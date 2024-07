Bretten – Mann mutmaßlich getötet – Kriminalpolizei ermittelt

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagvormittag gegen 10:00 Uhr wurde ein Mann in einer

Arbeiterunterkunft in der Ruiter Straße in Bretten tot aufgefunden. Die

Identität des mutmaßlich Getöteten steht derzeit noch nicht zweifelsfrei fest.

Nach dem derzeitigen Stand muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. Das

Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Philippsburg – Gartenhütte abgebrannt

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochabend geriet auf einem Gartengrundstück in

Philippsburg eine Gartenhütte aus noch unbekannten Gründen in Brand. Mehrere

Passanten bemerkten gegen 22.00 Uhr die brennende Gartenhütte im Bereich des

Gewann Kleinfeld und verständigten Polizei und Feuerwehr. Die Hütte brannte

vollständig nieder. Nach dem derzeitigen Stand kamen bei dem Brand keine

Personen zu Schaden. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit noch nicht

vor. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Einschätzungen in einem hohen

fünfstelligen Eurobetrag befinden.

Karlsruhe – Autofahrer entfernt sich unerlaubt nach Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochabend ereignete sich in der Karlsruher Innenstadt

ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht bei welchem ein Fußgänger

verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 23:25 Uhr ein weißer BMW im Zentralhof in

Richtung Waldstraße. In gleicher Richtung war zu diesem Zeitpunkt ein

20-jähriger Fußgänger unterwegs, welcher aus ungeklärter Ursache zu Boden

stürzte. In der Folge fuhr der BMW-Fahrer offenbar über einen Arm des

Fußgängers. Im Anschluss stoppte der unbekannte Autofahrer sein Fahrzeug und

sprach mit dem verletzten 20-Jährigen. Kurz darauf fuhr er, ohne seinen

Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, davon. Der glücklicher Weise wohl

nur leicht verletzte Fußgänger beschreibt den Pkw und den Fahrer wie folgt:

Es soll sich wohl um einen weißen 4er BMW Coupe mit getönten Scheiben handeln.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 195cm groß und sehr schlank

gewesen sein. Der Mann soll schwarze nach hinten gekämmte Haare getragen haben

und eine braunen Teint haben. Zum Unfallzeitpunkt trug er offenbar einen

Trainingsanzug.

Zeugen und der unbekannte Autofahrer werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei

Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Unklarer Unfallhergang mit mehreren Verletzten auf der A5 – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der

Bundesautobahn 5 zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd sind in der Nacht zum

Mittwoch fünf Personen leicht verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge, fuhr gegen 00.40 Uhr ein Sattelzug zunächst

auf dem rechten von drei Fahrstreifen in nördlicher Richtung. Laut Aussage von

Unfallbeteiligten soll der 30-jährige Fahrer des ungarischen Lkw in einer

langgezogenen Linkskurve wohl unerwartet für den nachfolgenden Verkehr auf die

mittlere Fahrspur gewechselt sein. Hierdurch musste offensichtlich eine

21-jährige Fahrerin eines mit fünf Personen besetzten Mazda auf die linke Spur

ausweichen. Hierbei kollidierte sie mit einem herannahenden Peugeot. Infolge des

Aufpralls schleuderte der Peugeot über alle Fahrstreifen, überschlug sich und

blieb auf dem Dach liegen. Der 36-jährige Fahrer wurde glücklicherweise nur

leicht verletzt. Der Mazda wurde nach dem ersten Aufprall gegen den Sattelzug

geschleudert. Vier Insassen erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten

wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, die sie nach wenigen Stunden

wieder verlassen konnten.

Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen

zufolge auf etwa 60.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten

musste der Verkehr einspurig am Unfallort vorbeigeleitet werden. Es bildete sich

zeitweise ein Rückstau von etwa zwei Kilometern. Gegen 05:30 Uhr konnten alle

Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zur Unfallursache sucht die Polizei nun nach

weiteren Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet diese sich unter der

0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Mutmaßlicher Dieb gefasst – Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 34 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Mittwoch in Ettlingen vorläufig

festgenommen, da er im dringenden Verdacht steht, in zurückliegender Zeit

mehrere Diebstähle aus abgestellten Fahrzeugen und einem Eiscafé begangen zu

haben.

Nach bisherigem Ermittlungsstand traf eine Polizeistreife am Dienstag gegen

23:50 Uhr in der Rheinstraße auf einen verdächtig wirkenden Mann. Im Rahmen der

anschließenden Personenkontrolle fiel den Beamten das nervöse Verhalten des

Mannes auf. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen fanden die

Polizisten mehrere gestohlene Kreditkarten, die wohl aus vorangegangenen

Diebstählen stammen. Die Ermittler prüfen auch, ob der 34-Jährige für mehrere

Pkw-Aufbrüche in jüngster Vergangenheit in Ettlingen und Umgebung verantwortlich

ist.

Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch dem

Haftrichter vorgeführt.

