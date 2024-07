Karlsruhe – Nach räuberischem Diebstahl in Drogeriemarkt – Gericht erlässt Haftbefehl

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 26 Jahre alter Mann steht im dringenden Verdacht, am Samstagnachmittag einen

räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt begangen zu haben, in dessen

Verlauf er einen Ladendetektiv körperlich angegriffen haben soll.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige gegen 15.00 Uhr ein

Parfum in seine Jackentasche gesteckt und anschließend das Ladengeschäft in der

Kaiserstraße ohne zu bezahlen verlassen haben. Ein Ladendetektiv, der die Tat

beobachtete, hielt ihn vor der Filiale fest und wollte den Verdächtigen wohl in

ein Büro bringen. Hierbei soll der Beschuldigte den Detektiv mit Schlägen,

Tritten und Bissen verletzt haben. Mehrere Mitarbeiter mussten dem Angegriffenen

zu Hilfe eilen und den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei

festhalten.

Wie sich bei den Überprüfungen herausstellte, steht der Festgenommene im

Verdacht, bereits am Vortag zwei Ladendiebstähle in Karlsruhe begangen zu haben.

Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag dem

Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Ettlingen – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe – Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein

Einfamilienhaus in Ettlingen eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum

zwischen Samstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 11:30 Uhr über die Terrassentür

gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Auf der Suche

nach Wertgegenständen durchwühlten die Eindringlinge sämtliche Räumlichkeiten.

Ob sie dabei fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen

Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

2. Aktionswoche der Verkehrssicherheit „GÜTER.VERKEHR.SICHER mehr als fahren! Satellitenveranstaltung am 18.07.2024 in Karlsruhe

Karlsruhe – Am 12. Juli 2024 startete die Partnerallianz GIB ACHT IM

VERKEHR die 2. Aktionswoche der Verkehrssicherheit mit der Präventionskampagne

„GÜTER.VERKEHR.SICHER mehr als fahren!“.

Die Auftaktveranstaltung fand in diesem Jahr auf der Landesgartenschau in Wangen

im Allgäu statt, wo Verkehrsminister Winfried Hermann, Staatssekretärin Sandra

Boser und Landespolizeidirektor Norbert Schneider im Rahmen einer öffentlichen

Gesprächsrunde, an der noch Vertreter der Verkehrssicherheitsaktion GIB ACHT IM

VERKEHR teilnahmen, auf der Argen-Bühne das Thema „Güterverkehr im Blick“

aufgegriffen haben. Weitere Informationen hierzu unter

www.gib-acht-im-verkehr.de.

Auch in diesem Jahr folgen zahlreiche Satellitenveranstaltungen, die von den

regionalen Polizeipräsidien Aalen, Pforzheim, Stuttgart, Offenburg, Reutlingen,

Konstanz und Karlsruhe ausgerichtet werden.

Der Güterverkehr spielt eine zentrale Rolle in der modernen Wirtschaft, doch die

Sicherheit auf unseren Straßen bleibt eine Herausforderung. Verkehrsunfälle

unter Beteiligung von Lkw haben aufgrund der damit verbundenen Massen häufig

dramatische Folgen. Die Gefahren, denen Verkehrsteilnehmende ausgesetzt sein

können, sind unter anderem unzureichende Ladungssicherung, technische Mängel,

Müdigkeit, Fahren unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss,

Geschwindigkeit, Abstand und Ablenkung.

Anlässlich der Satellitenveranstaltung am 18. Juli 2024 möchte das

Polizeipräsidium Karlsruhe mit seinen Kooperationspartnern an den Informations-

und Aktionsständen auf dem Karlsruher Marktplatz aber nicht nur Kraftfahrerinnen

und Kraftfahrer erreichen, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden, die

mit dem Güter-, Liefer- und Personenverkehr in Berührung kommen können.

