Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fast 100.000 Euro Schaden bei Unfall

Ilvesheim (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch gegen 9 Uhr in der

Brückenstraße entstand ein Sachschaden in Höhe von fast 100.000 Euro. Ein

65-jähriger Linienbusfahrer erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender

36-jähriger Citroen-Fahrer verkehrsbedingt stoppen musste und kollidierte mit

dessen Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 17-jährige Beifahrerin des

Citroens leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der

Citroen wurde auf zwei weitere wartenden Autos, einen Mercedes und ebenfalls ein

Citroen, aufgeschoben, sodass auch an diesen Fahrzeugen Sachschaden entstand. Im

Linienbus wurde niemand verletzt.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/B39: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/B39 (ots) – Ein 67-jähriger Ford-Fahrer fuhr am

Mittwoch gegen 22:30 Uhr Höhe der Abfahrt Rauenberg von der A6. Beim Abbiegen

nach links auf die B39 übersah der Autofahrer einen herannahenden 33-jährigen

Motorradfahrer. Dieser fuhr auf der B39 aus Wiesloch kommend in Richtung

Rauenberg.

Der 33-Jährige stieß mit seinem Motorrad in die linke Seite des Autos. Hierbei

kam er zu Fall und das Auto wurde über die gesamte Fahrbahn geschleudert. In

Folge der Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt, weshalb er noch

vor Ort medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Der 67-Jährige kam

mit einem Schock davon.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und die Fahrbahnreinigung musste die B39 vorübergehend

gesperrt werden, sodass der Verkehr abgeleitet wurde.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen

aufgenommen.

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Klein-Lkw prallt gegen Baum, Rettungshubschrauber im Einsatz

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gestern gegen 15:05 Uhr ereignete

sich auf der K 4284 ein schwerer Unfall, bei dem eine 77-jährige Fahrerin eines

Lkw schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Die 77-Jährige fuhr die

K 4284 von Neckarbischofsheim kommend in Fahrtrichtung Adersbach entlang.

Offenbar aufgrund von Unachtsamkeit kam sie bei einer Linkskurve mit dem

vorderen und hinteren rechten Reifen von der asphaltierten Straßenoberfläche auf

das Bankett ab. Die 77-Jährige versuchte stark dagegen zu lenken, kam aber dann

unmittelbar vor einer darauffolgenden Rechtskurve vollständig von der Fahrbahn

ab. Das Fahrzeug überschlug sich und prallte mit der Ladefläche gegen einen

massiven Baum. Die Frau wurde im Führerhaus ihres Fahrzeugs eingeklemmt und

musste durch die Rettungskräfte der Feuerwehr geborgen werden. Nach der ersten

medizinischen Versorgung wurde die schwer Verletzte mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste durch ein

Abschleppunternehmen aus der Böschung geborgen und abtransportiert werden. Für

die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten musste die K 4284 bis 18:03 Uhr

voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der

Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Löschmaßnahmen wegen Brandes in der Friedrichsfelder Straße

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aktuell kommt es aufgrund eines Brandes

in der Friedrichsfelder Straße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und

Rettungskräften. Womöglich kann es aufgrund der Einsatzmaßnahmen zu

Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Nach bisherigen Kenntnissen brennt ein

kleines Gartenhäuschen eines Kleintierzuchtvereins, in dem sich keine Tiere

befinden. Verletzt ist bis dato niemand. Über das Ausmaß des Brandes und den

Schaden kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Opel auf Parkplatz am Postweg aufgebrochen und Tasche entwendet – Zeugen gesucht

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend in der Zeit zwischen

20:30 Uhr und 21:15 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter mit einem bislang

nicht bekannten Gegenstand die hintere Dreiecksscheibe eines Opels ein und

entwendeten die auf der Rückbank befindliche Handtasche samt Inhalt.

Die 25-jährige Opelbesitzerin stellte ihr Fahrzeug auf einem östlich der B 291

gelegenen Parkplatz des Trimm-Dich-Pfads Oftersheim, Postweg, bzw. des

Schützenhauses Oftersheim ab. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Diebstahls-

und Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06202/ 288-0 zu melden.

Reilingen/A6/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Beteiligten

Reilingen/A6/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag gegen 09:20 Uhr erkannte ein

36-jähriger VW-Fahrer auf der A6 in Höhe von Reilingen in Fahrtrichtung

Heilbronn ein Stauende zu spät und kollidierte mit einer vorausfahrenden

41-jährigen BMW-Fahrerin. Der 36-Jährige versuchte noch eine Gefahrenbremsung

einzuleiten, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig stoppen. Durch den Aufprall

verletzten sich die beiden Unfallbeteiligten leicht. Sie konnten ihre Fahrzeuge

noch auf einen nahegelegenen Parkplatz fahren, sodass es zu keinen nennenswerten

Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die 41-Jährige wurde zur weiteren medizinischen

Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

etwa 25.000 Euro.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchen Mann auszurauben – Zeugenaufruf

Hemsbach (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:30 Uhr, begab

sich ein 43-Jähriger von einem Sommerfest auf den Heimweg. Hierzu lief er auf

der Berliner Straße in südlicher Richtung. Schließlich kamen von hinten drei

Männer, und drängten den 43-Jährigen in eine Einfahrt und versperrten ihm den

Weg zurück zum Gehweg auf die Berliner Straße. Einer der drei Männer trat ihm

gegen das Schienbein und forderte ihn auf, sein Geld herauszugeben.

Eine Zeugin, die durch die Hilferufe des 43-Jährigen auf die Situation

aufmerksam wurde, forderte die drei bislang unbekannten Männer auf, von dem Mann

abzulassen. Daraufhin flüchteten die drei Männer über den Parkplatz eines

Supermarktes in Richtung eines Fitness-Centers.

Eine Personenbeschreibung zu den drei unbekannten Männern liegt nicht vor. Es

ist lediglich bekannt dass das Alter der drei Männer zwischen 17 und 22 Jahren

liegt und einer der Tatverdächtigen mit einem E-Scooter davonfuhr.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizei Heidelberg hat nun die Ermittlungen

aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder

Hinweise zu den drei unbekannten Männern machen können, werden gebeten, sich

beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Tel.-Nr.: 0621-174-4444, zu

melden.