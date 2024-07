Mannheim-Waldhof: Sachbeschädigung an Straßenbahnhaltestelle – Zeugen gesucht!

Mannheim-Waldhof – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.30 Uhr,

wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einer Straßenbahnhaltestelle am

Waldhof Bahnhof in Mannheim mitgeteilt. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort

den Anzeigeerstatter antreffen. Durch diesen wurde mitgeteilt, dass es sich bei

den Tätern augenscheinlich um Jugendliche im Alter zwischen 14 – 16 Jahren

gehandelt hatte. Nachdem diese die Straßenbahnhaltestelle mit Steinen beworfen

hatten entfernten sie sich zu Fuß in Richtung des Taunusplatzes.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: Jugendliche, zw. 14-16 Jahren,

einer schwarz gekleidet, einer weiß gekleidet mit Bauchtasche.

Durch den Steinebewurf wurde die Scheibe der Haltestelle komplett zerstört. Die

Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen,

welche sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel. 0621/77769-0, in

Verbindung zu setzen.

Mannheim: Gas- und Bremspedal verwechselt – eine verletzte Person

Mannheim – Am Sonntagmorgen um 10:25 Uhr befand sich ein 64-jähriger

Nissan-Fahrer im Bereich des Busbahnhofes in der Heinrich-von-Stephan-Straße.

Auf Höhe der dortigen Schranke verwechselte er das Brems- mit dem Gaspedal und

fuhr mit seinem Pkw dagegen. Er durchbrach die Schranke und fuhr gegen eine

dortige Sitzgelegenheit, wo er zum Stehen kam.

Eine auf der Bank sitzende 72-Jährige konnte sich durch einen beherzten Sprung

zur Seite retten. Allerdings schleuderte die abgebrochene Schranke an ihren

rechten Knöchel, wodurch sie verletzt wurde.

Der Nissan-Fahrer wurde nicht verletzt.

Der Sachschaden beträgt insgesamt mehrere tausend Euro. Der Nissan war aufgrund

des Unfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die 72-Jährige begab sich selbständig in ein Krankenhaus, um ihre Verletzung

untersuchen zu lassen.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang

eingeleitet.

Mannheim: Vorläufige Festnahme nach versuchtem Geldbeutelraub

Mannheim – Zu einem versuchten Raub kam es Sonntagfrüh um 05:15 Uhr in den

T 2-Quadraten, nachdem ein 24-Jähriger den Geldbeutel aus der Hosentasche eines

32-Jährigen entwenden wollte. Zuvor schlug der 24-Jährige dem 32-Jährigen

unvermittelt ins Gesicht, hielt ihn fest und versuchte, an den Geldbeutel zu

gelangen. Der 32-Jährige konnte das Ergreifen des Geldbeutels jedoch verhindern

und machte lautstark auf sich aufmerksam. Nachdem Zeugen zur Hilfe eilten,

ergriff der 24-Jährige die Flucht. Der 32-Jährige und die Zeugen nahmen umgehend

die Verfolgung des Mannes auf und alarmierten die Polizei. Während seiner Flucht

schlug der Täter dem 32-Jährigen abermals ins Gesicht und verletzte ihn

hierdurch leicht. Durch die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt konnte der Mann kurz danach vorläufig festgenommen werden.

Nachdem er für weitere polizeiliche Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht

wurde, konnte er dieses im Anschluss der Maßnahmen wieder verlassen.

Mannheim: Radfahrer flüchtet von Unfallstelle – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Bereits am Donnerstag fuhr ein 45-jähriger Paketzusteller die

Rheinhäuser Straße entlang und bog gegen 14 Uhr nach rechts auf die Straße

Georg-Lechleiter-Platz ab. Dabei streifte der Fahrer mutmaßlich aus

Unachtsamkeit einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Zeitgleich kam dem

45-Jährigen ein Radfahrer entgegen, welcher sich auf der schmalen Straße links

an dem Zustellfahrzeug vorbeizwängte. Dabei zerkratzte der Radfahrer mit seinem

Lenker großflächig die rechte Seite des Lieferwagens. Nachdem er den

Streifschaden verursacht hatte, flüchtete der Radfahrer von der Unfallstelle.

Eine genaue Beschreibung des unbekannten Unfallverursachers ist nicht bekannt.

Der Gesamtschaden beider Unfälle wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt. Der

Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621-174-4222 zu melden.

Mannheim: 32-Jähriger nimmt Polizei die Vorfahrt – zwei Personen verletzt

Mannheim – Am Samstag fuhr ein 32-Jähriger mit einem Opel auf der

Draisstraße in Richtung Spatenstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

missachtete er um kurz nach 08:30 Uhr an der Kreuzung zur Gartenfeldstraße die

Vorfahrt eines von rechts aus der Gartenfeldstraße querenden Polizeifahrzeugs.

Die 30-jährige Fahrerin des Streifenwagens leitete sofort eine Gefahrenbremsung

ein, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Opel wurde am

hinteren Radkasten erfasst. Durch den Impuls drehte sich das Heck des Opels um

180 Grad und prallte letztlich gegen einen Verteilerkasten. Durch den

Zusammenprall wurden die beiden Insassen des Streifenfahrzeugs leicht verletzt.

