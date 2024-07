Mannheim: Zwei beschädigte Fahrzeuge nach Vorfahrtsmissachtung

Mannheim (ots) – Am Dienstag gegen 15:15 Uhr fuhr eine 23-jährige Mazda-Fahrerin

die Kolpingstraße entlang. Als sie im Weiteren nach links in die Mollstraße

einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden

48-jährigen Ford-Fahrers. Der 48-Jährige leitete sofort eine Gefahrenbremsung

ein und verhinderte so einen Zusammenstoß mit dem Mazda. Ein nachfolgender

43-jähriger Roller-Fahrer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig auf den

Bremsvorgang reagieren und fuhr dem Ford hinten auf. Der Roller-Fahrer sowie

seine 40-jährige Sozia stürzten zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Die 40-Jährige wurde zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht. An dem Mazda entstand kein Sachschaden, wohingegen an dem Ford sowie

dem Roller ein Gesamtschaden von ca. 1.500 Euro entstand.

Mannheim: Großer Tag der offenen Tür und Kindertag beim Polizeipräsidium Mannheim

Mannheim (ots) – Am Sonntag, den 08. September, feiert die Polizei Mannheim ihr

10-jähriges Bestehen. Aufgrund der landesweiten Strukturreform wurde das „neue“

Polizeipräsidium geschaffen, welches seitdem jeden Tag für die Sicherheit von

rund einer Million Menschen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis

sorgt. Auf dem Polizeigelände der Hochuferstraße 54-56 in Mannheim erwartet Sie

daher zwischen 11 und 18 Uhr ein aufregendes Programm. Neben Vorführungen der

Polizeihunde, einer inszenierten Unfallaufnahme sowie einer Fahrzeugausstellung

mit Wasserwerfer, Streifenfahrzeugen, Polizeimotorrad und weiteren

Spezialfahrzeugen, dürfen sich insbesondere Kinder und Jugendliche auf einen

spannenden Tag mit vielen Attraktionen und Mitmachstationen freuen. Gemeinsam

mit der Kreisverkehrswacht Mannheim e. V. und deren großzügiger Unterstützung

bietet das Team der Jugendverkehrsschule Mannheim verschiedene

Geschicklichkeitsparcours für Groß und Klein (Pedelec-, Fahrrad-, Kettcar- und

Bobbycarparcours) an. In der Fotobox können tolle Bilder in Uniformteilen

gemacht werden. Darüber hinaus wird mit echten Ermittlerinnen und Ermittlern

nach einem Räuber auf dem Gelände gefahndet oder nach Spuren am Kindertatort

gesucht. Die Kleinsten unter den Polizeibegeisterten dürfen sich auf ein

besonderes Kinderschminken freuen. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle

informiert Erwachsene, Eltern, Seniorinnen und Senioren über aktuelle

Kriminalitätsphänomene wie falsche Polizeibeamte, Trickdiebstähle oder

Schockanrufe. Weiter gibt es zahlreiche Expertentipps und Hinweise an einem

Infostand der Verkehrsprävention zur Wahl des richtigen Kindersitzes oder

Fahrradhelms.

Im täglichen Dienst ist die Polizeiarbeit geprägt durch die besondere

Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Organisationen. Deshalb wird neben der

Polizei auch das DRK mit einer Teddybärenklinik und einer Hüpfburg den Tag

bereichern. Wer gute Nerven hat, darf am heißen Draht der RNV sein Können

beweisen. Ein Luftballonkünstler zaubert den kleinen Besuchern auf Wunsch die

verschiedensten Kunstwerke. Die „Busschule“ klärt über das richtige Verhalten am

und im Bus auf und der „Round Table e. V.“ veranschaulicht mit Hilfe eines

Sattelschleppers eindrucksvoll die große Gefahr des sogenannten „toten Winkels“.

Am „brennenden Haus“ sucht die Mannheimer Jugendfeuerwehr am gesamten

Veranstaltungstag Unterstützung bei verschiedensten Löschübungen. In einem

abgesperrten Areal dürfen Blaulichtfans außerdem unterschiedliche ferngesteuerte

Einsatzfahrzeuge Probe fahren.

