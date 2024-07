Heidelberg: Bei Rot über die Ampel gefahren und Unfall verursacht – Zeugen gesucht

Heidelberg – Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann

mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung der Ringstraße. An der Einmündung

Lessingstraße musste der Radfahrer stark abbremsen, da nach derzeitigem

Ermittlungsstand ein noch unbekannter PKW-Fahrer bei Rot über die Ampel fuhr.

Durch das starke Bremsmanöver stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden, blieb jedoch

unverletzt. Der Sachschaden am Fahrrad beträgt rund 400EUR. Der PKW-Fahrer fuhr

von der Unfallstelle davon, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun Zeugen, welche sachdienliche

Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Das Revier ist unter Tel.:

06221/1857-0 erreichbar.

Heidelberg: Betrunken am Steuer

Heidelberg – Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Streifenwagenbesatzung des

Polizeireviers Heidelberg-Süd gegen 00.45 Uhr ein Audi auf, der den Cuzaring in

Richtung Heidelberg deutlich zu langsam befuhr und zudem an einer grünen Ampel

stehen blieb. Nach mehreren erfolglosen Anhalteversuchen gelang es den Beamten,

die 39-jährige Fahrerin in der Pleikartsförster Straße zu stoppen. Während der

anschließenden Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch in ihrer Ausatemluft

wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bei der räumlich

komplett desorientierten Dame ergab einen Wert von 2,34 Promille. Sie musste

daher eine Blutprobe abgeben und wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

verantworten müssen.

Heidelberg: Unfall zwischen Radfahrern fordert eine Verletzte

Heidelberg – Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern, die die Plöck

vom Universitätsplatz in Richtung Bismarckplatz befuhren, kam es am Samstagabend

gegen 23.00 Uhr. Ein 26-Jähriger setzte auf Höhe der Einmündung Friedrichstraße

zum Überholen des vor ihm fahrenden Fahrrades an. Aufgrund mangelnden

Seitenabstands kam es beim Überholvorgang aber zur Kollision mit dessen

50-jährigen Fahrerin, die stürzte und sich hierbei eine Unterarmfraktur zuzog.

Sie musste zur Versorgung in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Unfallverursacher sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger

Körperverletzung entgegen. Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier

Heidelberg-Mitte geführt.

Heidelberg/Altstadt: Mit 1,72 Promille Fahrrad geklaut und weggefahren – Festnahme

Heidelberg – Am Freitagabend, gegen 18.05 Uhr, konnte ein aufmerksamer

Zeuge einen 25-Jährigen dabei beobachten, wie dieser in einen Innenhof eines

Anwesens der Karpfengasse ging und sich an den dort abgestellten Fahrrädern zu

schaffen machte. Dabei bemächtigte sich der 25-Jährige eines unverschlossenen

Rades. Nach mehreren Versuchen aufzusteigen und wegzufahren gelang es ihm in

Richtung Neckarstaden davonzufahren. Hier konnten Beamte des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte, im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, den 25-Jährigen

einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich nicht um

sein Fahrrad handelt und er zudem deutlich nach Alkohol roch. Ein

Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,72 Promille zu Tage. Der

25-Jährige wurde zum Polizeirevier Mitte gebracht, wo ihm eine Blutprobe

entnommen und er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Er

muss sich nun wegen Diebstahls und der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Heidelberg/Dossenheim: Beim Abbiegen Straßenbahn übersehen und kollidiert

Heidelberg – Am Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger

Mazda Fahrer die Bergstraße in Richtung Heidelberg. Vor der Schwabenheimer

Straße wollte der 52-Jährige, trotz Verbotszeichen, in diese nach links

abbiegen. Dabei übersah er die hinter ihm in gleiche Richtung fahrende

Straßenbahn der Linie 25 und kollidierte mit dieser im Gleisbereich. Durch den

Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Mazda entstand ein

Schaden in Höhe von ca. 2500,- Euro. Die Höhe des Schadens an der Straßenbahn

beläuft sich auf ca. 5000,- Euro.

Heidelberg: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs.

Heidelberg – In den frühen Morgenstunden des 13.07.2024 fiel einer

Streifenbesatzung des Polizeirevier Heidelberg-Süd ein Fahrradfahrer in der

Turnerstraße auf. Der 28jährige Mann fuhr mit dem Fahrrad Schlangenlinien und

hatte große Mühe das Gleichgewicht zu halten. Als der Mann einer Kontrolle

unterzogen wurde, stieg er vom Fahrrad ab und fiel unmittelbar rückwärts gegen

eine Mauer. Verletzt hat er sich hierbei glücklicherweise nicht. Der Grund für

die Gleichgewichtseinschränkung war schnell gefunden. Den Beamten fiel starker

Alkoholgeruch bei dem Radfahrer auf, ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. In der Folge wurde der

jetzige Beschuldigte zum Polizeirevier Heidelberg-Süd verbracht, wo er eine

Blutprobe abgeben musste.

Er muss sich nun aufgrund einer Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.