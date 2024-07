Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/B 291: Radfahrerin nach Kollision mit Autofahrerin leicht verletzt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/B 291 (ots) – Am Donnerstag fuhr eine 60-jährige

Ford-Fahrerin auf der B 291 in Fahrtrichtung Oftersheim, als sie auf Höhe eines

Radweges beim Abbiegen mit einer entgegenkommenden 68-jährigen Radfahrerin

kollidierte. Ersten Erkenntnissen zu Folge übersah die Autofahrerin beim

Abbiegen die Radfahrerin.

Hierbei stürzte die Frau von ihrem Fahrrad und wurde mit leichten Verletzungen

in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand durch den Aufprall ein

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, während ein Schaden am Auto nicht

ausgemacht werden konnte.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener und unter Drogeneinfluss stehender E-Bike-Fahrer stürzt und bleibt unverletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am

Donnerstag gegen 22:30 Uhr, wie ein 48-Jähriger mit seinem E-Bike die

Grundelbachstraße entlang fuhr. Infolge des Genusses von Alkohol und Drogen

stürzte der Mann, zog sich dabei aber glücklicherweise keine Verletzungen zu.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem gestürzten Mann einen starken

Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte dies. Der Mann hatte einen

Atemalkoholwert von knapp zwei Promille. Zudem zeigte ein durchgeführter

Drogentest an, dass der Mann auch Cannabis konsumiert hatte.

Für die weiteren Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verdacht der Trunkenheit

im Verkehr, die durch das Polizeirevier Weinheim geführt werden, wurde der Mann

zum Polizeirevier gebracht und ihm wurde Blut entnommen. Zudem wurde sein

Fahrrad sichergestellt, welches ihm zurückgegeben wird, sofern er nüchtern ist.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brandstiftung durch Unbekannte auf Schulgelände

SSchwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Durch eine bislang unbekannte

Täterschaft wurde am Donnerstag in der Zeit von 19:53 Uhr bis 20:07 Uhr eine

Sitzbank auf dem Gelände einer Schule in der Goethestraße in Brand gesetzt. Ein

Zeuge bemerkte den Brand und verständigte daraufhin den Notruf. Beim Eintreffen

der Feuerwehr befand sich bereits ein ca. 10 cm großes Loch mittig in der

Holzauflage der Sitzbank, von dem nur noch Rauch aufstieg. Durch die Freiwillige

Feuerwehr Schwetzingen wurden Löscharbeiten betrieben. Bei dem Brand entstand

ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und werden durch das Polizeirevier

Schwetzingen geführt.

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Fahruntüchtiger Senior ohne Führerschein unterwegs

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine Zeugin meldete am Donnerstag um kurz

nach 13:30 Uhr der Polizei einen VW, der in Schlangenlinien auf der L599 in

Richtung Schwetzingen unterwegs war. Eine Streife des Polizeireviers Hockenheim

konnte kurze Zeit später das besagte Auto mit immer wieder stark aufheulendem

Motor am Straßenrand vorfinden. Der 93-jährige Fahrer stand zwar nicht unter dem

Einfluss von Alkohol, jedoch machte er einen fahruntauglichen Eindruck. Durch

Bedienfehler hatte er die Kupplung des Autos schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Der VW musste deswegen abgeschleppt werden. Im weiteren Verlauf der Kontrolle

stellte sich heraus, dass der Mann bereits einige Jahre zuvor auf Grund von

körperlichen Mängeln seinen Führerschein abgegeben hatte. Er muss nun mit einer

Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann mit Drogencocktail im Blut am Steuer

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag kontrollierte um kurz vor 1 Uhr

eine Streife des Polizeireviers Eberbach in der Wilhelm-Blos-Straße den Fahrer

eines Audis. Grund hierfür war die defekte Kennzeichenbeleuchtung des Autos. Als

die Streife den 32-jährigen Fahrer genauer unter die Lupe nahm, zeigte sich,

dass der Mann Anzeichen für eine akute Drogenbeeinflussung aufwies. Sein

Urintest schlug positiv auf die Betäubungsmittel Kokain, Amphetamin und Cannabis

an, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Doch damit nicht genug. Die Reifen

des Audis waren gefährlich abgenutzt und das Fahrzeug verfügte über keinen

gültigen Versicherungsschutz. Zudem konnten bei der Durchsuchung des Fahrers

Amphetamin, Kokain und Cannabis sowie verschreibungspflichtige Medikamente

aufgefunden werden. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun hinsichtlich der

Herkunft und der Verwendung der Betäubungsmittel. Der 32-Jährige muss sich unter

anderem wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sowie hinsichtlich des

Drogenbesitzes verantworten. Seine Fahrt wird auch führerscheinrechtliche

Konsequenzen nach sich ziehen.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: LKW transportiert verdorbene Lebensmittel und war mit knapp einer Tonne überladen

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots) – Am Donnerstag wurde ein 35-jähriger

LKW-Fahrer auf Höhe des Autobahnkreuzes Heidelberg in Fahrtrichtung Darmstadt

gegen 07 Uhr von einer Polizeistreife aus dem Autobahnverkehr geleitet.

