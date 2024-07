Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Nach verbalem Streit zu Boden geschlagen

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwochnachmittag, 17.07.24, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Marktstraße zwischen zwei Männern aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern zunächst zu einem verbalen Streit. Im Verlauf des Streits wurde der 39-Jährige durch den Kontrahenten von einem Schlag getroffen und ging zu Boden.

Der Täter flüchtete mit dem Fahrrad, konnte aber ermittelt werden.

Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Ob sich die beiden Männer kennen und der Grund des Streits ist bislang nicht bekannt.

BAB65/ Edesheim – Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer an der Raststätte

BAB65/ Edesheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf dem Gelände der Raststätte entlang der BAB65 kam es am Mittwoch, den 17.07.2024. Gegen 15:15 Uhr übersah eine 44-jährige PKW-Fahrerin einen von rechts kommenden Motorradfahrer. Beide wollten gerade wieder auf die Autobahn auffahren, als sich deren Fahrlinien kreuzten. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer bis auf den Beschleunigungsstreifen geschleudert. Glücklicherweise verletzte sich der 66-Jährige nur leicht, musste aber dennoch in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Edenkoben – Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Edenkoben (ots)

Am gestrigen Mittwoch (17.07.2024, 17:43 Uhr) ereignete sich in der Weinstraße in Edenkoben ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten PKW. Anschließend entfernte er sich von Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge konnte jedoch das Kennzeichen des Flüchtigen ablesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Barbelroth – L544 (ots)

Am Mittwoch, den 17.07.2024, fiel gegen 20:40 Uhr ein 52-jähriger Autofahrer aus Landau, auf der L544 zwischen Kleinsteinfeld und Barbelroth durch seine auffällige Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich ein Alkoholwert von fast 2 Promille als ursächlich für seine Fahrweise heraus. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben.

Einbruch in Gaststätte und Tennisheim – Zeugen gesucht

Steinfeld (ots)

Am Dienstagabend (16.07.24) zwischen 23:30 Uhr und 23:45 Uhr brachen Unbekannte in eine Gaststätte und ein danebenliegendes Tennisheim in der Bahnhofstraße ein. In der Gaststätte wurde Bargeld gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe kann zum Berichtszeitpunkt noch nicht beziffert werden. Haben Sie in der Nacht auf Montag etwas Verdächtiges in der Nähe der beiden Objekte beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter Telefonnummer 06343 9334-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Hilferufe aus Fahrzeug

Ludwigshafen (ots)

Derzeit sucht die Polizei mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers im Bereich Edesheim nach einem verdächtigen Fahrzeug. Eine Zeugin hörte gegen 18:00 Uhr Hilferufe aus einem dunklen Transporter. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rhodt unter Rietburg – Linienbus streift Hauswand

Rhodt unter Rietburg (ots)

Am 16.07.2024, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Weinstraße in Rhodt zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 51-jährige Fahrer eines Linienbusses in einer Engstelle zu weit nach rechts fuhr und die Fassade eines Wohnhauses streifte. Die Fahrgäste wurden glücklicherweise nicht verletzt. Am Haus entstand Sachschaden in Höhe ca. 1500EUR.

Edenkoben – Im Krankenhaus…

Edenkoben (ots)

…endete der Urlaub für einen 80-jährigen Pedelec-Fahrer und seine 78-jährige Ehefrau, die ebenfalls mit einem Pedelec unterwegs war. Das Ehepaar aus NRW befuhr am 16.07.2024, gegen 12:45 Uhr, den Woogweg in Edenkoben. Dort kam der Urlauber aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Seine hinzueilende Ehefrau wollte ihm helfen und fuhr dazu auf den angrenzenden Grünstreifen. Dabei übersah sie jedoch einen Stein, verlor die Kontrolle und stürzte ebenfalls von ihrem Fahrrad. Der 80-Jährige zog sich durch den Sturz eine Platzwunde am Kopf zu, seine Ehefrau klagte ebenfalls über Schmerzen. Einen Fahrradhelm trugen beide nicht. Anschließend wurden sie gemeinsam zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Obwohl es keine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Fahrradhelmes gibt: Investieren Sie in Ihre Sicherheit und tragen Sie deshalb immer einen Fahrradhelm! Denn Fahrradhelme retten Leben!

Edenkoben – 2 Fahrer unter Drogeneinfluss

Edenkoben (ots)

Gleich zwei Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen haben, konnten am Montag durch die Polizei kontrolliert werden.

Ein 45 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Maikammer wurde gegen 15:50 Uhr durch eine Streife in der Edenkobener Staatsstraße auf dem seinem E-Scooter kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle waren Auffälligkeiten erkennbar, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Darauf angesprochen, räumte der Mann ein, zuvor Marihuana und Amphetamin konsumiert zu haben. Zudem konnte bei der Durchsuchung noch eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen. Ihn erwarten nun gleich zwei Strafverfahren.

Gegen 21:15 Uhr wurde dann ein 19-jähriger Fahranfänger ebenfalls in der Staatsstraße kontrolliert. Auch hier konnte der Verdacht des Betäubungsmittelkonsums gewonnen werden. Der Urintest verlief positiv auf THC. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Über eine größere Schlägerei zwischen mehreren Personen wurde die Polizei am gestrigen Abend, 15.07.24, gegen 21:20 Uhr informiert. In der Schlossstraße soll es zwischen mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Beim Eintreffen von mehreren Streifenwagen war die Auseinandersetzung nicht mehr im Gange. Nach den bisherigen Ermittlungen wurden bei einer Auseinandersetzung 5 Beteiligte im Alter zwischen 17 und 61 Jahren leichtverletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Der Grund der Auseinandersetzung muss noch ermittelt werden.