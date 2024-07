Heidelberg: Unfall zwischen Fußgänger und E-Scooter-Fahrerin

Heidelberg (ots) – Auf der Bergheimer Straße in Heidelberg kam es am

Donnerstagvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einer 34-jährigen

E-Scooter-Fahrerin und einem 55-jährigen Fußgänger. Gegen 11:20 Uhr fuhr die

E-Scooter-Fahrerin verbotswidrig mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf dem

Gehweg der Bergheimer Straße. Als der 55-Jährige langsam sein Fahrrad aus einer

Hofeinfahrt herausschob, kam es zum Unfall mit der E-Scooter-Fahrerin. Beide

stürzten daraufhin zu Boden, wobei sich der Fußgänger leicht verletzte. Eine

medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich.

Am mitgeführten Fahrrad entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro.

Heidelberg: Student in der Altstadt sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Ein 19-jähriger Student war am Freitag mit Freunden in der

Altstadt feiern. Um kurz nach Mitternacht standen sie in einer Bar in der

Unteren Straße, als plötzlich ein Unbekannter den 19-Jährigen von hinten an der

Hüfte ergriff und ihm unvermittelt den Hals sowie die linke Gesichtsseite

abschleckte. Der Student ging sofort auf Abstand und machte klar, wie wenig er

vom Verhalten des Unbekannten hielt. Als jener sich dann einem anderen Studenten

unangemessen annäherte, verständigte der 19-Jährige das Barpersonal. Daraufhin

suchte der Unbekannte das Weite.

Von dem Mann gibt es nur eine rudimentäre Beschreibung. Er soll ungefähr 180 cm

groß gewesen sein und sein Haar sehr kurz getragen haben. Bekleidet war er mit

einer blauen College-Jacke. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er dem

nordafrikanischen Phänotyp. Er sprach nur gebrochen Deutsch und Englisch.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu

melden.

Heidelberg: Rennradfahrer verletzt 11-jährigen Tretroller-Fahrer

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein

Verkehrsunfall, bei dem ein 11-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Junge fuhr

mit seinem Tretroller auf der Adlerstraße in Richtung Neckarhäuser Straße, als

ihm ein bislang unbekannter Rennradfahrer entgegenkam und ihn mit dem Lenkrad an

der Brust touchierte. Hierbei kamen beide Verkehrsteilnehmer zu Fall und der

11-Jährige wurde leicht verletzt. Außerdem wurde bei dem Zusammenstoß die

Kleidung des Jungen im Wert von etwa 150 Euro beschädigt. Anschließend flüchtete

der bislang Unbekannte ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich um den

verletzten Jungen zu kümmern. Der Mann war mit einem blauen Rennrad einer

unbekannten Marke unterwegs und kann wie folgt beschrieben werden: männlich,

etwa 45 Jahre und von normaler Statur. Er trug einen Vollbart, graue Haare und

einen rot-grauen Helm.

Der Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen hat die Ermittlungen zu dem Unfall

aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang

und/oder dem bislang unbekannten Rennradfahrer mitteilen können, sich unter der

Telefonnummer 06221/830740 zu melden.

Heidelberg: Knapp 30.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch kollidierte gegen 19 Uhr ein 31-jähriger

Mercedes-Fahrer beim Abbiegen mit einem 43-jähriger Porsche-Fahrer.

Der 31-Jährige war auf der Bremeneckgasse unterwegs und wollte nach links über

die Gegenfahrbahn in die Neue Schlossstraße abbiegen. Der 43-Jährige hingegen

fuhr im Gegenverkehr vom Oberen Faulen Pelz kommend weiter auf die

Bremeneckgasse.