Bei der Verkehrskontrolle stellte sich zunächst heraus, dass der Fahrer weder

einen Nachweis für die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten vorzeigen konnte,

noch die zulässige Beladung des Transporters eingehalten hatte. Unabhängig

davon, dass der Renault-LKW mit knapp einer Tonne überladen war, stellten die

Beamten weiterhin fest, dass ein Teil der transportierten Lebensmittel nicht

ordnungsgemäß gekühlt wurde. Der hinzugezogene Sachverständige des

Veterinäramtes Rhein-Neckar-Kreis bestätigte, dass die Kühlkette unterbrochen

und diese Lebensmittel somit unbrauchbar wurden, woraufhin sie einer

Vernichtungsanlage zugeführt werden mussten.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fahrer muss

sich nicht nur für den Transport der verdorbenen Lebensmittel verantworten,

sondern auch für die Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Tausend Euro aus Wohnung entwendet – Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am

Mittwoch im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 14:45 Uhr in eine Wohnung eines

Mehrparteienhauses in der Franz-Schubert-Straße ein und entwendete Bargeld in

bislang noch unbekannter Höhe.

Der Eigentümer entdeckte dies, als er zu seiner Wohnung zurückkehrte und die

Wohnungstür offenstehend sah. Wie sich Zutritt zu der Wohnung verschafft wurde,

ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Ermittlungsgruppe

Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt wird.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder der unbekannten Täterschaft mitteilen

können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täterschaft entwendet E-Bikes aus Garage

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Dienstag gegen 21:30 Uhr bis

Mittwoch gegen 05:45 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft

gewaltsam Zutritt zu einer Garage eines Wohnanwesens im Diamantweg und

entwendete zwei hochwertige E-Bikes. Hierbei handelt es sich um ein rotes

Fahrrad der Marke Flyer21, Modell Uproc6 und ein grünes Fahrrad der Marke Focus,

Modell Jam2 Junior.

Der Diebstahlschaden wird auf knapp 8.000 Euro geschätzt. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens an dem elektrischen Garagentor ist noch unklar.

Der Polizeiposten Leimen des Polizeireviers Wiesloch hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder

der unbekannten Täterschaft mitteilen können, sich unter der Telefonnummer

06222/5709-0 zu melden

Schriesheim-Ursenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Schriesheim (ots) – Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr zog sich ein 42-jähriger

Radfahrer auf der L596 bei einem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Der

42-Jährige war aus Ursenbach kommend in Richtung Ursenbacher Hof unterwegs, als

eine entgegenkommende 75-jährige Autofahrerin nach links in die Straße

„Estenklingen“ einfahren wollte. Der Radfahrer versuchte ersten Ermittlungen

zufolge, eine Kollision durch ein Ausweichmanöver zu verhindern, wonach er die

Kontrolle über das Rennrad verlor und stürzte. Durch den Sturz zog er sich

lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in

ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim

dauern an.Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizei-News

Mühlhausen/ Rettigheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Motorradunfall

Rettigheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 21:54 Uhr befuhr ein 17-jähriger

junger Mann mit seinem Sozius (ebenfalls 17 Jahre alt), auf einem Leichtkraftrad

die Malscher Straße in Rettigheim. In einer Kurve verlor er aus bisher

unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad und fuhr fast frontal auf eine

Mauer auf. Einer der beiden 17-jährigen wurde mit schwersten Verletzungen

umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der zweite 17-jährige wurde nicht so

schwer verletzt. Dennoch wurde auch er zur näheren Abklärung stationär

aufgenommen. Zur genauen Ermittlung der Unfallursache hat der Verkehrsdienst

Heidelberg unter Einbindung eines Gutachters, die Ermittlungen aufgenommen.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbranrand in einem Mehrfamilienhaus

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Wie bereits berichtet wurde gegen 18 Uhr

eine Rauchentwicklung in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses

gemeldet. Tatsächlich war in der Küche der Wohnung ein Feuer ausgebrochen.

Dieses konnte aber von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und

gelöscht werden. Durch den Brand und die damit verbundene starke Rußentwicklung

und Wasserschäden wurden zwei Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner

der Brandwohnung konnten nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren und kamen bei

Verwandten unter. Verletzt wurde bei dem Brandgeschehen niemand. Der Sachschaden

beträgt nach ersten vorsichtigen Schätzungen ca. 80.000 Euro. Zur genauen

Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Die Ermittlungen

hierzu hat das Polizeirevier Weinheim aufgenommen.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Linienbus kollidiert mit Peugeot

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmittag gegen 11:25 Uhr

ereignete sich auf der L 598 im Kreuzungsbereich zum Herrenwiesenweg ein Unfall,

bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Womöglich aufgrund von

Unachtsamkeit fuhr der 43-jährige Busfahrer einem an einer Ampel anfahrenden

Peugeot eines 30-Jährigen hinten auf. Über das Schadensbild sowie über die

genaue Anzahl der Verletzten kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Malschenberg/Rhein-Neckar-Kreis/B3: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Malschenberg/Rhein-Neckar-Kreis/B3 (ots) – Ein 25-jähriger Audi-Fahrer war am

Dienstag gegen 17:30 auf der B3 in Richtung Frauenweiler unterwegs, als er einem

vor ihm fahrenden 28-jährigen VW-Fahrer ins Heck fuhr.

Auf Höhe Malschenberg stockte der Verkehr aufgrund einer rot zeigenden Ampel,

woraufhin sich der Unfall ereignete. Aus bislang ungeklärter Ursache war es dem

25-Jährigen nicht mehr möglich, rechtzeitig zu bremsen. Durch den Aufprall wurde

der 28-Jährige leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den

beiden Autos entstand ein Gesamsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.