Mainz – Finthen Betrug durch falsche Handwerker – Es kann jeden treffen!

Mainz – Finthen (ots) – Bereits am 12.07.24 hatte ein 31-jähriger Mainzer im

Internet nach einer Handwerksfirma gesucht, da eine Dichtung an seiner Toilette

ausgetauscht werden musste. Er wurde fündig und kontaktierte telefonisch eine

Mainzer Firma, zumindest lies die angegebene Telefonnummer darauf schließen.

Wenig später erledigte ein vermeintlicher Handwerker die Arbeit, allerdings

unvollständig. Er forderte einen stolzen Preis von 5200 EUR für seine Arbeit,

wobei der Mainzer der Zahlung einer unwesentlich geringeren Summe nachkam. Im

Nachgang fand der 31-Jährige über die Handwerkskammer heraus, dass die

Handwerkfirma nicht existent ist und erstattete Anzeige bei der Kriminalpolizei.

Die Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern, die den Verbrauchern überteuerte

Leistungen berechnen und ihre Reparaturen unsachgemäß und unvollständig

ausführen! Um seriöse Handwerker von Betrügern zu unterscheiden, sollte man sich

als Verbraucher vorab ausreichend über Handwerkerbetriebe und entstehende Kosten

informieren. Man kann sich über ortsansässige Handwerkerfirmen mit Notdienst

informieren, um im Notfall die richtige Nummer kontaktieren zu können. Außerdem

sollte man von Handwerkerfirmen immer einen detaillierten Kostenvoranschlag

anfordern. Zweifelt man an der Vertrauenswürdigkeit eines

Handwerkerunternehmens, kann man sich an die Handwerkskammern wenden und sich

nach dem Betrieb erkundigen. Wenn sich Handwerkerbetriebe selbstständig machen,

müssen sie ihr Unternehmen ordnungsgemäß anmelden und in die Handwerksrolle

eintragen lassen. Sind sie dort nicht angemeldet oder aufgelistet, darf man an

ihrer Seriosität berechtigte Zweifel haben.

Mainz – Neustadt- Mit einer Einkaufstüte voller Handgranaten…

Mainz-Neustadt (ots) – …so kam ein 78-Jähriger gestern Mittag auf die Wache

der Polizeiinspektion Mainz 2 am Valenciaplatz. Mit voller Tüte und guter

Absichten wollte der Mann um die Mittagszeit zwei Stab-Granaten abgeben, die

sein Enkel in einem Waldstück bei Ober-Olm gefunden hatte. Durch die

Polizeibeamten wurden die Fundstücke aus dem 2. Weltkrieg vorsichtig vor das

Gebäude gebracht und der Bereich darum abgesperrt. Experten des

Landeskriminalamtes Mainz begutachteten die Granaten wenig später und stuften

diese als ungefährlich ein. Die Stab-Granaten wurden anschließend durch den

Entschärferdienst in Verwahrung genommen, mit dem Ziel der anschließenden

Vernichtung.

Sollten Sie sogenannte Kampfmittel auffinden gilt:

Fund unverzüglich bei der Polizei oder Ordnungsamt melden!

Nicht berühren und an der Fundstelle belassen. Bei Bauarbeiten

diese sofort einstellen.

Alle Kampfmittel sind potentiell lebensgefährlich. Die Größe und

Form sagen nichts über die Gefahr aus.

Kampfmittel im Sinne der Kampfmittelbeseitigung Rheinland-Pfalz

sind sämtliche in den beiden Weltkriegen verwendete Munitionsarten,

insbesondere Bomben, Granaten oder sonstige Munition.

Sollten Sie beispielsweise bei Haushaltsauflösungen alte Waffen oder Munition

auffinden, so gilt ebenfalls:

Informieren Sie unverzüglich die Polizei oder das Ordnungsamt.

Bei Schusswaffen: Sollten Sie selbst den Ladezustand nicht

gefahrlos prüfen können, dann lassen Sie die Schusswaffe dort, wo Sie

sie gefunden haben und sichern Sie den Fundort ab.

Verhindern den Zugang anderer Personen, insbesondere von

Kindern, zur Fundstelle.

Bei der anschließenden Verwahrung und Vernichtung der Waffen oder Gegenstände

entstehen Ihnen keine Kosten.

Autotransportanhänger mit defektem PKW gestohlen Zeugen gesucht!

Ingelheim – Uhlerborn (ots) – In der Zeit vom 13.07.-16.07.2024 wurde in der

Straße Uhlerborn im Ortsteil Ingelheim – Uhlerborn ein Anhänger samt PKW

gestohlen. Der Anhänger war zum Tatzeitpunkt etwas außerhalb von Uhlerborn an

einen VW-Bus angehängt. Das Gespann stand ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt.

Auf dem Anhänger war ein schwarzen BMW M3 mit englischem Kennzeichen befestigt.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen „Rechtslenker“, welcher nicht mehr

fahrbereit ist. Der Anhänger selbst ist von der Firma „Fitzel“ / Modell Euro

27-20/41T und mit seinen zwei Achsen und den ausziehbaren Alu-Ladeschienen

explizit für den Autotransport hergestellt (siehe Foto). Am Heck des Anhängers

war ein Kennzeichen aus dem Main-Taunus-Kreis befestigt.

Wer hat im genannten Zeitraum auffällige Personen in der Straße Uhlerborn und

Umgebung gesehen? Wem ist der gestohlene Anhänger oder der englische BMW

aufgefallen? Sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall können der

Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 mitgeteilt werden.

Mainz – Innenstadt (ots) – Dienstag 16.07.24, 23:55 Uhr

Mainz – Weisenau (ots) – Dienstag 16.07.2024, 17:13 Uhr

Am frühen gestrigen Abend führten Einsatzkräfte auf einem Tankstellengelände in

der Hechtsheimer Straße eine Verkehrskontrolle mit einem E-Scooter-Fahrer durch.

Da die Beamten beim 36-jährigen Fahrer aus Mainz Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde

ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis belief sich dabei auf unter 0,2

Promille. Da ein zusätzlicher Drogenschnelltest positiv ausfiel, musste der

E-Scooter-Fahrer die Einsatzkräfte zum Altstadtrevier begleiten und die Entnahme

einer Blutprobe über sich ergehen lassen. Im Rahmen der polizeilichen

Überprüfungen stellte sich außerdem heraus, dass gegen den 36-Jährige zwei

Haftbefehle bestanden. Diese konnten abgewendet werden, sodass der

E-Scooter-Fahrer das Revier später verlassen und seinen Heimweg antreten konnte.

Mainz – Innenstadt Randalierer in der Hotelbar

Mainz – Innenstadt (ots) – Dienstag 16.07.24, 23:55 Uhr

In der vergangenen Nacht wurde ein randalierender Gast in einer Hotelbar in der

Rheinstraße gemeldet. Laut Angaben eines Hotelangestellten hatte er bereits

mehrere Gläser zerbrochen und wirkte stark alkoholisiert. Vor Ort konnten die

Einsatzkräfte den 39-jährigen Amerikaner im Rezeptionsbereich antreffen, wobei

er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Offenbar hatte er sowohl Alkohol

wie auch Betäubungsmittel konsumiert. Da er in Anwesenheit der Einsatzkräfte

zunehmend aggressiver wurde und u.a .mit geballten Fäusten gegen das

Hotelmauerwerk schlug und sogar die Beamten zum Kämpfen herausforderte, wurde er

schließlich in Gewahrsam genommen. Seinen Rausch durfte er dann, statt im

komfortablen Hotel, auf dem Altstadtrevier ausschlafen.

Genug Betrug: So schützen Sie sich vor Betrugsmaschen bei

Kleinanzei-gen-Portalen (FOTO)

Mainz (ots) – So praktisch Online-Plattformen wie „kleinanzeigen.de„, „Quoka.de“

oder „Shpock.com“ sein können, so risikoreich ist mitunter auch die Nutzung.

