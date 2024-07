Germersheim: Die Polizei-News

Dachstuhlbrand in Kandel

In der Nacht auf Donnerstag, den 18.07.2024 gegen 02:00 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrparteienhaus in der Saarstraße in Kandel.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Die betroffenen Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und werden von der Verbandsgemeinde Kandel vorübergehend anderweitig untergebracht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Brandursache ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen, hierzu hat die Staatsanwaltschaft Landau einen Sachverständigen beauftragt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau, unter der Rufnummer 06341-287-0, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter KILandau.K41@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Großflächiger Scheunenbrand in Hatzenbühl

Am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Scheunenbrand in der Luitpoldstraße in Hatzenbühl. Der Brand breitete sich zunächst auf benachbarte Grundstücke aus, bis er schließlich von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden konnte. Mehrere Bewohner mussten für die Dauer der Löscharbeiten ihre Häuser verlassen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 250.000 Euro. Die Brandursache ist gegenwärtig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kandel – versuchter Einbruchsdiebstahl

Am vergangenen Wochenende wurden im Bereich Floßgraben Gartenhütten und Bauwägen aufgebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei in Wörth bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07271 92210.

Mit 4 Promille Unfall verursacht

Am frühen Mittwochmorgen kurz von 1 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an einer Verkehrsinsel in Germersheim-Sondernheim. Ein 37-Jähriger aus Karlsdorf-Neuthard verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sowie Alkoholkonsums die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass es zum Unfall kam. Bei ihm konnte ein Atemalkoholwert von knapp über 4 Promille festgestellt werden. Das Fahrzeug war derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und somit abgeschleppt werden musste. Die Verkehrsinsel wurde ebenfalls beschädigt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Heckscheibe eingeschlagen

Am 16.07.2024 wurde in der Sandstraße in Germersheim an einem geparkten Pkw die Heckscheibe eingeschlagen. Von der Rückbank wurde ein Laptop entwendet, welcher dort gut einsehbar lag. Es wurde eine Spurensuche am Fahrzeug durchgeführt. Die Sachschadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Nackter Mann sorgt für Aufsehen

Am 15.07.2024 wurde durch gleich mehrere Zeugen ein entkleideter Mann in Bellheim gemeldet, welcher die Straßen entlanglaufen und schreien würde. Zudem würde dieser versuchen auf Autos zu klettern. Der 43-Jährige konnte in der Hauptstraße durch die Beamten angetroffen werden. Aufgrund seines psychischen Erregungszustandes musste er fixiert werden und wurde im Anschluss einer Fachklinik zugeführt. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Wörth – Pedelec-Fahrer übersieht parkendes Auto

Ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr gestern gegen 14.10h die Dorschbergstraße in Wörth. Wegen eines Schleifgeräusches an seinem Vorderrad beugte er sich während der Fahrt nach vorne, um die Ursache zu beheben. Dabei übersah er ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Trotz einer im letzten Moment durchgeführten Notbremsung, krachte der Radfahrer in die Heckscheibe des PKW, die dadurch beschädigt wurde. Er zog sich dabei Prellungen an Armen und im Gesicht zu. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Der Pedelec-Fahrer trug einen Fahrradhelm.