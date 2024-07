Vorfahrt missachtet

Schifferstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden kam es am Dienstagabend gegen 19:50 Uhr im Kreuzungsbereich Ostring/Klappengasse. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer missachtete hierbei die Vorfahrt einer 19-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus Schifferstadt. Durch den anschließenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der vermeintliche Unfallverursacher leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 1.200 Euro

Fahrradfahrer leicht verletzt – bleibt aber unbekannt

Altrip (ots)

Beim Abbiegen von der Berwartsteinstraße in den Ulmenweg holte eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Damscheid offenbar zu weit aus, so dass ein ihr entgegenkommender Fahrradfahrer, der den Ulmenweg befuhr, ausweichen musste und daraufhin stürzte. Nach einem kurzen Disput der beiden Verkehrsteilnehmer fotografierte der bisher unbekannte Fahrradfahrer das Kennzeichen der vermeintlichen Unfallverursacherin und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Derzeit ist lediglich bekannt, dass sich der Radfahrer leichte Verletzungen am Kopf zugezogen hat. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls und auch der möglicherweise verletzte Radfahrer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Zwei parkende Fahrzeuge beschädigt und dann geflüchtet

Altrip (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag, 16.07.2024, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Moltkestraße in Höhe der Hausnummer 1. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im genannten Zeitraum zwei dort geparkte Fahrzeuge und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers müsste Beschädigungen an der rechten als auch an der linken Fahrzeugseite aufweisen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Zwei Fahrradfahrer verletzt – zum Teil schwer

Böhl-Iggelheim (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am Dienstagmittag auf einem Fuß- und Radweg parallel zur L528 in Richtung Böhl. Hierbei stieß ein 64-jähriger Rennradfahrer aus Dannstadt-Schauernheim im Begegnungsverkehr mit einer entgegenkommenden 69-jährigen Radfahrerin aus Otterstadt zusammen. Bei dem anschließenden Sturz zogen sich beide Unfallbeteiligte zum Teil schwere Verletzungen zu, unter anderem einen Schienbeinbruch bei dem 64-jährigen Rennradfahrer. Nach dem Einsatz mehrerer Rettungsmittel, auch eines Rettungshubschraubers, wurden beide Unfallbeteiligten in Krankenhäuser in Ludwigshafen und Neustadt verbracht. Der genaue Unfallhergang muss ermittelt werden.

Brand in Wohnhaus

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag (16.07.2024), brannte es gegen 15:00 Uhr in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Burgstraße. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen des Anwesens verhindert werden. Nach ersten Ermittlungsergebnissen dürfte der Brand, bei dem niemand verletzte wurde, in der Küche aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen sein. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Harthausen- PKW nach Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss sichergestellt

Harthausen (ots)

Am Montag gegen 22:10 Uhr befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer die Hanhofer Straße von Hanhofen kommend und wollte nach rechts in die Straße Kohlplatte abbiegen. Hierbei konnte eine Polizeistreife den Fahrer beobachten, wie dieser auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in den Einmündungsbereich schlitterte und sich anschließend der Pkw um 180 Grad drehte. Zu einer Gefährdung oder einer Schädigung anderer Verkehrsteilnehmer ist es nicht gekommen. Bei einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Pkw der Marke Opel wurde mit dem Ziel der Verwertung präventiv sichergestellt.