Kriminelle lassen sich immer neue Tricks einfallen, um Geld, Waren und Daten

abzugreifen. Besonders gern nutzen sie dafür den Bezahldienst PayPal aus. Das

Landeskriminalamt (LKA) und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz informieren

über gängige Betrugsmaschen und geben Tipps, worauf Verbraucherinnen und

Verbraucher achten sollten.

Eine Verbraucherin berichtete von ihrem Erlebnis: „Hallo ich wurde auf

„kleinanzeigen“ betrogen! Ich wollte ein Stylingprodukt kaufen. Der Händler

wollte Zahlungen nur über Paypal. Also haben wir uns auf „Waren und

Dienstleistungen“ geeinigt. Das wurde mir aber irgendwie nicht angezeigte und

dann haben wir es über die Bezahlfunktion: „Freunde und Bekannte“ gemacht. Eine

Stunde später erhielt ich von „kleinanzeigen“ eine Mail, dass es sich um Betrug

handele – jetzt aber möchte Paypal trotz Falleröffnung und Erklärung, dass ich

alles bezahle.“

Ebenso schilderte uns ein Verbraucher: „Ich habe bei kleinanzeigen.de einen Kauf

getätigt und nach einer sehr unauffälligen Kommunikation per Paypal, allerdings

ohne Käuferschutz, gezahlt. Am gleichen Tag habe ich von kleinanzeigen.de eine

Mail erhalten mit dem Hinweis, dass das Verkäuferkonto vermutlich missbräuchlich

durch Dritte genutzt wurde. Auf meine Nachrichten hin wurde nicht mehr

geantwortet. Auch die Aufforderung, das Geld zurückzuzahlen, wurde nicht

befolgt. Die Ware wurde auch nicht geliefert.“

Das Problem: Bei dieser Bezahlmethode über „Freunde und Familie“ genießen die

Zahlenden keinen Käuferschutz. Dieser greift bei Paypal nur, wenn man Geld über

die Option „Für Waren und Dienstleistungen“ versendet.

Eine Verbraucherin inserierte einen Kaffeevollautomaten bei „kleinanzeigen“ zum

Verkauf. Eine vermeintliche Interessentin meldete sich und wollte die Zahlung

über die tatsächlich existente „kleinanzeigen“-Bezahlmethode „Sicher bezahlen“

abwickeln. Die Verkäuferin erhielt eine SMS, dass der Artikel bezahlt sei und

sie den Zahlungseingang über einen Link bestätigen müsse. Der Link führte auf

eine gefälschte Website, die der Originalseite sehr ähnlich sah. Dort gab sie

ihre Kreditkartendaten ein, um das Geld zu erhalten, löste damit aber eine

Abbuchung über mehrere hundert Euro aus.

Ebenso sind gefälschte Mails unterwegs, in denen sich Kriminelle den Namen

„kleinanzeigen.de“ zu eigen machen: Klicken Verbraucherinnen oder Verbraucher

die Links in den Mail-Nachrichten an, landen sie auf einer gefälschten Webseite.

Auf der sogenannten Phishing-Seite werden Daten für das Onlinebanking und oft

auch persönlichen Daten abgefragt. Farbgebung und Logos auf den nachgemachten

Seiten wirken echt und geben ein trügerisches Sicherheitsgefühl.

Hierzu berichtet uns ein Verbraucher: „Ich bin leider Opfer eines

Phishing-Betruges bei einer Transaktion in Höhe von 2.000 Euro geworden. Ich

dachte, die Mail sei von „kleinanzeigen.de“ selbst. Dieser Vorfall wurde von mir

unmittelbar bei meiner kartenausgebenden Sparkasse und bei der Polizei

angezeigt. Leider konnte der Sachverhalt bis heute nicht geklärt werden.“

Mit folgenden Tipps von LKA und Verbraucherzentrale können Betrüger im Netz

entlarvt werden:

Bei Online-Geschäften greift der Käuferschutz nur beim Punkt

„Waren und Dienstleistungen“. Wählt man „Freunde und Familie“,

um ein „kleinanzeigen“-Geschäft abzuwickeln, hat man im

Betrugsfall schlechte Karten.

