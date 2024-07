Zeugenaufruf nach VU-Flucht in Hagenstraße, nähe

Kaiser-Heinrich-Platz

Worms (ots) – Am 17.07.2024 parkte in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:45 Uhr ein

Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung der Hagenstraße

auf Höhe der Hausnummer 64 / Einmündung Kaiser-Heinrich-Platz. Bislang

unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen den vorderen Stoßfänger auf der

Fahrerseite des parkenden Pkw. Dieser wurde hierdurch massiv beschädigt. Der

Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder können Hinweise auf das Fahrzeug

oder den Fahrer geben, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei Worms

unter der 06241/852-0 oder per Mail an piworms@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein

Kavaliersdelikt ist; Es handelt sich um eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl

oder einer Körperverletzung. Dem flüchtigen Fahrer droht hierbei eine Geld- oder

Freiheitsstrafe, sowie der Führerscheinentzug. Auch kann er den

Versicherungsschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und den Fremdschaden

alleine begleichen müssen.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten zudem auf ihren Kosten sitzen. Einen

Zettel mit seinen Daten zu hinterlassen, reicht nicht aus.

Bedenken Sie: es könnte auch Ihr Auto treffen, helfen Sie uns deshalb,

Unfallopfern zu helfen und notieren Sie sich, wenn Sie Zeuge einer

Verkehrsunfallflucht werden, das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem

Handy. Melden Sie bitte jeden Unfall sofort der Polizei.

Person mit Socke verletzt

Eppelsheim (ots)

Am Mittwochmorgen, den 17.07.2024 gegen 10:15 Uhr kam es in der Wormser Straße in Eppelsheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Busfahrer des Schienenersatzverkehrs mitsamt Begleiter befuhren die Wormser Straße in Richtung Gundersheim. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw-Fahrers in einer verkehrsbedingten Engstelle musste der Busfahrer bis zum Stillstand abbremsen. Da der Pkw-Fahrer den bevorrechtigten Busfahrer nicht weiterfahren ließ, stieg der 52-jährige Begleiter aus, zeitgleich stieg der 63-jährige Pkw-Fahrer aus. Es kam zunächst zum Wortgefecht bis der 63-jährige mit einer Socke dem 52-jährigen gegen den Oberschenkel schlug. Die Besonderheit an der Socke lag darin, dass diese mit Kieselsteinen befüllt war. Nachdem der 52-jährige den Schlag abwehren konnte, schlug der 63-jährige mit seinem Ellenbogen ins Gesicht des 52-jährigen. Hierdurch erlitt er ein blaues, geschwollenes Auge. Anschließend setzte der 63-jährige seine Fahrt fort. Der 52-jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung und erstattete im Nachgang Anzeige bei der Polizei.

LKW-Fahrer flüchtig

Alzey (ots)

Am Mittwoch, den 17.07.2024 gegen 19:45 Uhr kam es in der Albiger Straße in Alzey zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein LKW-Fahrer flüchtete. Der unbekannte Fahrzeugführer des LKW mit Sattelauflieger befuhr die Albiger Straße in Richtung Schafhäuser Straße und streifte aufgrund zu geringem Sicherheitsabstandes einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Anhänger. Am Anhänger als auch am LKW entstand Sachschaden. Der LKW verlor offensichtlich mehrere Verschlüsse, die mutmaßlich von der Befestigungsvorrichtung der Plane stammen. Weitere Hinweise außer LKW mit Sattelauflieger liegen nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise zu o.g. Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06731 9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Traktorfahrer bei Unfall verletzt.

Gundersheim (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann befuhr am Sonntag den 14.07.2024 mit seinem Traktor gegen 13:40 Uhr einen parallel zur L386 verlaufenden Feldweg bei Gundersheim. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über den Traktor und geriet mit diesem in den Graben, wodurch das Fahrzeug umstürzte. Der Fahrer wurde dabei mit dem rechten Bein unter dem Traktor eingeklemmt, konnte jedoch glücklicherweise durch vorbeikommende Verkehrsteilnehmer befreit werden. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte er sich nur leichte Verletzungen zugezogen haben.

Einbruch in Tabakwarengeschäft

Alzey (ots)

Zu einem Einbruch in ein Tabakwarengeschäft am Rossmarkt in Alzey kam es in der Nacht von Sonntag 14.07.2024 auf Montag den 15.07.2024. Ein bislang unbekannter Täter schlug ein Loch in die Schaufensterscheibe des Geschäfts und entnahm anschließend Ware aus der Auslage, bevor er flüchtete. Zeugin die in der fraglichen Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.