Der Gesamtschaden wird auf knapp 55.000 Euro geschätzt. Die beiden Autos waren

so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die weiteren

Unfallermittlungen übernahm der Verkehrsdienst Mannheim.

Mannheim: Kind springt zwischen Autos auf die Straße und wird verletzt

Mannheim – Am Sonntag gegen 17 Uhr rannte nach bisherigem Stand der

Unfallermittlungen ein 6-Jähriger zwischen geparkten Autos plötzlich auf die

Straße im Quadrat T1. Ein 42-jähriger BMW-Fahrer, welcher gerade von T1 in

Richtung U2, fuhr konnte zwar noch eine Vollbremsung einleiten, jedoch einen

Zusammenstoß nicht gänzlich verhindern. Hierdurch verletzte sich der Junge

leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht. Am PKW entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

Mannheim: Unbekannter schlägt zwei Männer nieder; Zeugen gesucht

Mannheim – Zu einem Körperverletzungsdelikt kam es am Samstagabend kurz

vor 23.00 Uhr auf dem Mannheimer Luisenring in Höhe der Kurpfalzbrücke. Ein

bislang unbekannter männlicher Täter griff hier unvermittelt einen 50-Jährigen

mit einem Faustschlag ins Gesicht an und streckte ihn nieder. Der Geschädigte

musste mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma in ein Mannheimer Krankenhaus

eingeliefert werden. Auch der 30-jährige Begleiter des Mannes wurde von einem

Faustschlag im Gesicht getroffen. Dem Täter gelang es, unerkannt zu flüchten. Es

liegt leider keine griffige Personenbeschreibung vor. Zeugen, die sachdienliche

Angaben machen können, werden daher gebeten, sich unter Tel. 0621 12580 mit dem

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt in Verbindung zu setzen.

Mannheim/Neckarstadt: Beim Wenden frontal mit Entgegenkommenden zusammengestoßen

Mannheim – Am 13.07.2024 gegen 22.40 Uhr ereignete sich in Mannheim,

Feudenheimer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 38-jährige Opel-Fahrerin die

Feudenheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Lichtzeichenanlage nach

der Dudenstraße, wollte die Unfallverursacherin wenden und zurück in Richtung

Feudenheim fahren. Sie wendete an der ausgeschaltenen Lichtzeichenanlage (gelbes

Blinklicht)und übersah hierbei einen aus Richtung Innenstadt fahrenden,

bevorrechtigten 38-jährigen Mercedes-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen

zusammen, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 24.000 Euro (Opel 4000 Euro /

Mercedes 20000 Euro) entstand. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem

Zusammenstoß leichte Verletzungen (Prellungen/Schleudertrauma)und wurde in ein

angrenzendes Krankenhaus verbracht. Der Mercedes-Fahrer wurde nicht verletzt.

Die bdien unfallbeteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

eine Fachfirma abgeschleppt werden. Zudem war eine Fahrbahnreinigung aufgrund

auslaufender Betriebsstoffe von Nöten. Die Feudenheimer Straße in Fahrtrichtung

Feudenheim musste zum Zwecke der Unfallaufnahme für die Dauer von 35 Minuten

komplett gesperrt werden.

Der Verkehrsunfall wurde durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal aufgenommen.

Mannheim: Segelflugzeug bleibt im Baum hängen, PM Nr.2

Mannheim – Am heutigen Nachmittag kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Unfall

mit einem Flugzeug. Entgegen der ersten Pressemeldung handelt es sich hier nicht

um ein Segelflugzeug, sondern um ein Ultraleichtflugzeug.

Der 69-jährige Pilot befand sich mit diesem nach bisherigen Erkenntnissen auf

dem Landeanflug und stürzte aus noch unekannter Ursache in einen Baum. Der Pilot

konnte das Cockpit selbständig verlassen und blieb glücklicherweise unverletzt.

Das Flugzeug wurde mittlerweile geborgen und auf den nahegelegenen Flughafen

geschleppt.

Zur Schadenshöhe und zur Unfallursache können derzeit noch keine Angaben gemacht

werden. Die Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

eingeleitet wurden, dauern derzeit noch an.

Mannheim-Waldhof: Trunkenheitsfahrt in der Probezeit

Mannheim – Polizeibeamte des Polizeireviers Neckarstadt wurden am

Samstagmorgen gegen 03.45 Uhr, bei der Durchführung einer stationären

Kontrollstelle in der Schienenstraße, auf einen 22-jährigen Renault-Fahrer

aufmerksam. Der Fahrzeugführer missachtete zunächst die Anhaltesignale der

Polizeibeamten und versuchte sich der bevorstehenden Kontrolle zu entziehen. Der

Fahrzeugführer konnte schnell eingeholt und die Verkehrskontrolle durchgeführt

werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss

stand. Ein Atemalkoholtest, der einen Wert von 1,7 Promille ergab, bestätigte

dies. Im Anschluss erfolgte eine Blutentnahme in den Räumlichkeiten des

Polizeirevier Neckarstadt. Dem Mann wurde die in der Probezeit befindliche

Fahrerlaubnis entzogen, sein Führerschein konnte nicht aufgefunden werden.

Ein Ermittlungsverfahren aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr wurde

eingeleitet.