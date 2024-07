Landau: Die Polizei-News

Sicherheitsleistung nach Trunkenheitsfahrt erhoben

Offenbach (ots)

In der Nacht zum Sonntag (21.07.2024) gegen 03:50 Uhr wurde durch eine Streife der Polizei Landau in der Hochstadter Straße in Offenbach ein Ford Transit einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde beim 27-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test auf der Dienststelle ergab einen Atemalkoholwert von 0,76 Promille. Da der Fahrer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 510 Euro erhoben. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Bedrohung und Beleidigung im Schwimmbad

Im Landauer Freibad kam es am Samstagnachmittag (20.07.2024 gegen 16:30 Uhr) zunächst zu einem Streitgespräch zwischen zwei Parteien. Im weiteren Verlauf wurden zwei Personen (18 und 33 Jahre) durch eine vierköpfige Personengruppe (zwischen 29 und 55 Jahren) beleidigt und bedroht. Durch den Bademeister konnten die Parteien getrennt werden. Im Anschluss an die polizeiliche Anzeigenaufnahme mussten alle beteiligten Personen das Schwimmbad verlassen.

Unfall zwischen Fahrradfahrern

Am Samstagmittag (20.07.2024) gegen 12:30 Uhr kam es in Landau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Beide befuhren die Horststraße von der Horstbrücke kommend in Richtung La Ola. Der 27-jährige Unfallverursacher wollte nach links in die Wellbachstraße abbiegen und übersah hierbei einen neben ihm fahrenden 70-jährigen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzten beide zu Boden. Während der 27-Jährige leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden am linken Arm und der linken Hand erlitt, schlug der 70-Jährige mit dem Kopf auf dem Boden auf. Hierdurch erlitt er eine Kopfplatzwunde und war einige Zeit bewusstlos. Er wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beim Unfallverursacher konnte Atemalkohol festgestellt werden. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 0,66 Promille, weshalb er zur Blutprobenentnahme zur Dienststelle verbracht wurde. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Beide Fahrradfahrer trugen keinen Helm. Die Polizei appelliert: Tragen Sie beim Fahrradfahren immer einen Helm! Dieser kann bei einem Sturz die Gesundheit oder sogar das Leben retten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am frühen Samstagmorgen (20.07.2024, gegen 04:00 Uhr) fiel einer Streife in der Dammühlstraße in Landau ein Fahrzeug auf, welches beim Umschalten der Ampel auf Grün nicht losfuhr. Erst beim Umschalten von Grün auf Orange setzte sich der PKW in Bewegung, weshalb das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Es stellte sich heraus, dass die 18-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Da der 21-jährige Beifahrer alkoholisiert war und dieser somit das Fahrzeug ebenfalls nicht weiterfahren durfte, wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Die 18-Jährige muss sich nun wegen eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Die Führerscheinstelle wird ebenfalls über den Vorfall informiert.

Brand durch Akku

Am 18.07.2024, gegen 22:30 Uhr, geriet in einer Garage in der Viermorgenstraße ein Lithium-Ionen-Akku beim Ladevorgang in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden nicht verletzt.