Besonders der „Tote Winkel“ stellt ein erhebliches Risiko für alle

Verkehrsteilnehmende dar. Vielen ist dabei nicht bewusst, wie die Rundumsicht

bei größeren Fahrzeugen tatsächlich ist. Trotz technischer Ausstattung,

Assistenzsystemen und zahlreichen Spiegeln gibt es Bereiche, wo Fußgänger oder

Radfahrende beim Abbiegen oder Rangieren schlichtweg nicht wahrgenommen werden

können. Hierüber wollen wir mit einem Müllfahrzeug des Team Sauberes Karlsruhe

ein Bewusstsein dafür schaffen und damit künftig schwere Verkehrsunfälle

vermeiden.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe und seine Kooperationspartner, die Stadt

Karlsruhe, das Team Sauberes Karlsruhe, die Verkehrswacht Karlsruhe und die

Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW), lädt alle Interessierten zu einem Besuch

unserer Informationsstände und Mitmachangebote für Klein und Groß ein.

Informationen und Programm:

Die Veranstaltung findet statt am 18. Juli 2024, von 09.00 bis 15.30 Uhr auf dem

Karlsruher Marktplatz statt. Der Veranstaltungsort ist mit öffentlichen

Verkehrsmitteln zu erreichen.

Themen, Informationsstände und Mitmachangebote:

UKBW: Überschlagsimulator und Rauschbrille

Verkehrswacht Karlsruhe: Sehtest, Kids-Mobil

Polizeipräsidium Karlsruhe: Ablenkung, Alkohol und Drogen im

Straßenverkehr, Polizeimotorrad für die Kleinen

Straßenverkehr, Polizeimotorrad für die Kleinen Polizei mit Team Sauberes Karlsruhe: „Toter Winkel“ am

Praxisbeispiel

Praxisbeispiel Stadt Karlsruhe, Ordnungsamt: E-Scooter-Parcours

Stadt Karlsruhe, Kommunaler Ordnungsdienst: Lieferverkehr in der

Fußgängerzone

Informationen für Pressevertreter und Medienschaffende:

Die Begrüßung durch Polizeivizepräsident Andreas Bjedov (Polizeipräsidium

Karlsruhe) und Bürgermeister Dr. Albert Käuflein (Stadt Karlsruhe) erfolgt um

08.45 Uhr.

Danach haben Pressevertreter und Medienschaffende die Möglichkeit, vorab die

InformatioAm 12. Juli 2024 startete die Partnerallianz GIB ACHT IM VERKEHR die

2. Aktionswoche der Verkehrssicherheit mit der Präventionskampagne

„GÜTER.VERKEHR.SICHER mehr als fahren!“.

Die Auftaktveranstaltung fand in diesem Jahr auf der Landesgartenschau in Wangen

im Allgäu statt, wo Verkehrsminister Winfried Hermann, Staatssekretärin Sandra

Boser und Landespolizeidirektor Norbert Schneider im Rahmen einer öffentlichen

Gesprächsrunde, an der noch Vertreter der Verkehrssicherheitsaktion GIB ACHT IM

VERKEHR teilnahmen, auf der Argen-Bühne das Thema „Güterverkehr im Blick“

aufgegriffen haben. Weitere Informationen hierzu unter

www.gib-acht-im-verkehr.de.

Auch in diesem Jahr folgen zahlreiche Satellitenveranstaltungen, die von den

regionalen Polizeipräsidien Aalen, Pforzheim, Stuttgart, Offenburg, Reutlingen,

Konstanz und Karlsruhe ausgerichtet werden.

Der Güterverkehr spielt eine zentrale Rolle in der modernen Wirtschaft, doch die

Sicherheit auf unseren Straßen bleibt eine Herausforderung. Verkehrsunfälle

unter Beteiligung von Lkw haben aufgrund der damit verbundenen Massen häufig

dramatische Folgen. Die Gefahren, denen Verkehrsteilnehmende ausgesetzt sein

können, sind unter anderem unzureichende Ladungssicherung, technische Mängel,

Müdigkeit, Fahren unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss,

Geschwindigkeit, Abstand und Ablenkung.

