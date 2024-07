Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/ B 39: Verkehrsunfall auf der B39 führt zu Verkehrsbehinderungen

Mannheim – Am Samstagabend kam es auf der B 39 gegen 23:50 Uhr zwischen

der Abfahrt Hockenheim-Mitte und Hockenheim -Nord zu einem Verkehrsunfall,

nachdem der 27-jährige Fahrer eines BMW einen Stau vor sich übersah. Dieser

hatte sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Abreiseverkehrs nach einem Konzert

am Hockenheimring gebildet. Er konnte sein Fahrzeug beim Bemerken des Stauendes

nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen stehenden Mercedes auf. Durch

den Zusammenstoß wurden sowohl der 27-Jährige als auch seine Mitfahrerin

verletzt. Auch die beiden Mitfahrerinnen des Mercedes wurden durch den

Verkehrsunfall verletzt. Alle Verletzten wurden nach bisherigen Erkenntnissen

leicht verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung vorsorglich in ein

Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Der

BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund des

Zusammenpralls waren Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen ausgelaufen, so dass für

die Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung der Fahrbahn, der Verkehr

lediglich einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeiliche Bilanz zum AC/DC Konzert am vergangenen Wochenende

Mannheim – Am vergangenen Samstag fand auf dem Hockenheimring das Konzert

der bekannten Rockband AC/DC statt. Während der Anfahrtsphase der Besucher kam

es aufgrund von mehreren Baustellen zu Verkehrsbeeinträchtigungen insbesondere

auf der BAB 61, der B 39 und der L 722. Aufgrund verkehrsbeschleunigender

Maßnahmen an den Schlüsselstellen, konnten bestehende Staus zeitnah aufgelöst

werden. Die Veranstaltung startete zunächst mit einem Rahmenprogramm, so dass

der eigentliche Konzertbeginn um 20:30 Uhr pünktlich stattfinden konnte. Im

Rahmen des Konzerts kam es zu wenigen veranstaltungstypischen Straftaten, wie

Körperverletzungen und Beleidigungen, insbesondere nach dem Konsum alkoholischer

Getränke. Gemessen an der hohen Besucherzahl kann die Polizei von einem

friedlichen Verlauf der Veranstaltung sprechen. Nach Konzertende um 22:40 Uhr

verließen die Besucher umgehend das Veranstaltungsgelände. Die Abreisephase zog

sich insbesondere für die Autofahrer bis gegen 02:30 Uhr hin. Hier kam es

besonders aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der B 39 und der L 723 zu

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Auffahrunfall mit Domino-Effekt

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 – Am Samstag war ein 43-Jähriger mit

einem Skoda auf der mittleren Spur der BAB 6 von Sinsheim in Richtung Mannheim

unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erkannte der Fahrer um kurz nach 10

Uhr zu spät den vor ihm befindlichen Rückstau einer Baustelle. Dadurch prallte

er mit nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Skoda auf das Heck eines

KIA. Durch die Wucht der Kollision wurde Letzterer auf einen Mercedes geschoben.

Es entstand eine Art Domino-Effekt, so dass der Auffahrunfall auch die weiter

davor befindlichen Fahrzeuge, ein Mazda und ein Volvo, in Mitleidenschaft zog.

Glücklicherweise wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Der

entstandene Gesamtschaden wird auf gut 50.000 Euro geschätzt. Die

Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Sauna im Garten fängt Feuer

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitagabend gegen 21:45 Uhr

rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in den Weinweg aus, nachdem ein

Brand einer im Garten befindlichen Sauna gemeldet wurde. Vor Ort eingetroffen

konnte der Brand durch die Freiwillige Feuerwehr Heiligkreuzsteinach schnell

unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ursächlich für den Brand war nach

bisherigen Erkenntnissen ein Elektrokabel unter dem Dach der Sauna, welches aus

unklaren Gründen Feuer fing. Durch die entstandene Hitze trug ein 15-Jähriger

leichte Rötungen davon, als er einen in der Nähe zur Sauna stehenden

Benzinkanister wegzog. Nach der medizinischen Versorgung vor Ort konnte er

allerdings wieder entlassen werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch

nicht genau beziffert werden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Mercedes beim Ausparken -Zeugenaufruf

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagnachmittag zwischen 16:50 Uhr und

17:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf einem

Supermarkparkplatz abgestellten Mercedes in der Straße „Neuer Weg-Nord“. Der

Unbekannte dürfte beim Ein- oder Ausparken die Stoßstange und den Kotflügel auf

der Fahrerseite des Mercedes touchiert und damit beschädigt haben. Der

Sachschaden liegt bei rund 3.500 Euro. Der Unfall wurde womöglich durch

Besucherinnen und Besucher des Supermarktes beobachtet. Zeugen, welche

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Eberbach

unter Tel.: 06271/9210-0 zu informieren.

Hockenheim: Brand eines Hauses

Hockenheim – Glimpflich verlief der am Samstagnachmittag gegen 15.25 Uhr

gemeldete Brand eines Einfamilienhauses in der Hubertusstraße in Hockenheim. Aus

bislang unbekannter Ursache war eine Kartonage in der Küche in Brand geraten und

die Flammen hatten auf die Küchenzeile übergegriffen, was zu einer starken

Rauchentwicklung führte. Die Bewohner hatten das Haus beim Eintreffen der

Einsatzkräfte bereits verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 5.000 Euro belaufen. Verletzt

wurde beim Brandgeschehen niemand. Das Polizeirevier Hockenheim hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Rhein-Neckar-Kreis, Rauenberg: 19-jähriger bei Sommernachtsfest von mehreren Person geschlagen.

Rhein-Neckar-Kreis, Rauenberg: – Am Freitagabend den 12.07.2024 um 23:24

Uhr gerieten auf einem Sommernachtsfest an der St. Peterskirche mehrere Personen

in eine körperliche Auseinandersetzung. Laut mehreren Zeugen bezichtigte, ein

jetziger 18jähriger Beschuldigter, mehrere Personen einer Gruppe eines

Diebstahls. Die Gruppe bestritt die Anschuldigung vehement, wobei es zunächst zu

einem lautstarken Streitgespräch kam. In der Folge wollte ein 19-jähriger Mann

den Streit schlichten, was jedoch scheiterte. Dem 19-jährigen wurden plötzlich

mehrere Schläge in das Gesicht versetzt. Als sich der Geschädigte gegen den

Angreifer körperlich zur Wehr setzte, griffen zwei weitere Männer im Alter von

19 und 22 Jahre in das Tatgeschehen ein und der Geschädigte wurde

gemeinschaftlich mit Schlägen und Tritten attackiert. Hiernach gingen die Täter

flüchtig, konnten jedoch kurze Zeit später festgenommen werden. Der Geschädigte

erlitt leichte Verletzungen und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Zeugen, welche sachdienlichen Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden

gebeten sich unter der Telefonnummer 06222-57090 an das Polizeirevier Wiesloch

zu wenden.