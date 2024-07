Dudenhofen – Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Dudenhofen (ots)

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zwischen 03:00 Uhr und 04:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in einer unbewohnten Wohnung in der Raiffeisenstraße. Nach den bisherigen Ermittlungen haben sich zwei männlich und eine weibliche Person über die Terrassentür Zutritt zu der Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses verschafft. Über den Wert und die Art des Diebesgutes können noch keine Aussagen getroffen werden.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Ereignis gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Römerberg – Polizeieinsatz durch Randalierer

Römerberg (ots)

Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr musste die Polizei wegen eines gemeldeten Randalierers an der „SunSeeBar“ am Mechtersheimer Badesee tätig werden. Der stark alkoholisierte 22-jährige Mann verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten verbal aggressiv und verweigerte die Angaben seiner Personalien. Aus diesem Grund wurde der Mann auf der hiesigen Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt und anschließend in Gewahrsam genommen. Weiterhin wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen verweigerter Personalienangabe gefertigt.

Mehrere Verkehrskontrollen – Alkoholisierten E-Scooter-Fahrer erwischt

Schifferstadt (ots)

Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Donnerstagmorgen im Zuständigkeitsbereich der PI Schifferstadt zahlreiche Verkehrskontrollen durch. Gegen 13:15 Uhr konnte in der Burgstraße ein E-Scooter-Fahrer festgestellt und kontrolliert werden. Nach der Ansprache konnte bei dem 49-jährigen Fahrzeuglenker aus Schifferstadt deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atem-Alkohol-Test ergab schließlich einen Wert von 1,28 Promille. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde zudem untersagt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Darüber hinaus wurden auf der L530 in Fahrtrichtung Dannstadt-Schauernheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten bei erlaubten 70 km/h insgesamt zehn Verstöße festgestellt und geahndet werden, Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer mit 98 km/h. Bei weiteren Kontrollen gab es noch dreizehn Gurt- sowie fünf Handyverstöße.

Vorfahrt missachtet – Motorradfahrer verletzt

Schifferstadt (ots)

Beim Abbiegen von der Rehhofstraße in die Mannheimer Straße missachtete eine 84-jährige Pkw-Fahrerin am Donnerstagmorgen die Vorfahrt eines 58-jährigen Motorradfahrers. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den anschließenden Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen am Arm und am Knie zu, sodass er vor Ort medizinisch versorgt werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

Vorfahrt missachtet – Fahrradfahrerin verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12:15 Uhr, missachtete eine 62-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Schifferstadt in der Herzog-Otto-Straße die Vorfahrt einer aus der Gartenstraße kommenden 71-jährigen Radfahrerin. Durch eine anschließende Berührung der beiden Fahrzeuge kam die Fahrradfahrerin zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Dudenhofen- Laufvogel auf Feldweg eingefangen

Dudenhofen (ots)

Am Donnerstagmittag wurden Beamte der Polizeiinspektion Speyer zu einem tierischen Einsatz auf einem Feldweg nahe der Rottstraße gerufen. Durch Passanten wurde ein sehr großer Vogel, welcher später als Nandu identifiziert werden konnte, frei herumlaufend festgestellt. Der Nandu konnte gemeinsam mit der Tierrettung unverletzt eingefangen und zu einem Tierhof verbracht werden. Hinweise auf die Herkunft des Tieres liegen bislang nicht vor.

Nackter Mann in Gewahrsam genommen

Dudenhofen (ots)

Ein 44-jähriger Mann wurde am gestrigen Samstag gegen 14:45 Uhr stark alkoholisiert und nackt in Dudenhofen im Bereich der Speyerer Straße festgestellt. Er zog sich nach Aufforderung zwar zunächst wieder an, verließ die Örtlichkeit jedoch entgegen eigener Aussage nicht, woraufhin er kurze Zeit später wieder nackt angetroffen werden konnte. Nachdem der Mann in der Zwischenzeit offenbar weitere alkoholische Getränke zu sich genommen hatte, ergab ein Atemalkoholtest nun 3,72 Promille. Der Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht bei der Polizei Speyer.