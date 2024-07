Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Fahrzeuges in der Eichendorffstraße

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr kam

es, wie bereits berichtet, in der Eichendorffstraße in Sandhausen zu einem

Pkw-Brand. Beim Eintreffen der ersten Funkstreifenwagenbesatzung stand dieser

bereits in Vollbrand. Durch die Freiwillige Feuerwehr aus Sandhausen konnte der

Brand unter Kontrolle gebracht und schließlich auch gelöscht werden. Der Opel

Insignia, welcher zum Zeitpunkt des Brandausbruches in einem Hinterhof eines

dortigen Wohnanwesens geparkt war, brannte völlig aus. Ersten Ermittlungen

zufolge lag wohl ein technischer Defekt an der Fahrzeugbatterie bzw. der

Elektronik vor. An dem Opel entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Der

Einsatz von Feuerwehr und Polizei war gegen 02.15 Uhr beendet. Personen wurden

bei dem Vorfall nicht verletzt.

BAB6/Walldorf/Sinsheim: Mehrere Unfälle auf der BAB 6, starke Verkehrsbehinderungen, Pressemitteilung

BAB6/Walldorf/Sinsheim (ots) – Bei den zuvor berichteten Unfällen handelt es

sich um insgesamt vier voneinander unabhängige Unfälle, die sich gegen 10:40 Uhr

innerhalb von ca. 10 Minuten auf der Strecke zwischen der Anschlussstelle

Sinsheim und dem Autobahnkreuz Walldorf ereigneten. Betroffen war dreimal die

Fahrtrichtung Mannheim, einmal die Fahrtrichtung Heilbronn. Insgesamt waren 10

Fahrzeuge beteiligt und es entstand Sachschaden von ca. 147.000 Euro. Fünf

Personen verletzten sich leicht, wobei in keinem Fall eine weitere Behandlung im

Krankenhaus notwendig wurde. Der Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt und

konnte vorzeitig abdrehen.

Die Verkehrsbehinderungen halten aufgrund der laufenden Unfallaufnahmen weiter

an und es wird weiterhin empfohlen den Bereich weiträumig zu umfahren.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Umgekippter Traktor mit Möhren führt zur Vollsperrung der L723

Hockenheim (ots) – Am Freitag, den 19.07.2024, befuhr ein Traktor gegen 16:00

Uhr mit zwei Anhänger die Landstraße 723 in Fahrtrichtung Walldorf. Auf Höhe des

Reilinger Reitvereins kommt es bei voller Fahrt zu einem Defekt des

Steuergerätes für die Hydraulik des Anhängers. In Folge dessen wurde der

Abladeprozess des ersten Anhängers eingeleitet, welcher auch nicht mehr

verhindert werden konnte. Im weiteren Verlauf entlud sich die komplette Ladung

Futtermöhren, welche sich über die komplette Fahrbahn verteilten. Durch das

unkontrollierte und abrupte Entladen des Anhängers kippte dieser zur Seite und

kam neben der bereits verteilten Ladung zum Liegen. Die Landstraße war aufgrund

dessen nicht mehr befahrbar und musste für 1,5 Stunden in beide Richtungen

gesperrt werden. Durch die Umleitung der Teilstrecke über Reilingen kam es hier

zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein hofeigener Frontlader wurde zur

Unfallstelle beordert, welcher einen Teil der orangenen Ladung umlud. Ein

weiterer Teil der Ladung wurde in den Seitengraben geschoben und steht nun der

ortsansässigen Fauna zur Verfügung. Durch die Aufräumarbeiten entstanden

Beschädigungen an der Fahrbahndecke, deren Reparaturkosten noch nicht benannt

werden können. Nach Räumung der Fahrbahn konnte diese nur eingeschränkt

freigegeben werden, da sich hier ein schmieriger Karottensaft-Film gebildet hat.