Bei dem Bezahlsystem „sicher Bezahlen“ muss man nicht aktiv

werden oder einem Link folgen. Wir raten: Niemals auf Links in

SMS oder Mails klicken.

Seien Sie misstrauisch: Ist ein Angebot zu gut, um wahr zu sein,

ist es das wahrscheinlich auch.

Wählen Sie immer eine sichere Zahlungsmethode und lassen sich

niemals zu einer Überweisung in Vorkasse überreden.

„kleinanzeigen“ hat selbst einige hilfreiche Sicherheitstipps

zusammengestellt:

https://themen.kleinanzeigen.de/sicherheitshinweise/

Sollte es trotz aller Vorsicht zu einem Betrug gekommen sein, sollte man sich

auf jeden Fall an die zuständige Polizeidienststelle wenden und Strafanzeige

erstatten. Dies ist jederzeit auch über die Online-Wache der Polizei

Rheinland-Pfalz unter https://www.polizei.rlp.de/onlinewache möglich.

Ausführliche weitere Informationen finden Sie auf

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/onlineshopping und https://www.polizei-be

ratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/e-commerce/

Mainz – Rollerfahrer prallt bei Flucht gegen Zivilfahrzeug und greift Polizisten an

Mainz (ots) – Ein 24-jähriger Rollfahrer hat am Dienstagabend Polizisten

angegriffen, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Zur

Festnahme wurde ein Taser eingesetzt.

Der 24-Jährige war mit seinem Roller am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr in der

Kaiserstraße unterwegs, als er einer Zivilstreife wegen deutlich überhöhter

Geschwindigkeit auffiel und einer Kontrolle unterzogen werden sollte. An einer

roten Ampel wurde ihm daher die Kontrolle durch die uniformierten und deutlich

erkennbaren Polizisten eröffnet. Dies löste bei ihm jedoch eine sofortige Flucht

aus, woraufhin es beim Anfahren zu einer leichten Kollision zwischen den beiden

Fahrzeugen kommt, die zu seinem Sturz führen. Davon unbeeindruckt setzte er

jedoch seine Flucht zu Fuß fort und wurde durch die Polizisten kurz darauf im

Bereich der Christuskirche eingeholt. Dies wiederum löste bei ihm einen

Faustangriff gegen die Polizisten aus. Um diesen zu unterbinden und es zu keiner

körperlichen Auseinandersetzung kommen zu lassen, setzten die Polizisten einen

Taser ein, welcher den Täter kurzzeitig handlungsunfähig macht und er gefahrlos

gefesselt werden kann.

Er gibt selbst gegenüber den Polizisten an, unter dem Einfluss von Cannabis zu

stehen. Weiterhin werden bei ihm Hinweise gefunden, die auf einen Handel mit

Betäubungsmitteln hinweisen, auch ist er nicht der Eigentümer des Rollers oder

im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Aufgrund seiner Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln wird ihm eine Blutprobe entnommen. Um Verletzungen durch den

Sturz oder den Einsatz des Tasers auszuschließen wurde der Täter durch

Rettungsdienstkräfte untersucht und dabei lediglich leichte Prellungen

festgestellt. Der Roller wurde sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das

Straßenverkehrsgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Zeugenaufruf Falschfahrer auf der L419

Heidesheim (ots) – Am 16.07.2024 gegen 13:17 Uhr befährt der Mitteiler die A60

in Fahrtrichtung Hessen und fährt an der Anschlussstelle Finthen in Richtung

Saarstraße/Innenstadt ab. Nach der Autobahnabfahrt auf der L419, in der

langgezogenen Linkskurve kommt dem Mitteiler ein weißer VW Touran entgegen. Nur

durch ein Ausweichen kann der Mitteiler einen Zusammenstoß verhindern. Zeugen

die Angaben zum Fahrzeug, Kennzeichen oder der fahrzeugführenden Person machen

können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Heidesheim zu melden.