrer gegen 17:30

entlang des Kaiserrings, missachtete an der Kreuzung zur Kunststraße eine rot

zeigende Ampel und kollidierte mit einem 40-jährigen Porsche-Fahrer. Dieser kam

aus der Kunststraße und wollte ordnungsgemäß den Kaiserring befahren.

Auf Grund der Kollision der beiden Autos geriet der Audi ins Schleudern und

prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen am rechten Fahrbahnrand

stehenden Mast. Unweit entfernt kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Fahrer des

Audis wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, während der

Porsche-Fahrer unverletzt blieb.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des

gesamten Sachschadens wird auf knapp 60.000 Euro geschätzt. Für die

Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Straßenreinigungsmaßnahmen wurde der

Kaiserring in Fahrtrichtung Friedrichsring, Höhe Wasserturm, für etwa zwei

Stunden einseitig gesperrt.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Mannheim: Einbruch in Lebensmittelgeschäft in der Schwetzingerstadt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwischen Montag, 21:30 Uhr, und Dienstag, 08:40 Uhr, hebelten

bisher unbekannte Täter die Eingangstür eines Lebensmittelgeschäfts in der

Seckenheimer Straße auf und entwendeten Waren im Wert von etwa 5.500 Euro.

Aufgrund der Menge des Diebesguts wird davon ausgegangen, dass die Täter die

Ware mit einem Fahrzeug abtransportierten. Täterhinweise sind bislang noch nicht

bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe

beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt,

unter der Tel.: 0621 / 174-3310, zu melden.

Mannheim: Ohne Führerschein, stattdessen mit Drogen unterwegs

Mannheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr kontrollierten

Polizeibeamte des Reviers Mannheim-Käfertal einen 51-jährigen Mini-Fahrer in der

Oskar-von-Miller-Straße. Während die Beamten an das Fahrzeug herantraten,

versuchte der Fahrer eine kleine Tasche unter seinem Sitz zu verstecken. In der

Tasche befand sich eine geringe Menge Kokain sowie eine Ecstasy-Pille. Einen

Führerschein oder Ausweispapiere hatte der Mann nicht bei sich. Als die Beamten

ihn nach seinen Personalien fragten, verstrickte er sich immer tiefer in

Widersprüche. Auf der Dienststelle stellten die Polizisten nach Überprüfungen in

den polizeilichen Systemen die wahre Identität des Mannes fest. Hierbei fiel

auch auf, dass dem Verdächtigen seit einer Trunkenheitsfahrt im letzten Jahr der

Führerschein entzogen wurde. Ein Urintest auf dem Revier ergab schließlich noch

ein positives Ergebnis auf Kokain und Methamphetamine, weshalb ein Arzt dem Mann

noch eine Blutprobe abnahm. Gegen den 51-Jährigen wird nun wegen Drogenbesitzes,

drogenbedingter Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis

ermittelt.