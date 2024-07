Germersheim: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch in Lotto-Geschäft

Lustadt (ots)

In der Nacht vom 20. auf den 21.07.24 versuchten sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Lotto-Geschäft in Lustadt zu verschaffen. Die Täter mussten ihr Vorhaben aus unbekannten Gründen abbrechen. Gleichwohl entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder über pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rheinzabern – Unter Einfluss von Betäubungsmitteln PKW gefahren

Rheinzabern (ots)

Durch Polizeibeamte der Polizei Wörth wurde am 20.07.2024, gegen 22:30 Uhr ein 23-Jähriger mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der Konsum wurde auch durch einen Urintest und die Angaben des Fahrers bestätigt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Maximiliansau – Erst versucht zu stehlen, dann doch bezahlt

Wörth (ots)

Ein 42- Jähriger entschloss sich am 20.07.2024 sich ein neues Paar Schuhe im Maximilian Center in Maximiliansau zuzulegen. Hierzu zog er die neuen Schuhe direkt im Geschäft an und wollte dieses verlassen. Als der Sicherheitsalarm auslöste und er angesprochen wurde, entschloss er sich die Schuhe doch zu bezahlen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Kandel – Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Kandel (ots)

Durch einen Ladendetektiv in einem Einkaufsmarkt in Kandel konnte am 20.07.2024 eine männliche Person festgestellt werden, welche versucht habe den Markt mit unbezahlter Ware zu verlassen. Das Diebesgut, acht Paar Socken, konnten bei dem Beschuldigten aufgefunden und im Markt belassen werden. Der Beschuldigte hatte noch eine männliche Begleitung dabei, welche Schmiere stand. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

Hitze löst Überdruckventil aus

Lingenfeld (ots)

Die hohen Außentemperaturen am Samstagnachmittag, den 20.07.2024, sorgten für eine kurzzeitige Vollsperrung der K 31 zwischen Lingenfeld und Germersheim. Kurz nach 17 Uhr wurde der Polizeiinspektion Germersheim ein Gasaustritt aus einem Gastank in der Straße In den Lachenäckern in Lingenfeld gemeldet. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde die Kreisstraße in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt, sowie die Bewohner umliegender Häuser in eine sichere Zone evakuiert. Schnell konnte die Feuerwehr jedoch Entwarnung geben. Aufgrund der hohen Außentemperaturen hatte sich das Gas in einem frisch befüllten Gastank ausgedehnt, was zu einem erhöhten Innendruck führte. Über das Überdruckventil entwich Gas aus dem Tank um wieder einen Normaldruck herzustellen. Die Feuerwehr kühlte den Tank, bis sich das Ventil wieder schloss. Es kam zu keinen Personen- oder Sachschäden. Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht.

In Garage eingebrochen und E-Bike geklaut

Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich bereits in der Nacht vom 18.07.2024 auf den 19.07.2024 Zugang zu einer Garage in der Straße „Am Alten Bahnhof“ in Germersheim. Hierzu wurde das Garagentor aufgebrochen. Entwendet wurde ein Pedelec der Marke Cube im Wert von ca. 2700 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Nachtrag zu einem Dachstuhlbrand in Kandel

Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen, unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen, ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Die Kriminalpolizei Landau bittet deshalb nochmals die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail unter KILandau.K41@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.