Karlsruhe – Haftbefehle nach schwerem Raub – Zwei Jugendliche in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei 17 und 16 Jahre alte Jugendliche stehen im Verdacht, vor knapp zwei Wochen

einen 16-Jährigen im Karlsruher Schlossgarten bedroht, getreten und unter

Vorhalt eines Messers Bargeld gefordert zu haben. Die Tat wurde erst im

Nachhinein bei der Polizei angezeigt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich der Geschädigte am 04. Juli 2024

gegen 17:30 Uhr zunächst an einem Treffpunkt im Bereich des Marktplatzes auf, an

dem er sich mit zwei männlichen und zwei weiblichen Jugendlichen verabredet

hatte. Wohl aufgrund einer vorherigen Streitigkeit soll die vierköpfige

Personengruppe den Geschädigten dazu gedrängt haben, ihnen in den Schlossgarten

zu folgen. Dort soll der 17 Jahre alte Tatverdächtige den jungen Mann mit dem

Tode bedroht und ihn unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld und

Kleidungsgegenständen aufgefordert haben. Im weiteren Verlauf soll der

16-Jährige nach Entgegennahme eines Bargeldbetrags in Höhe von 90,00 Euro

mehrfach auf den Geschädigten eingetreten haben, wodurch dieser Verletzungen im

Gesicht und am Oberkörper erlitt. Die Tat soll von einer weiblichen Person aus

der Gruppe gefilmt und über einen Messengerdienst weiterverbreitet worden sein.

Im Zuge der beim Haus des Jugendrechts geführten Ermittlungen erhärtete sich der

Tatverdacht gegen die beiden festgenommenen Jugendlichen. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft wurden in der Folge Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere

Wohnungen in Karlsruhe sowie Haftbefehle gegen die beiden mutmaßlichen

Haupttäter erwirkt, welche am Montag vollstreckt wurden. Gegen alle vier

Beteiligten wird unter anderem wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen

schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Bei den Einsatz- und Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Ermittler mutmaßliche

Tat- und Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Raub von Fahrzeug

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Dienstag wurde ein Mann nach ersten

Erkenntnissen offenbar Opfer einer Raubstraftat. Bislang Unbekannte raubten wohl

einen Kleintransporter und ließen den Mann mittellos zurück.

Gegen 0:30 Uhr wurde eine Autofahrerin auf einen Mann am Fahrbahnrand der K9652

aufmerksam und informierte die Polizei. Einer hinzugeeilten Polizeistreife

erzählte der 29-Jährige, dass er gerade auf dem Weg von Spanien nach Polen war,

als ihn zwei unbekannte Männer auf seiner Fahrt anhielten. Im weiteren Verlauf

fesselten die Unbekannten den Mann offenbar und ließen ihn anschließend an der

Südtangente aussteigen. In der Folge fuhren die Männer wohl mit dem Fahrzeug in

unbekannte Richtung davon. Bei dem Kleintransporter soll es sich um einen weißen

Ford Transit mit polnischer Zulassung handeln.

Zeugen die in der Zeit von Montag, den 15.07.2024, zwischen 22:00 Uhr und

Dienstag, den 16.07.2024, 00:30 Uhr im Bereich der Südtangente bzw. im Bereich

der Fautenbruchstraße Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem genannten Fahrzeug

gemacht haben, werden gebeten sich unter der 0721 666-5555 mit dem

Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Hagsfeld sucht

die Polizei Zeugen, welche Kontakt mit dem verunfallten Fahrer hatten.

Gegen 15:50 Uhr fuhr ein 32-jähriger Autofahrer auf der Straße am Rutschgraben

in Fahrtrichtung Brückenstraße. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt kam der

32-Jährige offenbar alleinbeteiligt in einer langgezogenen Rechtskurve von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug. In

Folge des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug auf einen davorstehenden Pkw

aufgeschoben. Der Unfallverursacher überschlug sich aufgrund der Wucht des

Aufpralls mit seinem VW und kollidierte erneut mit einem auf der anderen

Straßenseite geparkten Pkw. Bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungskräften

kamen dem zum Glück nur leicht verletzten 32-Jährigen bislang unbekannte

Personen zur Hilfe. Nach derzeitigem Stand beläuft sich die Schadenssumme auf

etwa 80.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Ersthelfern und bittet diese sich

unter der Rufnummer 0721 944840 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagmorgen ereignete sich im Karlsruher Stadtteil

Oberreut ein Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer, bei welchem der

Zweiradfahrer verletzt wurde. Gegen 05:20 Uhr fuhr ein 39-jähriger Radfahrer auf

der Eugen-Geck-Straße und versuchte offenbar an der Einmündung zur

Rudolf-Breitscheid-Straße auf diese abzubiegen. An der benannten Einmündung kam

dem Fahrradfahrer ein Pkw entgegen und kollidierte mit dem Radfahrer. Dieser

wurde durch die Kollision verletzt und zur weiteren Überprüfung in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Autofahrer wurde nach

derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa

1.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und

bittet diese sich unter der 0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in

Verbindung zu setzen.