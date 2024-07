Straßenbahn übersehen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Samstagnachmittag, 20.07.2024 gegen 12:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Karl-Müller-Straße, Ecke Carl-Bosch-Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einer Straßenbahn. Der 28-jährige Frankenthaler befuhr die Carl-Bosch-Straße stadtauswärts mit seinem Transporter und wollte Höhe der Kreuzung nach links in die Karl-Müller-Straße abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit der vorfahrtberechtigten Straßenbahn. Durch die Kollision verletzten sich beide Insassen des Transporters leicht. Es entstanden erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen, welcher im 5-stelligen Bereich liegen wird, jedoch noch nicht näher beziffert werden kann.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Nach Unfall geflüchtet – E-Bike-Fahrer gesucht

Eine 60-jährige PKW-Fahrerin übersah heute (19.07.2024, 10:10 Uhr) beim Abbiegen in der Pielachtalstraße einen bislang unbekannten E-Bike-Fahrer. Beide kollidierten auf der Straße. Die 60-Jährige verständigte umgehend die Polizei und wollte sich um den gestürzten E-Bike-Fahrer kümmern. Dieser fuhr aber weiter. Er war in Begleitung einer weiteren Person und fuhr ein schwarzes E-Bike. Die Polizei sucht nun den E-Biker-Fahrer, der sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de melden soll.

PKW entwendet

Unbekannte entwenden am Donnerstag (18.07.2024), zwischen 12:40 Uhr und 17 Uhr, einen PKW. Der Opel Insignia war im Tatzeitraum in der Ludwig-Börne-Straße geparkt. Wer hat den Diebstahl beobachtet? ¬ Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beim Vorbeifahren touchiert und geflüchtet

Am Donnerstag (18.07.2024), gegen 15:15 Uhr, streifte ein BMW X5 beim Vorbeifahren in der Edigheimer Straße einen geparkten PKW und setzte anschließend die Fahrt fort ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Im geparkten PKW saß jedoch noch der Beifahrer, der sich das Kennzeichen aus dem Stadtgebiet Ludwigshafen merkte. Die Polizei ermittelt nun mit dem Kennzeichen den verantwortlichen Fahrer oder die verantwortliche Fahrerin.

Motorrollerdiebstähle

Im Zeitraum vom 17.07.2024 bis 18.07.2024 wurden insgesamt drei Motorroller in Ludwigshafen entwendet. Die Kleinkrafträder waren in der Wöllner-, Schul- und Bürgermeister-Grünzweig-Straße geparkt. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Versuchter Telefonbetrug

Ein 90-Jährige wurde am Donnerstag (18.07.2024) von einer Frau angerufen, die ihr mitteilte, dass 400.000 Euro von ihrem Paypal-Konto abgebucht worden seien. Da die Seniorin kein Paypal-Konto besitzt, kam ihr der Anruf sofort verdächtig vor und beendete das Gespräch. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

an. Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Wertsachen herauszugeben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Kind geschlagen – Polizist schreitet ein

Ein Polizeibeamter, der sich außerhalb des Dienstes befand, beobachtete am Donnerstagmorgen (18.07.2024, 09:15 Uhr) auf einem Supermarktparkplatz im Hedwig-Laudien-Ring, wie eine 55-Jährige einen 7-Jährigen am Arm zog und ihm schließlich mit der Hand ins Gesicht schlug. Der Polizeibeamte schritt sofort ein, um einen weiteren Übergriff zu unterbinden. Bei der 55-Jährigen handelte sich um die Oma des Jungen. Die 55-Jährige stieg anschließend mit ihrem Enkel wieder ins Auto und fuhr davon. Die 55-Jährige konnte im Nachhinein identifiziert werden. Sie muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Darüber hinaus wurde das zuständige Jugendamt über den Übergriff informiert.