Beim Abbiegevorgang prallte der Mercedes mit dem vorderen linken Kotflügel gegen

das linke Heck des Porsches, sodass hier Teile der Heckverkleidung abgerissen

und die Felge zerkratzt wurde. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben beide Autofahrer unverletzt. Die

Höhe des gesamten Sachschadens wird auf knapp 30.000 Euro geschätzt. Nach

bisherigen Erkenntnissen kam es im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme zu keinen

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Heidelberg: Kind rennt unbedacht auf Radweg und übersieht Radfahrer

Heidelberg (ots) – Als ein 13-Jähriger am Mittwoch gegen 18:45 Uhr beim Spielen

in der Straße „Im Weiher“ unachtsam aus einem Schrebergarten auf den Radweg

rannte, kollidierte dieser mit einem 40-jährigen Radfahrer, der sich hierdurch

schwer verletzte. Der 40-Jährige fuhr mit seinem Rad von Handschuhsheim kommend

in Richtung Dossenheim entlang, als der 13-Jährige plötzlich aus dem Grundstück

heraus auf den Radweg rannte. Dem 40-Jährigen war es nicht mehr möglich

rechtzeitig auszuweichen, weshalb es zwischen den beiden Beteiligten zu einem

Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Der

Rettungsdienst brachte ihn nach der ersten medizinischen Versorgung in ein

Krankenhaus. Der 13-Jährige wurde nicht verletzt und verblieb in der Obhut

seiner Eltern. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro.

Heidelberg: Vier verletzte Personen nach Notbremsung eines Linienbusses, Verursacher flüchtig, Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Am 24.07.2024 war ein Bus der Linie 31 unterwegs in der

Rohrbacher Straße. Kurz vor der Kreuzung Adenauer Platz musste der Bus gegen

14:25 Uhr eine Notbremsung durchführen da ein weißer PKW, aus bisher unbekanntem

Grund, vor dem Bus scharf abbremste. Durch die Notbremsung kamen einige

Fahrgäste zu Fall, drei erlitten leichte Blessuren, eine weitere Person erlitt

eine Kopfplatzwunde und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus

gebracht werden. Der weiße PKW entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem weißen Fahrzeug machen

können werden gebeten, sich telefonisch mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter

der Nummer 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Trickdiebin stiehlt teure Uhr – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Bereits am Dienstag, den 16.07.2024, wurde um kurz vor 14:30

Uhr ein 84-Jähriger in der Neuen Schlossstraße von einer Unbekannten

angesprochen. Die Frau gab sich sehr aufdringlich, ergriff den Senior an beiden

Handgelenken und versuchte ihn zu umarmen und zu küssen. Dem Mann, dem das

Verhalten der Unbekannten äußerst unangenehm war, wich von ihr zurück. Dabei

merkte er, dass seine Rolex-Uhr, die er am Handgelenk getragen hatte,

verschwunden war. Die Frau flüchtete daraufhin sofort und konnte trotz

Verfolgung nicht mehr eingeholt werden. Der entstandene Schaden dürfte im

fünfstelligen Bereich liegen. Die mutmaßliche Trickdiebin wird als ungefähr 160

cm groß und 30 Jahre alt beschrieben. Sie trug lange, schwarze Haare, die nach

hinten gebunden waren. Bekleidet war sie mit einem beigen, leichten

Sommermantel. Sie sprach vermutlich spanisch und nannte sich Maria. Das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Diebstahlsermittlungen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder weitere Geschädigte werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/

1857-0 zu melden.

Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere

Diebstahlsmaschen schützen können, finden sie auch online:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/

Versuchter Diebstahl am Hauptbahnhof

Heidelberg (ots) – In der Nacht auf Dienstag (23. Juli) wollte ein 45-Jähriger

einen Reisenden im Hauptbahnhof Heidelberg bestehlen. Hierfür schnitt der

Tatverdächtige eine Umhängetasche auf.

Gegen 00:30 Uhr befand sich der 20-jährige Geschädigte in der Haupthalle des

Hauptbahnhofs. Hier soll der aus Marokko stammende Tatverdächtige die

Umhängetasche des Geschädigten mit einem scharfen Gegenstand aufgeschnitten

haben.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung trafen die Beamten den 45-jährigen

Tatverdächtigen am Vorplatz an. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes

fanden die Polizisten in der Hosentasche eine Glasscherbe auf. Diebesgut führte

der 45-Jährige nicht bei sich.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls mit

Waffen im Versuch und Sachbeschädigung.