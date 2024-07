Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer auf der B 420 bei Schornsheim

Alzey

Am Sonntag, den 14.07.2024 kam es gegen 16:30 Uhr auf der B 420 bei Schornsheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Frau aus Bad Kreuznach befuhr mit ihrem PKW die B420 aus Schornsheim kommend in Fahrtrichtung Wörrstadt. Auf Höhe des Mitfahrerparkplatzes beabsichtigte die 38-Jährige unter Nutzung des Fahrtrichtungsanzeigers nach links abzubiegen. Gleichzeitig überholte ein 22-jähriger Motorradfahrer mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung der durchgezogenen Linie zunächst die hinter der Frau fahrenden PKW und kollidierte dann mit dem abbiegenden Fahrzeug der 38-jährigen Frau. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert. Das Motorrad fing außerdem nach dem Zusammenstoß Feuer und musste durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Der 22-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die PKW-Fahrerin wurde mit einem Schock in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Mainz wurde zur genauen Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die B420 voll gesperrt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehren Schornsheim und Wörrstadt, sowie ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Gefährliche Körperverletzung in Worms

Worms – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:25 Uhr kam es in

Worms, in der Von-Steuben-Straße zwischen Bebelstraße und Carl-Schurz-Straße zu

einem Körperverletzungsdelikt. Drei bislang unbekannte Täter attackierten dabei

die zwei Geschädigten. Zunächst schlugen sie diese ins Gesicht. Da einer der

Beiden zu Boden ging wurde dieser von den Tätern im Anschluss in dessen Gesicht

getreten. Er erlitt Glücklicherweise keine Frakturen jedoch eine

Gehirnerschütterung und wurde zur medizinischen Beobachtung in einem Krankenhaus

stationär aufgenommen. Zu Täter und Tatmotiv können derzeit keine Angaben

gemacht werden und sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen die Angaben zum Ablauf der

Tat und vor allem zu den Tätern machen können.

Streitigkeiten enden in Gewahrsamnahme

Alzey

Samstag, 13.07.2024 – 03:25 Uhr

Ein unbekannter Zeuge meldet eine Streitigkeit in einer Gaststätte in Alzey. Durch die eingesetzten Polizeibeamten können die Streitparteien angetroffen werden. Der alkoholisierte 23-jährige Mann beschädigt in der Gaststätte eine Tür und wird folglich durch den Pächter der Gaststätte verwiesen. Gegenüber den Polizeibeamten verhält sich der Mann verbal aggressiv woraufhin ihm ein Platzverweis ausgesprochen wird. Der Mann widersetzt sich der Aufforderung und wird durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. In Folge der Gewahrsamnahme können beim Beschuldigten diverse Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.