Landau: Die Polizei-News

PKW-Scheiben eingeschlagen – Zeugen gesucht

In der Nacht vom 16.07.2024 auf 17.07.2024 wurden durch unbekannte Täter bei einem Fahrzeug in der Wilhelm-Wüst-Straße in Landau die Scheiben eingeschlagen. Die Schadenshöhe beträgt circa 5000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Unfall mit Motorradfahrer

Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr am 15.07.2024, gegen 11:45 Uhr, die B272 von Hochstadt kommend in Fahrtrichtung A65. An der Einmündung zur K42 missachtete ein 32-jähriger PKW-Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit dem Kradfahrer. Dieser stürzte daraufhin und verletzte sich dabei leicht. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.