Anlässlich der Satellitenveranstaltung am 18. Juli 2024 möchte das

Polizeipräsidium Karlsruhe mit seinen Kooperationspartnern an den Informations-

und Aktionsständen auf dem Karlsruher Marktplatz aber nicht nur Kraftfahrerinnen

und Kraftfahrer erreichen, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden, die

mit dem Güter-, Liefer- und Personenverkehr in Berührung kommen können.

Besonders der „Tote Winkel“ stellt ein erhebliches Risiko für alle

Verkehrsteilnehmende dar. Vielen ist dabei nicht bewusst, wie die Rundumsicht

bei größeren Fahrzeugen tatsächlich ist. Trotz technischer Ausstattung,

Assistenzsystemen und zahlreichen Spiegeln gibt es Bereiche, wo Fußgänger oder

Radfahrende beim Abbiegen oder Rangieren schlichtweg nicht wahrgenommen werden

können. Hierüber wollen wir mit einem Müllfahrzeug vom Team Sauberes Karlsruhe

ein Bewusstsein dafür schaffen und damit künftig schwere Verkehrsunfälle

vermeiden.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe und seine Kooperationspartner, die Stadt

Karlsruhe, das Team Sauberes Karlsruhe, die Verkehrswacht Karlsruhe und die

Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW), lädt alle Interessierten zu einem Besuch

unserer Informationsstände und Mitmachangebote für Klein und Groß ein.

Informationen und Programm:

Die Veranstaltung findet statt am 18. Juli 2024, von 09.00 bis 15.30 Uhr auf dem

Karlsruher Marktplatz statt. Der Veranstaltungsort ist mit öffentlichen

Verkehrsmitteln zu erreichen.

Themen, Informationsstände und Mitmachangebote:

UKBW: Überschlagsimulator und Rauschbrille

Verkehrswacht Karlsruhe: Sehtest, Kids-Mobil

Polizeipräsidium Karlsruhe: Ablenkung, Alkohol und Drogen im

Straßenverkehr, Polizeimotorrad für die Kleinen

Straßenverkehr, Polizeimotorrad für die Kleinen Polizei mit Team Sauberes Karlsruhe: „Toter Winkel“ am

Praxisbeispiel

Praxisbeispiel Stadt Karlsruhe, Ordnungsamt: E-Scooter-Parcours

Stadt Karlsruhe, Kommunaler Ordnungsdienst: Lieferverkehr in der

Fußgängerzone

Leichtsinnige Mutprobe

Karlsruhe – In der Nacht auf Samstag (13. Juli) kletterte ein 19-Jähriger

am Bahnhof Karlsruhe-Durlach auf einen abgestellten Kesselwagen. Ein Mitarbeiter

der Deutschen Bahn AG unterband das Vorhaben.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 19-Jährige Teil einer circa zehnköpfigen

Gruppe. Für eine Mutprobe entfernte er sich schließlich von dieser und

überquerte unbefugt die Gleise. Im Anschluss stieg er auf das Trittbrett eines

abgestellten Kesselwagens und kletterte die Leiter hinauf.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG wurde Zeuge des Vorfalls und schritt ein.

Der Mann zog den Heranwachsenden schließlich von dem Kesselwagen runter.

Zwischenzeitlich alarmierte Beamte der Polizei trafen den 19-Jährigen vor Ort

an. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unbefugten

Betretens einer Bahnanlage.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, abgestellte Züge zu betreten oder

gar an diesen hochzusteigen. Durch die Oberleitungen fließen 15 000 Volt Strom,

alleine das Unterschreiten des Mindestabstands von 1,50 Metern kann zu einem

tödlichen Stromschlag führen. Bahnanlagen sind kein Spielplatz.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter

www.bundespolizei.de.