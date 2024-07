Aggressiver Mann versucht Polizisten zu beißen und zu treten

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr meldeten Nachbarn im Birkenweg, dass ein alkoholisierter 28-jähriger Mann, welcher dort ebenfalls wohnhaft ist, an Türen treten und Beleidigungen aussprechen würde. Nach Ansprache durch die Polizei zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv, weshalb er zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden sollte. Im Rahmen der Ingewahrsamnahme beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und er versuchte diese zu beißen und zu treten. Verletzt wurde niemand. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt, zudem wurde ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Speyer – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die Siemensstraße stadteinwärts und wollte nach links auf den Mitarbeiterparkplatz der TE-Connectivity abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 34-jährigen PKW-Fahrer. Dieser wich auf den Grünstreifen aus und konnte so eine Kollision verhindern, stieß jedoch frontal gegen einen dort abgestellten Baustellenbagger, wobei die Airbags auslösten. Hierdurch erlitt der 34-Jährige leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Dessen PKW war nicht mehr farbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bei der Bergung wurde die Ölwanne des PKW beschädigt und es drang Öl in das Erdreich des Grünstreifens ein. Aus diesemSpeyer: Die Polizei-News Grund wurde durch den Baubetriebshof der Stadt Speyer später rund 100 kg kontaminiertes Erdreich abgetragen. Gegen den 25-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000 EUR.

beschädigter Poller durch Unfallflucht

Am 19.07.2024 zwischen 11 Uhr – 17 Uhr wurde in der Speyerer Straße in Böhl-Iggelheim unweit der Einmündung zur Ortsumgehung ein Poller beschädigt und umgebogen, wahrscheinlich durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer. Am Fahrzeug dürfte ebenfalls ein nicht unerheblicher Schaden entstanden sein.

Ein verantwortlicher Fahrzeugführer meldete sich bislang noch nicht bei der Polizei in Schifferstadt, weshalb Zeugen des Vorfalls gebeten werden sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (pischifferstadt@polizei.rlp.de, 06235/495-0).