Für das leibliche Wohl sorgt ein externes Catering, welches verschiedene Speisen

und Getränke anbietet. Das Polizeimusikorchester Mannheim umrahmt den Tag

musikalisch.

Bitte beachten Sie, dass unmittelbar am Gelände keine Parkplätze für

Besucherinnen und Besucher zur Verfügung stehen. Auf einem nahegelegenen

Supermarkt-Parkplatz (Adresse: Boveristraße 50, 68309 Mannheim) kann geparkt

werden. Eine Beschilderung zum Polizeigelände, welches von dort zu Fuß schnell

zu erreichen ist, wird entsprechend angebracht. Eine Anreise über öffentliche

Verkehrsmittel (Ausstieg an der Haltestelle Landwehrstraße) wird empfohlen.

Wir freuen uns Sie am 8. September begrüßen zu dürfen!

Hinweis: Der alljährliche Kindertag, welcher an der Jugendverkehrsschule

Mannheim stattfindet, ist im Tag der offenen Tür des Polizeipräsidiums Mannheim

integriert und findet dieses Jahr nicht gesondert statt. Im Folgejahr 2025 wird

dieser wieder wie gewohnt auf dem Gelände der Oskar-von-Miller-Straße

durchgeführt.

Mannheim: LKW-Fahrer übersieht Auto – zwei Personen verletzt

Mannheim (ots) – Am Montag fuhr ein 41-jähriger mit einem LKW und dazugehörigem

Anhänger auf der Konrad-Adenauer-Brücke von Mannheim nach Ludwigshafen. Aufgrund

einer Baustelle wechselte der Fahrer um kurz vor 8 Uhr von der linken Spur auf

die rechte. Dabei übersah er einen dort auf gleicher Höhe fahrenden Mini und es

kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Infolgedessen kam der Mini ins Trudeln

und wurde vor die Front des LKW geschoben. Die beiden Fahrer verletzten sich

durch den Unfall leicht. Für die Zeit der Unfallaufnahme mussten beiden

Fahrstreifen in Richtung Ludwigshafen kurzzeitig gesperrt werden. Der Verkehr

konnte über den Gleisbereich der Straßenbahn in der Fahrbahnmitte geleitet

werden. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 5.500 Euro geschätzt. Um kurz nach

08:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Das Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Mannheim: Geparkten PKW gestreift und weggefahren – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwischen Montagabend, 22:30 Uhr und Dienstagmorgen, 10:05 Uhr

streifte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Schanzenstraße

geparkten BMW. Ersten Ermittlungen zu Folge fuhr der Unbekannte zu weit rechts

und touchierte zunächst den Außenspiegel des Fahrzeuges. Danach bog der

Flüchtige vermutlich in die Dalbergstraße ab und beschädigte hierbei noch die

Stoßstange des BMWs. Im Anschluss fuhr der Unfallfahrer von der Örtlichkeit

davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Mannheim: Hoher Diebstahlschaden nach Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit von Samstag, 14:00 Uhr, bis Montag, 08:30 Uhr,

hebelten bisher unbekannte Täter die Tür eines Kiosks im innerstädtischen

Quadrat L 8 auf und gelangten so in das Innere. Dort entwendeten die Unbekannten

sämtliche Tabakwaren, hochwertige Spirituosen, Süßigkeiten sowie Bargeld im

niedrigen dreistelligen Bereich. Da es sich bei dem Kioskgeschäft außerdem um

eine Paketstation handelte, öffneten die Täter mehrere Pakete und nahmen hieraus

verschiedene Waren an sich. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen

fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Tel.: 0621 /

174-3310, entgegen.

Mannheim: Auto zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Montag zerkratzte eine bislang unbekannte Täterschaft einen

in der Donarstraße geparkten Skoda. Der Tatzeitraum kann auf die Spanne zwischen

17 Uhr und 18 Uhr eingeschränkt werden. Die Beschädigung, welche sich über die

gesamte rechte Seite des Autos zieht, wurde mutmaßlich mit einem spitzen

Gegenstand verursacht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht

abgeschätzt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernahm die weiteren

Ermittlungen hinsichtlich der Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621-1258-0 zu melden.