Lambrecht: Fußballcamp beim TSV Lambrecht

Lambrecht – In Kooperation mit der Absolute F.C. Fußballschule „on Tour“ veranstaltete der TSV Lambrecht am Wochenende des 13. und 14. Juli 2024 sein diesjähriges Sommerfußballcamp. Bei idealen Wetterbedingungen fanden sich 50 Jungen & Mädchen der Jahrgänge 2011 bis 2017 auf dem Naturrasenplatz des TSV Lambrecht ein.

Ausgestattet mit einem neuen Trainingsoutfit wurden die Teilnehmer, nach Jahrgängen gestaffelt, in vier Gruppen eingeteilt und bekamen ihren Trainer zugewiesen. Im Laufe der Trainingseinheiten wurden verschiedene individuelle, aber auch mannschaftsorientierte Übungen absolviert, das Tempo stets dem Leistungsniveau der Trainingsgruppe angepasst.

Während unzähliger Dribblings, Zweikämpfen, Sprints, Torabschlüssen und beim Einüben diverser Spielformen schufen die Trainer eine anspornende Atmosphäre mit viel Lob und Motivation, aber auch Hinweisen, wie die Teilnehmer ihre Fähigkeiten weiter verbessern können. Diese hatten sichtlich Spaß und feierten ihre Erfolgserlebnisse.

Auch für die Verpflegung zwischen den Trainingseinheiten war bestens gesorgt. So konnten die Kinder nicht nur gemeinsam Mittagessen, sondern auch mit kleinen Snacks und Obst ihre Energiereserven auftanken. Zugegebenermaßen fielen die Pausen oft kurz aus, das gemeinsame Kicken erschien allen Kindern und Jugendlichen doch deutlich unterhaltsamer.

Vielen Dank an dieser Stelle all den Organisatoren und Helfern. Ein gelungenes Wochenende für alle Beteiligten, das nach einer Wiederholung schreit, und gleichzeitig ein optimaler Start in die neue Saison!