Dieser trocknete jedoch zügig und die Landstraße konnte um 18:15 Uhr komplett

frei gegeben werden. Die Ursache für den Defekt konnte bislang nicht ermittelt

werden. Der Fahrer des Traktors wurde belehrt und mündlich verwarnt./JN

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften

Reilingen (ots) – Aktuell kommt es im Bereich des Reilinger Friedhofes zu einem

größeren Aufgebot an Feuerwehrkräften und Polizei. Hintergrund des Einsatzes ist

die ordnungsgemäße Verladung von Lithiumbatterien. Diese wurden zuvor durch ein

Transportunternehmen zur Entsorgung nach Reilingen gefahren. Einige der

geladenen Batterien waren defekt. Aufgrund der hohen Temperaturen werden diese

vorsorglich zur einzelnen Lagerung getrennt, um eine Entzündung zu verhindern.

Um einen fach- und sachgerechten Abtransport der Batteriezellen zu

gewährleisten, trägen die Angehörigen der Feuerwehr entsprechende

Schutzkleidung.

Eine Gefahr besteht demnach für die Bevölkerung nicht. Vertreter der Gemeinde

befinden sich bereits vor Ort.

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Mutmaßliche Marihuanaschmuggler verhaftet

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Dienstag, den 16.07.2024, fuhren um kurz nach 2 Uhr zwei Streifen des

Polizeireviers Heidelberg-Süd zu einem abgelegenen Parkplatz in Eppelheim, da es

Hinweise auf einen möglichen Einbruchsversuch in eine nahe gelegene Schule gab.

Dort fanden sie einen Pkw mit laufendem Motor und einen schlafenden 49-jährigen

Mann auf dem Fahrersitz vor. Daneben war ein Transporter geparkt. Als die

Beamten jenen genauer in Augenschein nahmen, flüchteten zwei weitere Männer,

beide Mitte vierzig, aus dem Laderaum. Während einer der beiden sich

widerstandslos festnehmen ließ, floh der andere zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung

konnte auch er vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete er allerdings

Widerstand und griff die Polizeibeamten an. Dabei wurden letztlich drei

Polizeibeamte leicht verletzt. Der Fahrer des Pkws wurde ebenfalls festgenommen.

Es stellte sich heraus, dass in dem Transporter durch den Einbau einer zweiten

Wand zwischen Fahrgastzelle und Laderaum ein professionelles Schmuggelversteck

eingerichtet worden war. Darin befanden sich rund 55 Kilogramm Marihuana,

verpackt in vakuumierte Folienpakete zu je 500 Gramm und einem Kilogramm. Die

Droge war mit dem Transporter mutmaßlich aus dem Ausland eingeführt worden. Sie

sollte in den Pkw umgeladen, mit diesem zu einem unbekannten Ort im Bundesgebiet

weiterbefördert und dort gewinnbringend verkauft werden.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daraufhin beim Amtsgericht

Heidelberg Haftbefehle gegen die Männer, unter anderem wegen Fluchtgefahr. Die

Tatverdächtigen wurden am 17.07.2024 der zuständigen Ermittlungsrichterin am

Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, welche die Haftbefehle erließ und in Vollzug

setzte. Anschließend wurden die Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert. Die umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Fachdezernats Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern

an.

K4160 – Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz eines Rettungshubschraubers nach Unfall zwischen Motorradfahrer und Auto

K4160 – Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag um 09:30 Uhr befanden

sich neben Rettungskräften der Polizei und dem Rettungsdienst ebenso ein

Rettungshubschrauber nach einem Unfall auf der K4160 im Einsatz. Zuvor fuhr ein

65-jähriger Transporter-Fahrer die K4160 von Bammental kommend in Richtung

Schatthausen entlang. Hierfür wollte er an der Einmündung K4160 / Hauptstraße

(bei Gauangelloch) nach links abbiegen, um der K4160 in Richtung Schatthausen zu

folgen. An der Einmündung missachtete der 65-Jährige die Vorfahrt eines von

links aus der Richtung Schatthausen kommenden 22-jährigen Motorradfahrers.

Infolge dessen kam es zwischen den beiden Fahrern zur Kollision, woraufhin der

Motorradfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Nach der ersten medizinischen

Versorgung an der Unfallstelle wurde der 22-Jährige mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 65-Jährige blieb

unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Aufgrund

auslaufender Betriebsstoffe wurde eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn

hinzugezogen.