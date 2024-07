Fremder Mann in Wohnung

Kaiserslautern (ots) – Der Schreck dürfte bei einer 26-jährigen Stadtbewohnerin

noch tief sitzen. Als sie am frühen Donnerstagmorgen wach wurde, traute sie

ihren Augen kaum. Auf dem Sofa im Wohnzimmer saß ein für die Frau völlig fremder

Mann. Eine verständigte Polizeistreife traf den Eindringling wenig später hinter

dem Mehrfamilienhaus an und kontrollierte ihn. Nach seinen Angaben wollte der

ebenfalls 26-Jährige seinen Bruder besuchen. Der hätte zuvor in der Wohnung

gewohnt. Der Mann kam einem durch die Beamten ausgesprochenen Platzverweis nach.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. Wie es

dem mutmaßlichen Täter gelang die Wohnung zu betreten, ist Gegenstand der

Ermittlungen. |kfa

Handfeste Auseinandersetzung in einer Baustelle

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es im südlichen Stadtgebiet zu

einem Streit zwischen einem Paketfahrer und einem Bauarbeiter. Als der Bote in

die Baustelle einfuhr und an einem dort stehenden Bagger nicht vorbeikam, stieg

der unbekannte Mann aus und machte seinem Ärger lautstark Luft. Doch hierbei

blieb es nicht. Bei einem anschließenden Gerangel schlug der Paketzusteller dem

31-jährigen Baggerfahrer auf den Arm und griff ihm ins Gesicht. Hierbei wurde

der Arbeiter leicht verletzt. Im Anschluss setzte sich der Angreifer wieder in

seinen Transporter und fuhr davon. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |kfa

Briefumschlag mit Geld aus Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Auf einem Parkplatz kam es im Laufe des Mittwochs zu

einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Wie die Besitzerin des Wagens mitteilte,

stand das Auto zwischen 11 und 19 Uhr auf einer Stellfläche in Höhe der Pariser

Straße 208. Bei der Rückkehr an ihr Gefährt stellte die 58-Jährige fest, dass

eine Seitenscheibe eingeschlagen war. Aus dem Inneren fehlte ein Briefumschlag

mit Geld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat

etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Langfinger

machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620

entgegen. |kfa

Mit Pfefferspray besprüht

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagabend kam es in der Burgstraße zu einem Streit

zwischen zwei Personen, der in einer gegenseitigen Körperverletzung endete. Laut

Mitteilung sprach ein 18-Jähriger mehrmals eine 20-jährige Frau an. Diese fühlte

sich belästigt und sprühte dem Mann Pfefferspray ins Gesicht. Der Mann entriss

ihr daraufhin das Abwehrspray und setzte es gegen die 20-Jährige ein. Zudem

schlug er der Frau ins Gesicht. Beide Personen wurden bei dem Vorfall leicht

verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |kfa

Fahrer flüchtet vor der Polizei

Waldmohr (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am frühen Mittwochmorgen sollte ein VW

Passat in der Bahnhofstraße kontrolliert werden. Anstatt dem Anhaltesignal zu

folgen, gab der Fahrer Gas und versuchte vor der Polizeistreife zu fliehen. Die

Beamten folgten dem VW. Die Fluchtstrecke führte ins benachbarte Saarland und

von dort zurück nach Käshofen und schließlich nach Mörsbach. Dort gelang es den

eingesetzten Kräften den Wagen zu stoppen. Doch hier war die Flucht noch nicht

beendet. Die drei Fahrzeuginsassen des VW versuchten nun zu Fuß zu flüchten. Die

Polizeibeamten konnten die drei Männer einholen und vorübergehend festnehmen.

Der 21-jährige Fahrer zeigte bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten.

Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Während der

Verfolgungsfahrt wurde der Passat sowie ein Streifenwagen beschädigt. Wie bisher

bekannt ist, war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem

passten die Nummernschilder nicht zu dem verwendeten Pkw. Die Polizei leitete

entsprechende Strafverfahren gegen den jungen Mann ein. Die Ermittlungen dauern

an. |kfa

Randalierer schlägt Scheiben ein

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Mittwochmorgen erreichte die Polizei ein Notruf

aus der Innenstadt. Eine Augenzeugin teilte den Beamten mit, dass ein Mann am

Stiftsplatz mehrere Fenster eingeschlagen hätte. Eine Polizeistreife traf einen

45-Jährigen im Hof der Stiftskirche an und kontrollierte ihn. Da sich der

Randalierer in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachte ein

Rettungswagen den Mann in ein Krankenhaus. Wegen der Beschädigung von mehreren

Fenstern an einem Gebäude der Kirchengemeinde sowie der Zerstörung eines

Lampenschirms an einem Parkhaus wird gegen den 45-Jährigen wegen des Verdachts

der Sachbeschädigung ermittelt. |kfa

Wer hat den Audi beschädigt?

Sankt Julian (ots) – Unfallverursacher kümmert sich nicht um Schaden. Am

Montagabend stellte der Eigentümer seinen PKW in der Hochstraße zum Parken ab.

Am Dienstag bemerkte er dann kurz nach Mittag, dass sein Fahrzeug an der

vorderen Stoßstange frische Unfallbeschädigungen hatte. Offensichtlich stieß der

unbekannte Verursacher beim Ein oder Ausparken gegen den geparkten Audi.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter

der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Geld aus geparkten Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Langfinger machten sich in der Nacht zu Mittwoch an einem

Pkw in der Vogelwoogstraße zu schaffen. Nach Angaben des 24-jährigen Besitzers

stand der Wagen von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 1 Uhr, auf dem Parkplatz vom

Vogelwoog. Als der Mann an sein Auto zurückkam, war eine Seitenscheibe

eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. Als Beute strichen die unbekannten

Täter einen vierstelligen Geldbetrag ein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen

des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der

Kriminalpolizei zu melden. |kfa

Altkleidercontainer aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte machten sich am Montagnachmittag im Stadtteil

Einsiedlerhof an einem Kleidercontainer zu schaffen. Gegen 16:30 Uhr meldeten

Anwohner der Weilerbacher Straße, dass überall rund um den Container Kleider

verstreut liegen würden. Wie es den Tätern gelang, sich Zugang zu dem Behältnis

zu verschaffen sowie ob überhaupt Kleidungsstücke gestohlen wurden, ist derzeit

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die etwas Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250

bei der Polizei zu melden. |kfa

Kontrollen der Fahrradstreife

Kaiserslautern (ots) – Die Fahrradstreife der Polizei war am Dienstag wieder im

Stadtgebiet unterwegs. Gerade im Bereich der Fußgängerzone überwachten die

Beamten das Radfahr- und Durchfahrtsverbot. Es konnten 18 Verkehrsteilnehmer,

die entweder mit dem Auto, dem E-Scooter oder dem Fahrrad unterwegs waren,

angehalten und kontrolliert werden. Bei allen wurde ein entsprechendes

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |kfa

Seniorin geht Betrügern auf den Leim

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Betrüger haben am Montagnachmittag

einer Seniorin übel mitgespielt. Laut den Angaben der Frau wurde sie von einer

unbekannten Person angerufen, die ihr mitteilte, dass ihre Tochter angeblich

einen tödlichen Autounfall verursacht habe und nun eine Kaution fällig sei. Die

Rentnerin übergab daraufhin einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Im Gespräch

mit Familienmitgliedern bemerkte die Frau den Betrug und sie erstatte Anzeige

bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. |kfa