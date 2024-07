Speyer- Einbruch in leerstehende Wohnung

Im Zeitraum vom 10.07.2024 gegen 14:00 Uhr und dem 15.07.2024 gegen 09:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine leerstehende Wohnung in der Straße Zum Schlangenwühl ein. Hierbei wurde die Balkontür aufgehebelt und die Örtlichkeit durch die Täter betreten. Da es sich um eine leerstehende Wohnung handelte, wurde entsprechend nichts entwendet. An der Balkontür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße Zum Schlangenwühl im genannten Zeitraum gemacht haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung mit Eisenstange

Am Mittwochabend, gegen 19:10 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz im Fliederweg eine körperliche Auseinandersetzung. Zunächst gerieten drei Männern im Alter von 34, 40 und 57 Jahren auf Grund finanzieller Leihgaben in einen verbalen Streit. Dieser gipfelte in diverse Bedrohungen und einer anschließenden Schlägerei. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung schlug der 57-Jährige mit einer Eisenstange auf den Kopf des 40-Jährigen ein. Dieser trug durch den Schlag lediglich leichte Verletzungen davon, sodass von einer medizinischen Versorgung abgesehen werden konnte. Durch die Polizei wurde die Eisenstange sowie ein aufgefundenes Messer sichergestellt. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Polizeiliche Bilanz des Speyerer Brezelfestes 2024

Im Zeitraum von Donnerstag, den 11.07.2024, bis Dienstag, den 16.07.2024, fand das diesjährige Speyerer Brezelfest statt. Die Polizei Speyer zeigte mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik an allen Tagen dauerhafte Präsenz auf dem Festgelände. Aus polizeilicher Sicht lässt sich eine positive Bilanz der Festtage ziehen. Bei gutem Besucheraufkommen, vor allem in den Abendstunden, konnte an allen Tagen ein überwiegend ruhiger Festverlauf festgestellt werden.

In den sechs Tagen musste die Polizei insgesamt sechs Strafanzeigen wegen Körperverletzungen aufnehmen und drei Streitigkeiten schlichten. Im Festverlauf erteilten Polizeibeamte sechs Platzverweise und nahmen zwei Personen in Gewahrsam. Es wurden sechs Diebstahlsdelikte und drei sexuelle Belästigungen beanzeigt. Zudem wurde die Polizei zu jeweils einer hilflosen und einer randalierenden Person gerufen. Im Zusammenhang mit dem Fest ereigneten sich außerdem zwei Verkehrsunfälle. Drei Fundsachen wurden entgegengenommen und an die Eigentümer oder das Fundbüro weitergegeben.

Gemeinsam mit der Stadt Speyer wurden am Freitagabend Jugendschutzkontrollen durchgeführt und die erlassene Allgemeinverfügung überwacht. Hierbei konnten zahlreiche Verstöße gegen das Glasflaschenverbot geahndet und drei Mal Tabakwaren bei Minderjährigen festgestellt werden.

Verkehrsunfall mit Roller

Am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Rollerfahrer die Geibstraße in Fahrtrichtung Am Technik Museum. Auf Höhe des Festplatzes musste der 18-Jährige verkehrsbedingt abbremsen und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der junge Mann stürzte und wurde leicht verletzt. Der Roller verlor durch den Sturz Betriebsstoffe, was durch die Feuerwehr Speyer bereinigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht vom Montag gegen 23:45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Pkw den Postplatz. Unter anderem auf Grund der regennassen Fahrbahn verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einer Laterne. Bei dem 34-Jährigen konnte im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Am Unfallfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, die Laterne blieb augenscheinlich unbeschädigt.