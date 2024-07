Mannheim-Sandhofen: Versuchter Raub um Mitternacht

Mannheim-Sandhofen (ots) – Kurz nach Mitternacht von Samstag auf Sonntag war ein

37-jähriger Mann im Viernheimer Weg unterwegs, als er von zwei Männern auf

E-Scootern zuerst überholt wurde. Die beiden Männer stoppten ihre Roller und

einer der beiden fragte den Geschädigten nach einer Zigarette. Fast zeitgleich

griff der andere Mann plötzlich nach dem Rucksack auf dem Rücken des

Geschädigten. Mit mehreren Schlägen versuchten sie den Geschädigten zu

überwältigen und den Rucksack an sich zu reißen, was ihnen aber aufgrund der

Gegenwehr des Mannes nicht gelang. Daher flüchteten die beiden Täter,

letztendlich ohne Beute, unerkannt vom Tatort. Eine eingeleitete Fahndung nach

den beiden Männern verlief nicht erfolgreich.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den

beiden Tatverdächtigen geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer

Tel: 0621/77769-0 mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen in Verbindung zu

setzen.

Mannheim-Neckarstadt: Kind schließt Eltern in Zimmer ein

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein etwas ungewöhnlicher Notruf erreicht das

Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim am Sonntagmorgen gegen

05.40 Uhr. Ein Ehepaar aus der Zeppelinstraße in Mannheim wandte sich

telefonisch an die Polizei, nachdem sie von ihrem 4-jährigen Sohn in ein Zimmer

eingeschlossen wurden. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt konnten die Eltern des 4-Jährigen aus ihrer misslichen Lage

befreien, nachdem diese ihnen den Hausschlüssel aus dem Fenster des Zimmers

zuwarfen. Außer einem großen Schreck blieben alle Beteiligten unverletzt.

Mannheim-Neckarau: Hohe Summe Bargeld bei Wohnungseinbruch entwendet

Mannheim (ots) – Am gestrigen Freitagabend, zwischen 19:30 Uhr und 21:10 Uhr,

gelangte ein, oder mehrere unbekannte Täter, auf bislang nicht bekannte Art und

Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Donnersbergstraße. Im Haus selbst brachen

sie sodann in eine Wohnung im 3. Obergeschoß ein, indem sie die Wohnungstüre

aufbrachen. Als der Wohnungsbesitzer zu seiner Wohnung zurückkehrte, musste er

feststellen, dass jemand in seiner Wohnung war und ihm Bargeld in Höhe von ca.

15.000Euro entwendet wurde. Eine Rücksprache mit den anwesenden Nachbarn ergab,

dass niemanden etwas Verdächtiges aufgefallen sei. An anderen Wohnungstüren

konnten keine Einbruchsspuren festgestellt werden. Die Hauseingangstüre kann nur

mittels eines Schlüssels geöffnet werden und war laut den Nachbarn und dem

Geschädigten selbst die ganze Zeit verschlossen. Aufbruchsspuren konnten an der

Hauseingangstüre nicht festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen werden

durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

unter Hinzuziehung der Kriminaltechnik zur Spurensicherung übernommen. Zeugen,

sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim: Körperverletzungsdelikt – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Heute Morgen kam es um 09:40 Uhr gegenüber dem Amtsgericht

Mannheim, in den A-Quadraten, zu einem Körperverletzungsdelikt. Eine Person

wurden dabei mit einem Stock angegriffen und dabei leicht verletzt.

Nachdem durch Zeugen die Polizei verständigt wurde, rannte der tatverdächtige

Mann zum Amtsgericht und trat dort gegen eine Tür, beschädigte diese jedoch

nicht. Der 22-jährige Mann flüchtete in Richtung Schloß, wo er durch

Polizeikräfte festgenommen wurde.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den

Hintergründen der Tat und dem Tatverdächtigen aufgenommen und ist nun auf der

Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem Sachverhalt

geben können.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der

Tel.-Nr.: 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Mannheim: 15.000 Euro Schaden nach Kollision mit Ampel

Mannheim (ots) – Am Donnerstag um 13 Uhr fuhr ein 24-jähriger VW-Fahrer die

Augustaanlage in Fahrtrichtung Heidelberg entlang. Auf Höhe der Mollstraße kam

der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und

prallte gegen eine Ampelanlage. Das Fahrzeug sowie die Ampel wurden hierdurch

beschädigt. Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit wurde die Stadt

Mannheim hinzugezogen. Der gesamte Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Der VW musste abgeschleppt werden. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall nicht

verletzt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.