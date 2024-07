Heidelberg: Autofahrer verursacht mehrere Unfälle und flüchtet

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch fuhr ein 58-Jähriger mit einem VW von der B37 auf

die Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz. An der Kreuzung zum Czernyring

übersah der Fahrer nach derzeitigem Erkenntnisstand um kurz nach 13 Uhr einen

bei Rot auf der Rechtsabbiegerspur haltenden VW Golf und prallte auf dessen

Heck. Anschließend setzte der 58-Jährige sein Auto zurück und rammte so einen

von hinten heranfahrenden Mercedes. Doch anstatt nun seinen Pflichten als

Unfallverursacher nachzukommen, fuhr der 58-Jährige einfach weiter. Er legte

wieder den Vorwärtsgang ein und quetschte sich zwischen einem Skoda, der auf der

Geradeausspur stand und einer Verkehrsinsel durch. Dadurch beschädigte er sowohl

das Fahrzeug als auch ein Verkehrszeichen. Obwohl die Ampel an der Kreuzung Rot

zeigte, fuhr der 58-Jährige weiter in Richtung Bismarckplatz. Glücklicherweise

wurde bei der Karambolage niemand verletzt. Das galt aber leider nicht für die

Unfälle, welche der Mann nur wenige Minuten später verursachte. An der Kreuzung

zur Mittermaierstraße ignorierte der 58-jährige VW-Fahrer erneut das für ihn

geltende Rotlicht der Ampel. Dadurch nahm er einem 54-jährigen Motorradfahrer,

der auf der Mittermaierstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war, die

Vorfahrt. Der Motorradfahrer versuchte noch durch eine Vollbremsung die

Kollision zu vermeiden, wurde aber dennoch vom VW erfasst und dadurch schwer

verletzt. Selbst der nachfolgende Frontalzusammenstoß mit einem Audi im

Kreuzungsbereich, bei dem sich dessen 26-jähriger Fahrer leicht verletzte, hielt

den 58-Jährigen nicht auf. Scheinbar ungerührt fuhr er weiter. Schließlich bog

er in die Bluntschlistraße ab, hielt mitten auf der Fahrbahn und stieg aus, um,

wie er später zu Protokoll gab, eine Zigarette zu rauchen. Der von ihm

verursachte Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm den

Unfallfahrer vorläufig fest. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm auf Grund

der Gesamtumstände die weiteren Ermittlungen. Die Hintergründe für die Taten und

das atypische Verhalten sind derzeit noch unklar. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest blieb ohne Nachweis für einen Alkoholkonsum. Aufgrund der

möglichen Beeinflussung durch Medikamenten oder Drogen wurde die Entnahme einer

Blutprobe angeordnet. Die weiteren Ermittlungen werden ergeben, ob das Verhalten

des Mannes auch auf medizinische oder psychische Ursachen zurückzuführen ist.

Sein Fahrzeug und sein Führerschein wurden beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun

unter anderem wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und

fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Heidelberg: Unfall mit zwei LKWs

Heidelberg (ots) – Am Dienstag gegen 12 Uhr kollidierten im Kreuzungsbereich

Kurpfalzring/Friedrich-Schott-Straße zwei LKWs miteinander, wobei ein

Sachschaden von fast 20.000 Euro entstand. Ein 61-jähriger LKW-Fahrer wollte von

der Friedrich-Schott-Straße nach links in den Kurpfalzring einfahren, als er den

dort fahrenden, vorfahrtsberechtigten, 34-jährigen LKW-Fahrer übersah. Durch den

Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es liefen jedoch

Betriebsstoffe auf die Fahrbahn, sodass diese durch eine Fachfirma gereinigt

werden musste.

Heidelberg – Pfaffengrund/ Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach räuberischer Erpressung am Kurpfalzring gesucht – Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln

Heidelberg – Pfaffengrund/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unter der Sachleitung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg hat der Polizeiposten Eppelheim die Ermittlungen

wegen einer räuberischen Erpressung am 06. Mai 2024 um 14:10 Uhr am

Kurpfalzring, Höhe der Haltestelle „Im Wellengewann“, aufgenommen.

Ein damals 21-Jähriger bedrohte einen 19-Jährigen verbal und zwang ihn so zur

Herausgabe zweier Mobiltelefone im Wert von mehreren hundert Euro. Der

19-Jährige befand sich am 06. Mai 2024 auf dem Weg vom Bahnhof

Heidelberg-Pfaffengrund/ Wieblingen in Richtung Kurpfalzring, als er auf Höhe

der Haltestelle „Im Wellengewann“ von dem 21-jährigen Täter, der ihm auf seinem

Fahrrad entgegenfuhr, ansprach. Er bedrohte den 19-Jährigen mehrfach verbal,

auch unter Androhung von Gewalt, und verlangte die Herausgabe von

Wertgegenständen. Nachdem der 19-Jährige der Aufforderung nachkam und zwei

Mobiltelefone übergab, fuhr der 21-Jährige auf seinem dunkelblauen Damenfahrrad

weiter in Richtung Bahnhof.

Der 21-Jährige war mit einer hellen, verwaschenen Jeans, einem Kapuzenpullover

und einer dunkelblauen Windbreaker-Jacke bekleidet. Er trug dunkle,

schulterlange, lockige Haare und einen Kinnbart und ist von schlanker Statur,

konnte im Nachgang ermittelt werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun noch im Nachgang Zeugen, die sich

womöglich im Bereich der Haltestelle „Im Wellengewann“ aufhielten und den

Tathergang beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06221/ 766377 beim Polizeiposten Eppelheim zu melden.

Heidelberg: Autofahrer versucht Polizei zu überlisten

Heidelberg (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüfte am Dienstag

gegen 22:30 Uhr eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd im Schwalbenweg

einen 19-Jährigen, welcher mit einem VW unterwegs war. Dabei bemerkte der

gesprächsführende Polizeibeamte Anzeichen für eine akute Drogenbeeinflussung des

Fahrers. Der 19-Jährige erklärte sich zunächst bereit, einen freiwilligen

Urintest abzugeben. Dem aufmerksamen Polizisten entging aber nicht, dass der

Mann sogenanntes „Fake-Urin“ in den bereitgestellten Becher füllen wollte. Dies

wurde unterbunden und das kleine Kunststoffbeutelchen sichergestellt. Als der

Täuschungsversuch aufflog, verflog auch die Kooperationsbereitschaft des

19-Jährigen. Da allerdings der Verdacht einer Fahrt unter

Betäubungsmitteleinfluss bestand, musste er eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde

ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des

Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung von berauschenden Mitteln

ermittelt. Sollte sich der Verdacht erhärten, muss der junge Mann auch mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Heidelberg: Einbrecher nutzt offenes Fenster – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Einen Schreck am Morgen dürfte am Montag ein 21-Jähriger in

der Heidelberger Weststadt bekommen haben. Als er gegen 09:30 Uhr in seine

Einzimmerwohnung in der Gaisbergstraße zurückkehrte, musste er feststellen, dass

diese komplett durchwühlt worden war. Eine unbekannte Täterschaft war zu einem

nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Sonntagnacht und Montagfrüh über ein

offen stehendes Fenster in die Erdgeschosswohnung eingedrungen. Der Raum wurde

offensichtlich gezielt nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen

Erkenntnissen stahl die Täterschaft ein Notebook und Bargeld. Der Schaden dürfte

mehr als 1.000 Euro betragen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen

Wohnungseinbruchsdiebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu

melden.