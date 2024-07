Fahrt unter Alkoholeinfluss

In der Nacht des 21.07.2024 wurde gegen 01:00 Uhr ein 32-jähriger Mann als Fahrer eines PKW in der Hitchinstraße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er den Beamten zuvor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Begegnungsverkehr aufgefallen ist. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnte starker Atemalkoholgeruch von dem Fahrer ausgehend festgestellt werden, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, weiterhin muss sich dieser nun im Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Gensingen (ots)

Am Abend des 20.07.2024 wurde durch Beamte der PI Bingen gegen 21:55 Uhr ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen in der Alzeyer Straße in Gensingen auf einem E-Scooter fahrend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann konnten deutliche Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden, was durch einen Drogenschnelltest vor Ort bestätigt wurde. Dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamin. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der junge Mann muss sich nun im Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten, was ein Bußgeld von mindestens 500 Euro nach sich zieht.

Verkehrsunfall durch verlorenen Farbeimer – Zeugen gesucht

Am 17.07.2024 gegen 14:10 Uhr fuhr ein Pritschenwagen aus Bingen die L 419 in Richtung Bingen Kempten. Nach dem Ortsausgang, kurz vor Bingen-Ost, fiel vermutlich auf Grund mangelnder Ladungssicherung ein Eimer mit weißer Farbe auf der Ladefläche um. Die Farbe geriet auf die Fahrbahn und verschmutzte diese. Nachfolgende Fahrzeuge fuhren durch die frische Farbe und wurden hierdurch beschädigt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bingen unter 06721 905-0 oder PIBingen@polizei.rlp.de.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz-Neustadt (ots) – Nachdem am Montagmorgen zwei Personen, ein Mann und eine

Frau, tödlich verletzt in einem Hotel in der Rheinallee in Mainz aufgefunden

wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei Mainz, im Auftrag der

Staatsanwaltschaft Mainz, im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens.

Durch das Fachkommissariat K 32 der KI Mainz 3 erfolgt derzeit eine Spurensuche

vor Ort. Zahlreiche Zeugen, darunter Hotelgäste und Mitarbeiter werden im Rahmen

der Ermittlungen angehört und befragt.

Aufgrund der derzeit noch unklaren Sachlage, sowie des Umfangs der zu führenden

Ermittlungen, können derzeit keine weiteren Angaben hinsichtlich der tödlich

verletzten Personen, des Tatherganges und eines möglichen Motives gemacht

werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz soll nun eine Obduktion der beiden

Verstorbenen beantragt werden.