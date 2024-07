Verletzter Fahrer eines Kleinkraftrades unter Alkoholeinwirkung

Alzey (ots)

Am Samstag, 20.07.2024 wurde der Polizei gegen 16:50 Uhr gemeldet, dass bei Biebelnheim ein Fahrradfahrer gestürzt und nun nicht ansprechbar sei.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem 57-jährigen Mann aus Gau-Odernheim um den Fahrer eines Kleinkraftrades gehandelt hat. Dieser befuhr mit seinem Fahrzeug den Fahrradweg von Biebelnheim kommend in Richtung Gau-Odernheim. Vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und kam alleinbeteiligt zu Fall. Hierdurch erlitt der Mann leichte Schürfwunden und eine kleine Kopfplatzwunde. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zwecks weiterer medizinischer Abklärung leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Da Atemalkoholgeruch bei dem 57-Jährigen festgestellt werden konnte, wurde dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Bedrohung und Verdacht der Trunkenheitsfahrt durch einen polizeilich bekannten Mann in Alzey

Alzey (ots)

Am Freitagabend kam es um ca. 23:30 Uhr in der Frankenstraße in Alzey zu einer Bedrohung durch einen amtsbekannten 31-jährigen Mann.

Eine 47-jährige Frau sowie ihr 16-jähriger Sohn haben mitgeteilt, dass sie sich auf dem Nachhauseweg befunden haben als ein schwarzer BMW mit Alzeyer-Stadtkennung und hoher Geschwindigkeit angefahren sein soll. Der Fahrer habe sein Fahrzeug auf Höhe der beiden Personen angehalten, sei ausgestiegen und habe den Jugendlichen und seine Mutter sofort angeschrien. Der Mann sei sodann an den Kofferraum seines Fahrzeugs gegangen und habe einen länglichen Gegenstand aus diesem entnommen. Die Frau und der Jugendliche konnten sich in ihr Wohnhaus flüchten. Der Mann habe sich anschließend mit seinem PKW von der Örtlichkeit entfernt. Durch den Jugendlichen und die Frau, welche beide unverletzt blieben, konnte eine gute Personenbeschreibung des Mannes mitgeteilt werden.

Im Rahmen der Fahndung konnte anschließend in der Dr.- Georg-Durst-Straße eine Personengruppe festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierunter befand sich auch der Beschuldigte, welcher auf die abgegebene Personenbeschreibung zutraf. Der 31-Jährige sowie sein Fahrzeug wurden durchsucht, ein entsprechender Gegenstand konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Aufgrund von alkoholbedingten Auffälligkeiten wurde dem Mann ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, welchen er verweigerte. Daher wurde der 31-Jährige zwecks Entnahme einer Blutprobe aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt zu Polizeiinspektion Alzey verbracht.

Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Polizei Alzey zu melden.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Worms (ots) – Am 19.07.2024 gegen 16:40 Uhr befuhr ein 67-jähriger

Motorradfahrer die Ludwigstr. in Worms hinter einem Traktor mit Anhänger. Der

Traktorfahrer bog sodann nach links in die Allmendgasse ab, was der

Motorradfahrer übersah und den Traktor überholen wollte. Es kam zum

Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer zu Boden stürzte und leicht verletzt

wurde. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, am Traktor entstand erheblicher

Sachschaden.

Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Unfall

Bornheim/Rhh. (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend gegen 18:40 Uhr auf der L408 in Höhe der Anschlussstelle Bornheim. 85 Jahre alter Mann wollte hier mit seinem Pkw nach links auf die BAB 61 abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegen kommenden 63 Jahren alten Autofahrers der in Richtung Bornheim unterwegs war. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern wich dieser noch nach rechts aus, konnte aber trotzdem eine Berührung der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. In der Folge prallte er dann mit seinem Pkw auch noch gegen die Betonwand der dortigen Autobahnbrücke. Der 63-jährige wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen zog er sich vermutlich nur leichte Verletzungen zu. Der 85-jährige Unfallverursacher und seine mit im Fahrzeug befindliche Frau konnten nach einer Untersuchung vor Ort selbstständig die Heimreise antreten. Beide Pkw waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 30.000,- EUR geschätzt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Lonsheim und Flonheim im Einsatz. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten war die L408 für ca. eineinhalb Stunden gesperrt.

Ladendieb fährt ohne Führerschein und ohne Pkw-Zulassung

Wörrstadt (ots)

Am Donnerstag, den 18.07.2024 gegen 14:40 Uhr verfolgten aufmerksame Mitarbeitende der dm-Filiale Nider-Olm zwei tatverdächtige Ladendiebe, die zuvor in deren Filiale zugegriffen haben. Ohne zu bezahlen entfernten sie sich mit ihrem Pkw. In Wörrstadt in der Gutenbergstraße auf dem Parkplatz des Lidl/dm-Filiale konnte der Pkw einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei einer Durchsuchung des Pkws fanden die Polizeikräfte neben dem Diebesgut aus der Nieder-Olmer dm-Filiale vermeintlich weiteres Diebesgut. Die Polizeiinspektion Mainz 3 nahm die Ermittlungen auf. Des Weiteren muss sich der Fahrer des Pkw wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.