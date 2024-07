Sprengung eines Geldausgabeautomaten – 1.Nachtrag

Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.07.2024, https://s.rlp.de/FmeTx8T

Nachdem es am frühen Donnerstagmorgen (18.07.2024) zu einer Explosion an einem Geldausgabeautomaten in einer Filiale der VR Bank in der Hauptstraße in Freckenfeld kam, hat die Kriminalpolizei in Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatort wurde durch Experten des Landeskriminalamts auf Sprengstoffreste untersucht. Hiernach wurde die eingerichtete Absperrung gegen 10:00 Uhr aufgehoben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter nach der Sprengung mit einem dunklen BMW in Richtung französischer Grenze. Durch die Explosion wurden Geldautomat und das Gebäude beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Nach ersten Ermittlungen gelang es den Tätern nicht Bargeld zu erbeuten. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Nach Ruhestörung Widerstand geleistet

In der Nacht zum Donnerstag (18.07.2024), gegen 00:55 Uhr, waren Kräfte des kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) der Stadt Ludwigshafen zu einer Ruhestörung im Stadtteil Friesenheim gerufen worden. Der 52-jährige Verantwortliche verhielt sich verbal aggressiv gegenüber den KVD-Beamten und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Als er gefesselt werden sollte, leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens wurde er durch den Vollzugsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weder der 52-Jährige noch die KVD-Beamten wurden verletzt.

Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Am Mittwoch (17.07.2024), zwischen 19:20 und 20:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kropsburgstraße ein und entwendeten Bargeld aus einem Geldbeutel.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Mit Messer bedroht

Am Mittwoch (17.07.2024), gegen 16:00 Uhr, meldeten Zeugen, dass ein junger Mann im Zedtwitzpark Passanten mit einem Messer bedrohe. Vor Ort konnte eine 32-Jährige angetroffen werden die angab, dass ihr ebenfalls anwesender 14-jähriger Sohn Streit mit mehreren Jugendlichen habe und diese zur Rede stellen wollte. In der Nähe trafen Polizeikräfte einen 11-Jährigen an, der angab, dass er und weitere Freunde durch den 14-Jährigen mit einem Messer bedroht wurden und deshalb geflohen seien. Zeugen des Vorfalls bestätigten die Schilderung des 11-Jährigen. Als der 14-Jährige hiermit konfrontiert wurde, beleidigte er die Polizeikräfte lautstark und ergriff die Flucht. In der Rheingönheimer Straße konnte er eingeholt und fixiert werden. Auch das mutmaßlich durch den 14-Jährigen verwendete Messer konnte auf seinem Fluchtweg aufgefunden werden. Der Junge wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er sich beruhigte und an seine Mutter übergeben wurde.

Verkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Am Mittwoch (17.07.2024), gegen 11:00 Uhr, fuhr der Fahrer eines braunen VW entgegen der Fahrtrichtung an der Anschlussstelle Heinigstraße auf die B44 auf. Der Fahrer eines Krankenwagens erkannte dies und warnte den nachfolgenden Verkehr unter Nutzung von Blaulicht. Der Fahrer des VW bremste und kam vor dem Krankenwagen zum Stehen. Daraufhin fuhr er rückwärts auf der B44 und an der Anschlussstelle B37 entgegen der Fahrtrichtung auf die dortige Pylonbrücke auf. An der Baustelle der alten Hochstraße durchfuhr der Mann die Sperrung und entfernte sich durch den Baustellenbereich in Richtung Excelsior-Hotel.

Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Kleingartenanlage – Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag (16.07.2024), 21:00 Uhr und Mittwoch (17.07.2024), 19:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Gartenhaus in einer Parzelle einer Kleingartenanlage im Geranien Weg ein. Die genaue Schadenshöhe und das Diebesgut sind noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Polizei erwischt Autodiebe

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wollten am Dienstagabend (16.07.2024, 22:48 Uhr), einen Transporter auf einem Tankstellengelände in der Oppauer Straße entwenden. Zeugen beobachteten die Tat und verständigten die Polizei. Beide Jugendliche versuchten noch zu flüchten, wurden aber gefasst. Anschließend wurden sie zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo sie von Erziehungsberichtigen in Empfang genommen wurden. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen des besonders schweren Falls von Diebstahl verantworten.

Kontrollen in der nördlichen Innenstadt

Am Montag (15.07.2024), zwischen 15:00 und 22:00 Uhr, führten Polizeikräfte gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen (KVD) Kontrollen in Gastronomiebetrieben sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen im öffentlichen Raum in der nördlichen Innenstadt durch. Ziel der Kontrollmaßnahmen war insbesondere die Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.

Insgesamt wurden fünf Gaststätten kontrolliert. In zwei Fällen ergab sich der Anfangsverdacht des illegalen Glücksspiels gegen die Betreiber.

Des Weiteren wurden 59 Personen- und 42 Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Hierbei erfassten die Polizeikräfte drei Strafanzeigen wegen Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Waffengesetz und ahndeten zwölf Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Kräfte der städtischen Verkehrsüberwachung des Bereichs Straßenverkehr der Stadtverwaltung ahndeten darüber hinaus 131 Verkehrsordnungswidrigkeiten und ließen 11 Fahrzeuge abschleppen

Neben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Technik und Logistik eingesetzt.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Montag (15.07.2024), gegen 21:00 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Frankenthaler Straße einen 38-jährigen Autofahrer, nachdem er entgegen der erlaubten Fahrtrichtung gefahren war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain und THC. Der 38-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Am Montagabend (15.07.2024), gegen 23:00 Uhr, parkte ein 51-Jähriger sein Auto in der Dhauner Straße und beschädigte hierbei das geparkte Auto eines 24-Jährigen. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 24-Jährige bemerkte dies und informierte die Polizei. In der Zwischenzeit stellte er den 51-Jährigen zur Rede, welcher den Unfall abstritt und sein Fahrzeug noch vor Eintreffen der Polizei umparkte. Die Polizeikräfte stellten fest, dass der 51-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten.

Diebstahl von Grabschmuck – Zeugen gesucht

Zwischen Sonntagabend (14.07.2024), 18:00 Uhr, und Montagmorgen (15.07.2024), 09:00 Uhr, entwendeten und Unbekannte auf einem Friedhof in der Raschigstraße Grabschmuck von mehreren Gräbern. Der entstandene Schaden wird auf circa 80.000 Euro geschätzt.

Es werden nun Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Weiterhin werden Geschädigte, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Kabeldiebstahl – Zeugen gesucht

Zwischen Freitag (12.07.2024), 16:00 Uhr, und Montag (15.07.2024), 07:00 Uhr, entwendeten Unbekannte circa 50 Meter Kupferkabel von einer Baustelle auf der B37 (Höhe Dörrhorststraße). Der entstandene Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .